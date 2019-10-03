Евгений Ловчев: Дзюба ожил – у «Зенита» сразу все в порядке - Советский спорт
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03 октября 2019 01:00Футбол

Евгений Ловчев: Дзюба ожил – у «Зенита» сразу все в порядке

Обозреватель «Советского спорта» – о победе «Зенита» над «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Начну с общего вывода: нашим командам почти всегда комфортно играть с португальцами. «Зенит» сегодня был организован, был эмоционален и у команды многое получалось. Порадовал Дзюба, он как барометр для «Зенита». В последнее время Артем был не похож на себя, каким мы его привыкли видеть, и у «Зенита» не очень получалась игра. А сейчас Дзюба ожил и с ним ожила вся команда. И вновь мы увидели во всей красе отличную связку: Дзюба – Азмун.

Первый гол питерцев – типичен в последние годы для европейских чемпионатов. Таких голов в Европе много забивается. «Локомотив» похожий забил «Байеру». Соперники прессингуют фланги, прессингуют вратаря, и часто вратари отдают пас по центру под прессингом и ошибаются.

После пропущенного гола «Бенфике» пришлось раскрываться. А «Зенит» умеет проводить быстрые контратаки. Когда есть умеющий цепляться за мяч Дзюба, у которого очень трудно его отобрать, и есть быстрый Азмун, контратаки являются грозным оружием питерской команды.

Пропущенный мяч, считаю, на совести Лунева. В последние годы «Зенит» покупает много полевых игроков, но по-настоящему классных вратарей у «Зенита» не было. Начиная с Малафеева, затем был Лодыгин, Кержаков отрезками и сейчас Лунев. Нет надежности.

Но если подводить итог, то результат очень хороший, учитывая, что в Лионе «Зенит» сыграл вничью. Шансы на выход из группы очень хорошие.

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