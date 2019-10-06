«К вам приехал чемпион страны»? Для «Ростова» авторитетов не существует

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СОВСЕМ ДРУГОЙ «РОСТОВ»

Год назад, когда «Ростов» тоже очень удачно стартовал в чемпионате страны и некоторое время шел вровень с «Зенитом», букмекеры довольно высоко оценивали шансы желто-синих на чемпионский титул. Во всяком случае, в начале осени коэффициент на возможное золото ростовчан был ниже, чем на победу в РПЛ «Локомотива», «Краснодара» и «Спартака».

Тогда это выглядело странновато, потому что ни стабильностью игры, ни балансом между атакой и обороной команда Валерия Карпина не отличалась. А потому во второй части сезона закономерно откатилась за пределы зоны еврокубков.

В нынешнем сезоне ситуация повторяется: «Ростов» снова по прошествии трети чемпионата держится в группе лидеров. Вот только теперь дончане всем своим видом показывают: мы пришли всерьез и надолго. Об этом свидетельствует даже список потенциальных кандидатов в российскую сборную, который может меняться от сбора к сбору, но никогда не «обнуляется». К примеру, на ближайшие матчи квалификации Евро-2020 не вызван левый защитник Евгений Чернов, зато привычно приглашен Алексей Ионов, к которому теперь добавился и вероятный дебютант национальной команды центральный защитник Дмитрий Чистяков.

Кроме того, Карпин летом успешно провел тактическую ревизию команды, постепенно отучив ее от зазубренной схемы с тремя центральными защитниками и наиграв как минимум два рабочих варианта расстановки – 4-2-3-1 и 4-3-3.

Интересно, что последняя, формально акцентированная на атаку схема уже однажды в нынешнем сезоне сработала в Москве против гранда РПЛ, когда ростовчане абсолютно по делу обыграли «Локомотив» (2:1). Теперь грех было отказываться от нее еще и по той причине, что против «разобранного» ЦСКА с постоянно тасуемой обороной (на сей раз в ней отсутствовал Хердур Магнуссон, а Седрик Гогуа стал самым центральным из трех игроков) стоило играть с твердым убеждением добыть на «ВЭБ Арене» три очка.

БАЙРАМЯН ЗА ТАЙМ СДЕЛАЛ ТО, ЧТО «ЭСПАНЬОЛ» ЗА ВЕСЬ МАТЧ

Год назад, кстати, ростовчане выиграли здесь с минимальным счетом благодаря быстрому голу Сергея Паршивлюка после подачи Дмитрия Скопинцева с левого фланга. Нынче обоих уже нет в команде, но амбиции и потенциал желто-синих с тех пор только выросли. Что подтвердил и гол Хорена Байрамяна, тоже забитый в стартовую четверть часа. Магнус Норманн нацеленно выполнил подачу с углового слева, а миниатюрного вингера в центре штрафной почему-то никто не опекал. Байрамяну оставалось лишь не попасть в кого-нибудь из стоявших во вратарской площади игроков.

До этого резво начавшие встречу соперники обменялись опасными моментами. Никола Влашич, под острым углом перебрасывая мяч через голкипера гостей, угодил в перекладину сверху. А Ивелин Попов плотно пробил метров с 25 – Игорь Акинфеев не без труда справился с мячом, отразив его перед собой.

Дальнейшее течение игры подтвердило: у нынешнего ЦСКА при очевидных сложностях с организацией атакующих действий возникли серьезные проблемы в обороне. Которые рискуют превратиться в хронические, если линия не обороны не обретет хоть какую-то минимальную стабильность. Ростовчане мобильными перемещениями игроков средней линии и качественной работе на своей половине поля крайних нападающих (Ионова и Байрамяна при такой расстановке) здорово разрушал все попытки армейцев проникнуть к воротам Егора Бабурина, при каждом удобном случае выбегая в контратаки.

Одна из них стала результативной перед самым перерывом. Ионов после паса со своей половины поля сбросил мяч Элдору Шомуродову, тот сразу продлил атаку пасом на Байрамяна. Перед вингером маячил лишь Гогуа, который в итоге нелепо поскользнулся и не смог помешать нанести классный обводящий удар в дальний угол.

Тремя днями ранее «Эспаньол» в Лиге Европы дважды забил Акинфееву лишь под занавес поединка в Лиге Европы. «Ростову» удалось сделать то же самое вдвое быстрее. «К вам приехал чемпион страны!», – такая фанатская кричалка вспомнилась в этот момент. Или вы все еще сомневаетесь, что команда Карпина выдержит взятый темп до конца сезона?

ШОМУРОДОВ ДОГНАЛ СОБОЛЕВА, ЧАЛОВ СНОВА РАЗОЧАРОВАЛ

Второй тайм, думается, еще более существенно подсократил ряды таких сомневающихся. Справедливости ради стоит отметить, что ЦСКА сам сыграл на руку сопернику, убрав с поля Гогуа и перейдя на схему 4-2-3-1. Вышедший на поле Лукас Сантос занял место в группе атакующих хавбеков вместе с Влашичем и Арнором Сигурдссоном, Иван Обляков стал играть слева в обороне, а Константин Кучаев - в опорной зоне вместе с Ильзатом Ахметовым.

Пойдя ва-банк, красно-синие совсем оголили тылы, и Шомуродов с Байрамяном принялись раз за разом убегать в свободное пространство на половине хозяев. Пару раз дончане простили соперника, но с третьей попытки все-таки забили. Свой дежурный мяч забил Шомуродов, для которого, как он сам признавался, принципиально выиграть гонку бомбардиров в РПЛ. Теперь у форварда сборной Узбекистана и нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева стало по десять мячей – борьба только разгорается!

Впрочем, за четверть часа до финального свистка, когда стало ясно, что замененный Байрамян остался без хет-трика, Шомуродов мог оформить дубль и обойти Соболева. Но очередной выход один на один с Акинфеевым сквозь дырявую оборону красно-синих Элдор завершил издевательским «черпачком», после которого мяч проскакал мимо дальней штанги.

ЦСКА, конечно, пытался отыграть хотя бы один мяч. Моментов для этого было создавно достаточно, но все удары Влашича, Ахметова и компании эффектно тащил Егор Бабурин. При такой игре нынешнего стража ворот южан номер один у Сергея Песьякова не так много шансов вернуться в основной состав.

Концовка получилась уже более спокойной. Армейцы атаковали скорее по инерции, и в одном из эпизодов Федор Чалов в очередной раз продемонстрировал, почему Станислав Черчесов не зовет его в сборную. Получив пас в одиночестве в штрафной гостей, армейский форвард непозволительно долго раздумывал, что делать дальше, и Арсений Логашов в подкате выбил мяч на угловой.

И все же армейцы спаслись от сухого разгрома. Чалов заставил Чистякова сфолить на себе, и Влашич реализовал пенальти. Но главный итог этой встречи – ЦСКА уступил лидерство в РПЛ группе команд, которую по дополнительным показателям возглавляет именно «Ростов».

РПЛ. 12-й тур

ЦСКА – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 1:3 (0:2)

Голы: Байрамян (Норманн), 11 – 0:1. Байрамян (Шомуродов), 44 – 0:2. Шомуродов (Байрамян), 61 – 0:3. Влашич, 90+2 – с пенальти

ЦСКА: Акинфеев (к) – Дивеев, Гогуа (Лукас Сантос, 46), Шарлия – Ахметов (Бистрович, 89), Обляков – Марио Фернандес, Влашич, Кучаев – Сигурдссон (Бийол, 67), Чалов

«Ростов»: Бабурин – Ал.Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Е.Чернов – Глебов (Зайнутдинов, 58), Норманн, Попов (к) – Ионов (Саплинов, 85), Шомуродов, Байрамян (Логашов, 77)

Предупреждения: Марио Фернандес, 30 – Глебов, 12. Саплинов, 86

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург)

6 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена»