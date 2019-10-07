Отставка Хохлова и фиаско Гончаренко. Чем запомнился 12-й тур - Советский спорт
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07 октября 2019 08:50ФутболБезъязычный Алексей

Отставка Хохлова и фиаско Гончаренко. Чем запомнился 12-й тур

«Советский спорт» - о главных событиях прошедшего тура.

ЦИФРЫ ТУРА

4 гола стало на счету полузащитника «Ростова» Хорена Байрамяна после дубля в ворота ЦСКА, ранее он никогда не отличался за сезон чаще трех раз

2-й раз поражение от «Оренбурга» провоцирует тренерскую отставку – неделю назад Олег Кононов ушел из «Спартака», теперь Дмитрий Хохлов покинул «Динамо»

1-ю победу над Игорем Черевченко одержал Юрий Семин, который ранее уступал своему бывшему подопечному и с «Анжи», и с «Локомотивом»

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ОТСТАВКА ТУРА

Дмитрий ХОХЛОВ

43-летний специалист объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо» после поражения от «Оренбурга», ставшего для бело-голубых четвертым подряд (с учетом Кубка России). Свое решение Хохлов объяснил так: «Команда хорошая, но что-то не получилось». Скорее всего, пока в качестве и. о. будет работать Кирилл Новиков, тренировавший динамовскую молодежку. Среди возможных преемников Хохлова называются Дан Петреску и Александр Хацкевич.

ФИАСКО ТУРА

Виктор ГОНЧАРЕНКО

Главный тренер ЦСКА потерпел с красно-синими лишь одно крупное поражение в РПЛ, когда 10 декабря 2017 года уступил «Спартаку» Массимо Карреры - 0:3. И вот теперь практически такую же оплеуху Гончаренко нанес «Ростов» Валерия Карпина (если бы не реализованный Николой Влашичем на 92-й минуте пенальти, счет был бы тем же - 0:3). Причем это произошло не в гостях, как в 2017-м, а на домашней «ВЭБ Арене», где Гончаренко ранее в России проигрывал в два мяча только «Локо» Юрия Семина.

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ТРАВМЫ ТУРА

Эмануэль МАММАНА и Федор СМОЛОВ

Защитник «Зенита» и форвард «Локомотива» были вынуждены еще до перерыва покинуть поле в матчах с «Уралом» и «Арсеналом» (Маммана - на 14-й минуте, Смолов - на 20-й). У аргентинца подозрение на разрыв крестообразных связок («Все очень плохо», - заметил по этому поводу Сергей Семак), у россиянина - микротравма бедра, из-за которой он не поедет в сборную. Туда вместо Смолова вызван форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев.

СЛУХ ТУРА

Александр СОБОЛЕВ

Нападающий «Крыльев Советов», который до нынешнего сезона забил в РПЛ восемь голов, в чемпионате-2019/20 имеет на своем счету уже десять! В субботу Соболев оформил дубль, а мог сделать и хет-трик - если бы реализовал пенальти в ворота «Сочи». Не исключено, 22-летнего парня вдохновили появившиеся накануне сообщения об интересе к нему «МЮ». После игры, правда, сам Соболев назвал эти слухи «чепухой». Зато на следующий день он получил дебютный вызов в сборную России - и это была не шутка.

ВОЗВРАЩЕНИЯ ТУРА

Игорь ШАЛИМОВ и Алексей МИРАНЧУК

50-летний специалист не работал в РПЛ с апреля 2018 года - и свое назначение на пост главного тренера «Ахмата» Шалимов отметил важной гостевой победой над «Уфой». Впрочем, как справедливо заметил полузащитник грозненцев Денис Глушаков, не набрать три очка в субботу команда Шалимова не могла. Ведь в этот день 43 года исполнилось почетному президенту клуба Рамзану Кадырову… Ну а в воскресенье состоялось другое знаковое возвращение: Алексей Миранчук после травмы, наконец, сыграл за «Локо» и, заменив Смолова в середине первого тайма, успел до перерыва забить с пенальти победный мяч в ворота «Арсенала».

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