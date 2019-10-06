Эдер не подвел, Миранчук вернулся. «Локо» переиграл «Арсенал» - Советский спорт
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06 октября 2019 16:21ФутболМощенко Захар

Эдер не подвел, Миранчук вернулся. «Локо» переиграл «Арсенал»

Команда Юрия Семина после поражения от «Атлетико» показала умение держать удар, одолев тульских «оружейников» при серьезных кадровых проблемах.

БЕЗ КРЫХОВЯКА. А ЗАТЕМ И БЕЗ СМОЛОВА…

Сейчас уже мало кто вспоминает, что «Арсенал» входил в нынешний сезон в таком же статусе, как и «Локомотив», завоевав место в еврокубках по итогам прошлого чемпионата. Правда, между прямым попаданием в группу Лиги чемпионов и участием в ранних раундах Лиги Европы разница существенная. Дебют на европейской сцене для «оружейников» получился провальным – два поражения от азербайджанского «Нефтчи», однако фиаско туляков особого негативного резонанса в среде российских специалистов не вызвало. Возможно, уже тогда многие предвидели, какие оплеухи в Европе в скомро времени получат «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА.

Как бы там ни было, уже к началу осени команда Игоря Черевченко вернулась в привычный для российских клубов размеренный график с недельным циклом игр. А ко встрече с железнодорожниками получила даже определенное преимущество в функциональной и эмоциональной готовности. Ведь «Локо» на неделе потратил силы на безуспешное противостояние «Атлетико» в главном еврокубке, и домашнее поражение настроения футболистам Юрия Семина точно не добавило. Так что «Арсенал» вполне мог использовать в воскресенье в Черкизово свою атакующую схему 4-3-3, рассчитывая на положительный результат.

У красно-зеленых же случилось очередное обострение кадровой болезни. Возвращение в заявку (пока не в стартовый состав) Алексея Миранчука после травмы нивелировалась пропуском игры из-за перебора желтых карточек Гжегожем Крыховяком, роль которого в нынешнем «Локомотиве» растет буквально не по дням, а по часам. А ближе к середине первого тайма «сломался» и Федор Смолов. Правда, нападающий покинул поле на своих двоих, что оставляет шансы на его участие в предстоящих играх сборной России с Шотландией и Кипром в отборе к Евро-2020.

Тем не менее, даже за неполные двадцать минут пребывания на поле Смолов успел помочь своей команде. Перехватив неудачный пас Михаила Левашова защитнику Гиа Григалаве, Федор сделал точнейший навес на голову Эдеру, на сей раз попавшему в «основу». Португалец смял в воздушной дуэли Максима Беляева и отправил мяч в сетку.

Впрочем, радовались игроки и болельщики «Локо» недолго: буквально через пару минут чудовищный просчет допустила оборона хозяев, и после длинной «диагонали» Сергея Ткачева результативный удар нанес оставленный без присмотра Эванс Кангва. Основной телевещатель российской премьер-лиги сразу же привел любопытную статистику: из 11 голов в ворота Гилерме в нынешнем чемпионате шесть соперники забили головой.

МУРИЛО – СНОВА В ЦЕНТРЕ ОБОРОНЫ. ВЫНУЖДЕННО

Столь бурное начало порадовало и согрело зрителей, для которых поход на стадион в такую погоду стал маленьким подвигом. Мелкий дождь, переходящий в мокрый снег, при трех-четырех градусах выше нуля – далеко не лучшие условия для просмотра футбольного матча вживую.

В силу упомянутых выше кадровых проблем Семину пришлось поменять и схему: при четырех защитниках в опорной зоне теперь располагалось не трио (Крыховяка, напомним, не было из-за дисквалификации), а дуэт Дмитрий Баринов Серкейра Мурило. А вместо травмированного Рифата Жемалетдинова в стартовом составе появился Александр Коломейцев. Отсутствие одного игрока в центральной зоне позволило Семину выпустить второго нападающего.

И, стоит отметить, Эдер полностью оправдал свое присутствие на поле. Мало того, что он стал автором первого гола – португалец фактически организовал и второй. Шло уже компенсированное время первого тайма, когда автор золотого гола на Евро-2016 отменным пасом вразрез вывел Миранчука тет-а-тет с Левашовым. Алексей успел прокинуть мяч мимо голкипера и упал после контакта с его ногами. Сергей Лапочкин имел все основания назначить пенальти – и назначил. А Миранчук продемонстрировал, что пропуск нескольких игр из-за травмы никак не сказался на его умении исполнять «стандарты».

В перерыве штабу «Локо» пришлось сделать очередную, судя по всему, внеплановую замену: вместо Бенедикта Хеведеса вышел Станислав Магкеев, расположившийся в центре полузащиты. При этом Мурило опустился в центр обороны.

Несмотря на все потери и перестановки «Локомотив» после перерыва ничуть не утратил атакующего настроя и согласованности в действиях. Несколько атак хозяев получились по-настоящему опасными – например, удар с добиванием от Жоау Мариу и «выстрел» португальца со штрафного.

У туляков тоже было несколько шансов повторно отыграться. Однажды Гилерме потащил плотный удар в дальний верхний угол, в другом эпизоде мяч пролетел чуть выше перекладины. Но если судить по второй половине встречи, «Локо» все же был ближе к тому, чтобы забить третий гол, чем «Арсенал» – чтобы сравнять счет.

Юрий Семин в очередной раз продемонстрировал искусство добиваться результата даже в условиях жесткого графика игр и при серьезных кадровых проблемах. Наградой железнодорожникам стали три очка и продолжение чемпионской гонки в лидирующей группе.

РПЛ. 12-й тур

«Локомотив» (Москва) – «Арсенал» (Тула) – 2:1 (2:1)

Голы: Эдер (Смолов), 9 – 1:0. Э.Кангва (Ткачев), 11 – 1:1. Ал.Миранчук, 45+2 – с пенальти

«Локомотив»: Гилерме – В.Игнатьев, Хеведес (Магкеев, 46), Чорлука (к), Рыбус – Мурило, Баринов – Коломейцев (Идову, 86), Жоау Мариу – Смолов (Ал.Миранчук, 20), Эдер

«Арсенал»: Левашов – Бауэр, Беляев, Григалава (к), Альварес – Ткачёв, Костадинов, Горбатенко – Ломовицкий (Тудорие, 85), Луценко (Лесовой, 46), Э.Кангва

Предупреждения: В.Игнатьев, 22. Баринов, 50 – Левашов, 45+1. Альварес, 61. Костадинов, 64. Ломовицкий, 73. Григалава, 82

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

6 октября. Москва. «РЖД Арена». 11204 зрителя

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