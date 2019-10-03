Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 12-го тура РПЛ

В двенадцатом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет две игры.
19.00 (мск)
«Сочи» - «Крылья Советов» (комментаторы - Арустамян, Меламед)
19.00 (мск)
«Краснодар» - «Спартак» (комментаторы - Генич, Моссаковский)
Остальные шесть матчей будет транслировать платный канал «Матч Премьер».
11.30 (мск)
«Уфа» - «Ахмат» (комментатор - Кочешев)
14.00 (мск)
«Оренбург» - «Динамо» (комментаторы - Жичкин, Белов)
16.30 (мск)
«Рубин» - «Тамбов» (комментатор - Титов)
11.30 (мск)
«Урал» - «Зенит» (комментаторы - Трушечкин, Аксенов)
14.00 (мск)
«Локомотив» - «Арсенал» (комментаторы - Черданцев, Журавель)
16.30 (мск)
ЦСКА - «Ростов» (комментаторы - Поленов, Нагучев)