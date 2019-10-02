Маркизио завершил карьеру. Его ждут собственный бизнес и работа в «Ювентусе»

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ЗАВЕРШИЛ СЛИШКОМ РАНО

О своем решении семикратный чемпион Италии в составе «Ювентуса» объявил на посвященной ему (а точнее, презентации его передачи на Sky Sport) пресс-конференции. Увы, тяжелая травма, полученная им в 2016 году, не позволила ему полноценно вернуться в большой футбол. Полузащитник не стал мучить свой организм и решил сосредоточиться на других делах.

Такой поворот событий тем обиднее, что ему 33 года – возраст, конечно, по футбольным меркам почтенный, но далеко не критичный, особенно в серии А. Для сравнения, Джанлуиджи Буффону («Ювентус) – 41 год, Бруно Алвешу («Парма») – 37 лет, Фабио Квальярелле («Сампдория»), ГОрану Пандеву («Джаноа») и Франку Рибери («Фиорентина») по – 36, Джорджо Кьеллини («Ювентус») – 35.

Старше него даже великий и ужасный Криштиану Роналду (34), продолжающий из года в год номинироваться на «Золотой мяч».

ЖЕРТВА СОБСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

Маркизио долго пытался вернуться и прошлым летом подписал контракт с «Зенитом», ставшим для него всего третьим клубом в карьере, но больше лечился и гулял по питерским улочкам и ресторанам, чем играл, так что провел за сине-бело-голубых всего 15 матчей. Окончательно выбила Клаудио из колеи полученная в апреле очередная травма. Он перенес операцию и даже начал снова тренироваться, но в конце концов перестал воевать с собственным телом и отступил.

И это при том, что несмотря на проблемы со здоровьем список заинтересованных в Маркизио клубов был довольно велик – его хотели видеть у себя Леонарду Жардим из «Монако» и Стивен Джеррард из «Рейнджерс», ему приходили предложения из всех уголков земного шара – от Бразилии до Китая и от Японии до Арабских Эмиратов.

ИМИДЖ-МЕНЕДЖЕР ДЛЯ ФУТБОЛИСТОВ

Какое будущее ждет Маленького Принца, как его прозвали болельщики в Италии? Очевидно, теперь он сможет сконцентрироваться на своей предпринимательской деятельности. Помимо сети ресторанов у него есть маркетинговый проект по улучшению имиджа футболистов.

Но и с «Ювентусом», чью черно-белую футболку он носил с шести лет, он, конечно, не прервет, ведь для него это клуб всей его жизни. Все всяких сомнений мы еще не раз увидим его в ложе почетных гостей на домашних матчах «старой синьоры», а в будущем, не исключено, и на тренерской скамейке команды, как это произошло с его другом Андреа Бардзальи, вошедшим нынешним летом в тренерский штаб Маурицио Сарри.

В любом случае, мы будем скучать, Клаудио!