«К вам приехал чемпион страны»? Для «Ростова» авторитетов не существует - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 октября 2019 19:25ФутболМощенко Захар

«К вам приехал чемпион страны»? Для «Ростова» авторитетов не существует

Команда Валерия Карпина в отличном стиле обыграла в Москве ЦСКА и возглавила группу лидеров чемпионата РПЛ.  

СОВСЕМ ДРУГОЙ «РОСТОВ»

Год назад, когда «Ростов» тоже очень удачно стартовал в чемпионате страны и некоторое время шел вровень с «Зенитом», букмекеры довольно высоко оценивали шансы желто-синих на чемпионский титул. Во всяком случае, в начале осени коэффициент на возможное золото ростовчан был ниже, чем на победу в РПЛ «Локомотива», «Краснодара» и «Спартака».

Тогда это выглядело странновато, потому что ни стабильностью игры, ни балансом между атакой и обороной команда Валерия Карпина не отличалась. А потому во второй части сезона закономерно откатилась за пределы зоны еврокубков.

В нынешнем сезоне ситуация повторяется: «Ростов» снова по прошествии трети чемпионата держится в группе лидеров. Вот только теперь дончане всем своим видом показывают: мы пришли всерьез и надолго. Об этом свидетельствует даже список потенциальных кандидатов в российскую сборную, который может меняться от сбора к сбору, но никогда не «обнуляется». К примеру, на ближайшие матчи квалификации Евро-2020 не вызван левый защитник Евгений Чернов, зато привычно приглашен Алексей Ионов, к которому теперь добавился и вероятный дебютант национальной команды центральный защитник Дмитрий Чистяков.

Кроме того, Карпин летом успешно провел тактическую ревизию команды, постепенно отучив ее от зазубренной схемы с тремя центральными защитниками и наиграв как минимум два рабочих варианта расстановки – 4-2-3-1 и 4-3-3.

Интересно, что последняя, формально акцентированная на атаку схема уже однажды в нынешнем сезоне сработала в Москве против гранда РПЛ, когда ростовчане абсолютно по делу обыграли «Локомотив» (2:1). Теперь грех было отказываться от нее еще и по той причине, что против «разобранного» ЦСКА с постоянно тасуемой обороной (на сей раз в ней отсутствовал Хердур Магнуссон, а Седрик Гогуа стал самым центральным из трех игроков) стоило играть с твердым убеждением добыть на «ВЭБ Арене» три очка.

БАЙРАМЯН ЗА ТАЙМ СДЕЛАЛ ТО, ЧТО «ЭСПАНЬОЛ» ЗА ВЕСЬ МАТЧ

Год назад, кстати, ростовчане выиграли здесь с минимальным счетом благодаря быстрому голу Сергея Паршивлюка после подачи Дмитрия Скопинцева с левого фланга. Нынче обоих уже нет в команде, но амбиции и потенциал желто-синих с тех пор только выросли. Что подтвердил и гол Хорена Байрамяна, тоже забитый в стартовую четверть часа. Магнус Норманн нацеленно выполнил подачу с углового слева, а миниатюрного вингера в центре штрафной почему-то никто не опекал. Байрамяну оставалось лишь не попасть в кого-нибудь из стоявших во вратарской площади игроков.

До этого резво начавшие встречу соперники обменялись опасными моментами. Никола Влашич, под острым углом перебрасывая мяч через голкипера гостей, угодил в перекладину сверху. А Ивелин Попов плотно пробил метров с 25 – Игорь Акинфеев не без труда справился с мячом, отразив его перед собой.

Дальнейшее течение игры подтвердило: у нынешнего ЦСКА при очевидных сложностях с организацией атакующих действий возникли серьезные проблемы в обороне. Которые рискуют превратиться в хронические, если линия не обороны не обретет хоть какую-то минимальную стабильность. Ростовчане мобильными перемещениями игроков средней линии и качественной работе на своей половине поля крайних нападающих (Ионова и Байрамяна при такой расстановке) здорово разрушал все попытки армейцев проникнуть к воротам Егора Бабурина, при каждом удобном случае выбегая в контратаки.

Одна из них стала результативной перед самым перерывом. Ионов после паса со своей половины поля сбросил мяч Элдору Шомуродову, тот сразу продлил атаку пасом на Байрамяна. Перед вингером маячил лишь Гогуа, который в итоге нелепо поскользнулся и не смог помешать нанести классный обводящий удар в дальний угол.

Тремя днями ранее «Эспаньол» в Лиге Европы дважды забил Акинфееву лишь под занавес поединка в Лиге Европы. «Ростову» удалось сделать то же самое вдвое быстрее. «К вам приехал чемпион страны!», – такая фанатская кричалка вспомнилась в этот момент. Или вы все еще сомневаетесь, что команда Карпина выдержит взятый темп до конца сезона?

ШОМУРОДОВ ДОГНАЛ СОБОЛЕВА, ЧАЛОВ СНОВА РАЗОЧАРОВАЛ

Второй тайм, думается, еще более существенно подсократил ряды таких сомневающихся. Справедливости ради стоит отметить, что ЦСКА сам сыграл на руку сопернику, убрав с поля Гогуа и перейдя на схему 4-2-3-1. Вышедший на поле Лукас Сантос занял место в группе атакующих хавбеков вместе с Влашичем и Арнором Сигурдссоном, Иван Обляков стал играть слева в обороне, а Константин Кучаев - в опорной зоне вместе с Ильзатом Ахметовым.

Пойдя ва-банк, красно-синие совсем оголили тылы, и Шомуродов с Байрамяном принялись раз за разом убегать в свободное пространство на половине хозяев. Пару раз дончане простили соперника, но с третьей попытки все-таки забили. Свой дежурный мяч забил Шомуродов, для которого, как он сам признавался, принципиально выиграть гонку бомбардиров в РПЛ. Теперь у форварда сборной Узбекистана и нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева стало по десять мячей – борьба только разгорается!

Впрочем, за четверть часа до финального свистка, когда стало ясно, что замененный Байрамян остался без хет-трика, Шомуродов мог оформить дубль и обойти Соболева. Но очередной выход один на один с Акинфеевым сквозь дырявую оборону красно-синих Элдор завершил издевательским «черпачком», после которого мяч проскакал мимо дальней штанги.

ЦСКА, конечно, пытался отыграть хотя бы один мяч. Моментов для этого было создавно достаточно, но все удары Влашича, Ахметова и компании эффектно тащил Егор Бабурин. При такой игре нынешнего стража ворот южан номер один у Сергея Песьякова не так много шансов вернуться в основной состав.

Концовка получилась уже более спокойной. Армейцы атаковали скорее по инерции, и в одном из эпизодов Федор Чалов в очередной раз продемонстрировал, почему Станислав Черчесов не зовет его в сборную. Получив пас в одиночестве в штрафной гостей, армейский форвард непозволительно долго раздумывал, что делать дальше, и Арсений Логашов в подкате выбил мяч на угловой.

И все же армейцы спаслись от сухого разгрома. Чалов заставил Чистякова сфолить на себе, и Влашич реализовал пенальти. Но главный итог этой встречи – ЦСКА уступил лидерство в РПЛ группе команд, которую по дополнительным показателям возглавляет именно «Ростов».

РПЛ. 12-й тур

ЦСКА – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 1:3 (0:2)

Голы: Байрамян (Норманн), 11 – 0:1. Байрамян (Шомуродов), 44 – 0:2. Шомуродов (Байрамян), 61 – 0:3. Влашич, 90+2 – с пенальти

ЦСКА: Акинфеев (к) – Дивеев, Гогуа (Лукас Сантос, 46), Шарлия – Ахметов (Бистрович, 89), Обляков – Марио Фернандес, Влашич, Кучаев – Сигурдссон (Бийол, 67), Чалов

«Ростов»: Бабурин – Ал.Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Е.Чернов – Глебов (Зайнутдинов, 58), Норманн, Попов (к) – Ионов (Саплинов, 85), Шомуродов, Байрамян (Логашов, 77)

Предупреждения: Марио Фернандес, 30 – Глебов, 12. Саплинов, 86

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург)

6 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена»

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Логинов и Миронова выиграли золотые медали на чемпионате России Лиза Виттоцци: Бороться с Вирер – это нормально, никаких конфликтов не возникает Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
«Локомотив» прибавил при Ардашеве. Этого хватило для победы над «Авангардом» «Советский спорт» рассказывает о центральном матче дня. 06.10.2019 19:41 Хоккей Костяев Иван
Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки Боксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту». 22.09.2019 13:30 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Сергей Ковалев – Усику: Желаю тебе, брат, удачного дебюта в супертяжелом весе Ковалев сделал фото с Альваресом перед боем в США Дмитрий Кудряшов – о поединке с Альваресом: Многое зависит от того, в какой форме подойдет Ковалев
Бобровский украл гол у Кучерова, Гавриков травмировал Малкина. Наши в НХЛ «Советский спорт» рассказывает о самых интересных моментах дня. 06.10.2019 14:06 Хоккей Костяев Иван
Артемий Панарин: Майкл Фокс? Назад в будущее? А что это? После волевой победы над «Виннипегом» (6:4) в матче открытия сезона в Нью-Йорке ничуть не уставший новичок «Рейнджерс» Артемий Панарин, отметивший премьеру в «Медисон Сквер Гарден» голом и передачей, с шутками прибаутками пообщался с корреспондентом «Советского спорта» Виталием Славиным. 04.10.2019 10:00 Хоккей Славин Виталий
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Шамиль Шахбулатов: Мирзаев – хороший парень. Почему его недолюбливают? Российский боец Шамиль Шахбулатов рассказал о победе над Расулом Мирзаевым на турнире ACA 99. 29.09.2019 08:00 ММА Усачев Владислав
Диана Дэвис, читающая по губам. Дочь Тутберидзе будет танцевать в финале Гран-при В число финалистов юниорского Гран-при недавно впервые попал российский танцевальный дуэт Глеба Смолкина и Дианы Дэвис – фигуристки с весьма непростой судьбой. 01.10.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Спартак» остановил «Витязь». Красно-белые победили лидера Семь матчей большой хоккейной субботы принесли несколько интересных результатов. 05.10.2019 21:07 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
19:50 Футбол «Краснодар» – «Спартак». Ларссон сократил отставание гостей
19:39 Теннис Самсонова проиграла в квалификации турнира в Линце
19:36 Хоккей «Ак Барс» обыграл «Динамо» в Минске
19:30 Хоккей «Амур» одержал третью победу подряд, «Авангард» уступил «Локомотиву»
19:29 Футбол Валерий Карпин: Сигурдссон и Еременко не сыграли, потому что заболели
19:28 Футбол Виктор Гончаренко: Сказался удар, который нанес нам нанес «Эспаньол»
19:24 Футбол «Краснодар» – «Спартак». Петров увеличил преимущество хозяев
19:22 Футбол Экс-игрок «Локомотива» и «Динамо» подозревается в наезде на ребенка
19:11 Футбол «Краснодар» – «Спартак». Хозяева забили на четвертой минуте
19:01 Футбол «Атлетико» сыграл вничью с «Вальядолидом»
18:35 Футбол Гол Комличенко в компенсированное время принес победу «Младе-Болеслав»
18:28 «Ростов» обыграл ЦСКА и вышел на первое место
18:04 Футбол «Краснодар» – «Спартак». Стартовые составы
17:54 Футбол «Манчестер Сити» на своем поле проиграл «Вулверхэмптону»
17:52 Футбол «Арсенал» на своем поле обыграл «Борнмут»
17:51 Футбол «Челси» в гостях разгромил «Саутгемптон»
17:41 Футбол Мацей Рыбус: Было видно с самого начала, что «Арсенал» приехал сюда за очками
17:15 Хоккей «Барыс» на своем льду обыграл «Северсталь»
17:09 Футбол Владислав Игнатьев: Иностранцам было сложно по такой погоде
16:52 Футбол «Селтик» проиграл «Ливингстону», потерпев первое поражение в чемпионате
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика