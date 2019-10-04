На дне: Россия – Испания – 1:6. Итоги еврокубковой недели для клубов РПЛ

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Проигрываем дома аутсайдерам примеры

Чуть больше года прошло с тех пор, как сборная России на домашнем чемпионате мира победила Испанию и добралась до исторического четвертьфинала. Увы, если мы до сих пор еще питали какие-то иллюзии на этот счет, вторая осенняя еврокубковая неделя ставит нас на место – за прошедшее время российский футбол ни на йоту не стал сильнее. И это как минимум.

Редко когда такое случается. Сразу три российских клуба посреди недели играли с соперниками из одной страны – Испании. Причем во всех случаях принимали их на домашних стадионах. Итог неутешителен – «Локомотив» и «Краснодар» проиграли «Атлетико» и «Хетафе» со счетом 1:2, а ЦСКА был бит на своем поле «Эспаньолом» 0:2. Суммарный итог этого шоу – 1:6 и ноль очков в копилку.

Но самое печальное в том, что если железнодорожники играли с грандом европейского футбола, то два других лидера отечественного чемпионата – с аутсайдерами Ла Лиги. «Эспаньол» в семи турах примеры набрал жалкие пять очков (18-е место), да и «Хетафе» выступил не намного лучше – семь очков (16-е место).

Испанские дубли сильнее нашей основы

Более того, они еще и играли, мягко говоря, неоптимальными составами. Например, у «Хетафе» в Краснодаре в основе вышли: второй вратарь Чичицола (180 минут в сезоне, оба матча провел в Лиге Европы), Рауль Гарсия (290 минут), Давид Тимор (261 минута), Кенеди (228 минут), Франсиско Портильо (243 минуты), Энрик Гальего (262 минуты) и Файсал Фаджр (224 минуты в Ла Лиге). Утопивший «быков» своим дублем Анхель Родригес является лишь третьей опцией в нападении и с начала сезона только против «Барселоны» появился в старте, а с капитанской повязкой вышел Бруно Гонсалес, отбегавший в чемпионате Испании 180 минут.

Все они львиную долю времени провели на поле в куда менее значимых для клуба из пригорода Мадрида матчах Лиги Европы. И вот в матче с этой командой «Краснодар» нанес первый лишь удар за три минуты до свистка на перерыв. Да и тот из-за пределов штрафной мимо ворот.

«Эспаньол» вышел в Москве в чуть более боевом составе, и все равно на поле было полно резервистов – вратарь Давид Лопес (134 минуты в сезоне уже после матча с ЦСКА), Адриа Педроса (230 минут в примере), Себастьян Корчиа (180 минут), Эстебан Гранеро (77 минут) и Лей Ву (277 минут). Последний, кстати, стал первым китайцем, отметившимся голов в еврокубках.

Если «горожане» могут занести себе в актив хотя бы второй тайм против «Хетафе», когда всерьез потрепали нервы испанцам, то армейцам вообще нечем похвастать – столь беспомощно и безыдейно в атаке в РПЛ мы их видим нечасто.

Место наших клубов – в подвале европейских лиг

Отсюда еще два вывода. Во-первых, с учетом уровня и статуса соперника повторить его успех может добрая половина клубов из чемпионата России – ничего кроме дисциплины и тактической строгости гости ведь не показали, и этого оказалось достаточно, чтобы вчистую переиграть ЦСКА – между прочим, лидера РПЛ по итогам сыгранных 11 туров.

Во-вторых, место российских клубов в ведущих европейских лигах – не просто во второй половине турнирной таблицы, а практически на самом ее дне. Поэтому лучшим бомбардиром РПЛ Федором Чаловым интересуются не «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал» и даже не «Эвертон», а клубы вроде «Кристал Пэлас».

Так что в следующий раз, когда наши футболисты будут говорить свое классическое «не хочу уезжать, чтобы биться за место в середине таблицы, жду предложения от грандов», можете рассмеяться им в лицо. Чтобы дождаться приглашения от топ-клубов, надо для начала выделяться хотя бы на фоне середняков.

Как следствие, ЦСКА и «Краснодар» в двух стартовых турах Лиги Европы не набрали на двоих даже одного жалкого очка и погрязли на дне турнирной таблицы в своих группах с общей разницей мячей 2-14. От второго места оба теперь отстают на четыре очка, которые отыграть будет крайне сложно.

Мы не герои Марвел

«Локомотив» лучше сражался с «Атлетико» и даже заслужил общую оценку – мол, молодцы, бились, не сильно уступили. Но здесь сыграла роль магия настоящего тренерского гуру Юрия Семина и мастерство большого футболиста Гжегожа Крыховяка, в одиночку тащившего команду в атаке.

При всем при этом железнодорожники за 90 минут с горем пополам создали у ворот Яна Облака полтора голевых момента, а нападающий сборной России Федор Смолов смотрелся, как Железный Патриот из киновселенной Марвел – вроде старался, но появлялся в кадре редко, был бесполезен и вообще больше мешал своим, чем помогал.

Еще раз – все это мы увидели в домашних матчах против испанских клубов. Страшно представить, что нас ждет на выезде.

Единственный, кто провел свой матч на отлично, это «Зенит», которому тоже достался соперник с Пиренейского полуострова, но из лиги попроще. «Бенфика» в чемпионате Португалии с 18 очками после семи туров делит вторую строчку с «Порту».

Но и этот успех нельзя переоценивать – с учетом матча в Санкт-Петербурге «орлы» проиграли на выезде 75% лигочемпионских матчей – девять из 12. Так что это глубоко домашняя команда, да еще и потерявшая летом нескольких лидеров, в том числе Жоау Фелиша, стоившего «Атлетико» 126 млн евро. Юный португалец, к слову, и сделал оба гола в Черкизове. Такая вот ирония футбольных богов.

Проигрыш Португалии уже практически данность

Благодаря успеху «Зенита» Россия на нынешней неделе удержалась в рейтинге УЕФА на шестой строчке, за которую так отчаянно (хотя – отчаянно ли?) цепляется. Но есть впечатление, что явление это временное. Питерцам в спаренных 3-4 турах играть с сильным немецким «РБ Лейпциг», «Локомотиву» – против «Ювентуса», а «Краснодару» – с крепким «Трабзонспором». Рассчитывать на «свои» очки, предопределенные более высоким классом исполнителей, могут только армейцы в противостоянии с венгерским «Ференцварошем», но после 1:5 от «Лудогорца» и здесь загадывать боязно.

В этот раз нам подсобили сами португальцы – «Витория Гимарайнш» проиграла «Айнтрахту» (0:1), «Порту» уступил «Фейеноорду» (0:2), «Брага» сыграла вничью со «Слованом» (2:2) и только «Спортинг» обыграл ЛАСК (2:1). Преимущество России над Португалией в рейтинге УЕФА сократилось до какой-то одной десятой (43,549 против 43,449), а если учесть, что у нас в еврокубках осталось четыре клуба из шести против всех пяти стартовавших у португальцев, исход этой битвы известен заранее.

Эпоха безыдейности

Летние трансферные кампании российских клубов, потративших на усиление более полутора миллионов евро, скрыли от нас очевидный факт – отечественный футбол переживает тяжелый кризис. И если еще два-три года назад мы мечтали, как будем свергать Францию с пятой строчки рейтинга УЕФА и испытывать на вкус статус одной из ведущих лиг Европы, то сейчас надеемся хотя бы не потерять то, чего добились в прошлые годы.

Всех наших конкурентов по еврокубкам отличает системность работы, выстроенность клубов и футбольных философий, а российский футбол в лучшем случае топчется на месте – решает сиюминутные задачи, практически не смотрит в будущее и не может предложить ни одной свежей идеи. Ни на футбольном поле, ни за его пределами.