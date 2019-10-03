Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 12-го тура РПЛ - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 октября 2019 14:49ФутболБезъязычный Алексей

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 12-го тура РПЛ

Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.

В двенадцатом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет две игры.

5 октября

19.00 (мск)
«Сочи» - «Крылья Советов» (комментаторы - Арустамян, Меламед)

6 октября

19.00 (мск)
«Краснодар» - «Спартак» (комментаторы - Генич, Моссаковский)

Остальные шесть матчей будет транслировать платный канал «Матч Премьер».

5 октября

11.30 (мск)
«Уфа» - «Ахмат» (комментатор - Кочешев)

14.00 (мск)
«Оренбург» - «Динамо» (комментаторы - Жичкин, Белов)

16.30 (мск)
«Рубин» - «Тамбов» (комментатор - Титов)

6 октября

11.30 (мск)
«Урал» - «Зенит» (комментаторы - Трушечкин, Аксенов)

14.00 (мск)
«Локомотив» - «Арсенал» (комментаторы - Черданцев, Журавель)

16.30 (мск)
ЦСКА - «Ростов» (комментаторы - Поленов, Нагучев)

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