Месси расчехлил пушку. «Барселона» разгромила «Севилью» (видео)

«БАРСЕЛОНА» В ПОГОНЕ ЗА «РЕАЛОМ»

«Барселона» продолжает преследование мадридского «Реала». Домашним матчем против «Севильи» каталонцы завершили программу 8-го тура примеры. О заочном противостоянии со «сливочными» напоминало и присутствие двоих недавних мадридиста – защитник Серхио Регилона, выступающего за севильцев на правах аренды из «Реала», и Хулена Лопетеги, чья работа на тренерском мостике «королевского клуба» еще долго будет сниться в кошмарах его болельщиков.

С возвращением в строй Лионеля Месси болельщики сине-гранатовых ждут победного шествия. И оно уже началось в матче с «Интером» в Лиге чемпионов. Каталонцы в той встрече пропустили первыми, но сумели переломить ход встречи и выиграли благодаря дублю нестареющего Луиса Суареса.

ХЕТ-ТРИК УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕ ЙОНГА

Вопреки ожиданиям, игра против «Севильи» началась очень неспешно. Хозяева много владели мячом (соперники были не против), но действовали как-то слишком травоядно. Более того, если бы не великолепная реакция Марка-Андре тер Штегена (для него это был 200 матч в составе «Барсы»), уже в начале встречи Люк де Йонг открыл бы счет. Голландец вообще был очень активен и в первые 25 минут мог оформить хет-трик, но после розыгрыша углового и подачи Лукаса Окампоса ему не хватило точности и удачи.

Отметим в этой связи не самую надежную игру пары центральных защитников Жерар Пике – Жан-Клер Тодибо. 19-летний защитник впервые в текущем чемпионате Испании вышел в старте. Причиной тому кадровые проблемы, с которыми столкнулся Эрнесто Вальверде – Самюэль Юмтити травмирован, а Клеман Лангле пропускал игру из-за дисквалификации.

НОВЫЙ ШЕДЕВР ВОЛШЕБНИКА ЛУИСА

Мастер-класс по реализации голевых моментов голландскому форварду преподал Суарес, преобразивший в середине тайма подачу Нелсона Семеду в гол-шедевр. Уругваец завершил атаку роскошным ударом ножницами через себя в падении. К слову, португальский защитник в этой встрече вышел на левом фланге обороны из-за неготовности Жорди Альбы. Испанец попал в заявку, но остался на скамейке запасных.

Этот гол подкосил гостей, и в течение нескольких последующих минут игра была сделана. Сначала спустя пять минут Артур классно забросил мяч в штрафную за спины защитникам, и Артуро Видаль с близкого расстояния переиграл Томаша Вацлика. Его голу предшествовали аж 25 точных передач.

А затем Усман Дембеле взял игру на себя, на замахе разобрался с Диего Карлосом и спокойно покатил мяч в дальний угол.

Удовлетворенный Эрнесто Вальверде с наслаждением посмотрел на трибуны. Мол, что вы скажете теперь, диванные аналитики? Хулен Лопетеги в эти минуты считал минуты до свистка на перерыв – его команда очевидно поплыла. У Лопетеги был качественный план на игру, но работать ему есть над чем – команда не имеет права так валиться после одного пропущенного мяча. «Барселона» сделала результат в течение восьми минут.

АПОФЕОЗ НЕЛОГИЧНОСТИ

В перерыве Лопетеги решился на двойную замену, выпустив на второй тайм Жоана Жордана и Мунира Эль-Хаддади вместо Оливера Торреса и Нолито. Ход сработал бы, если бы Люк де Йонг реализовал очередную свою возможность, но и на сей раз ему не повезло – мяч угодил в штангу. Потрясающее невезение!

Тем не менее, гости продолжили давление на расслабленную оборону каталонцев. К исходу часа игры статистика по ударам была невероятной: 7-13. А счет – 3:0. Что это, если не класс? «Барселона» реализовала практически все свои моменты (лишь раз Томаш Вацлик спас партнеров после удара Месси), тогда как севильцы запороли уйму моментов.

Кстати, о Месси. Видимо, магия аргентинца насколько сильна, что ему не надо даже напрягать мышцы, чтобы его партнеры начинали играть лучше, однако сам Лео большую часть матча провел на минимальных скоростях, принимал самые очевидные решения и обострял считанное число раз.

Во втором тайме он чаще пользовался свободным пространством, которое предоставляли гости, иногда неплохо тащил мяч вперед, но в целом сыграл не на своем уровне. И все равно записал на свой счет первый мяч в текущем розыгрыше чемпионата Испании – ударом со штрафного в ближнюю девятку. Даже не в лучшей своей форме он остается гением.

Get in there Leo Messi, YOU FUCKING KING! #BARSEV https://t.co/WWBzZfh1j4 — Samuel Tamankueo Pinzi (@SamuelPinzi) October 6, 2019

А лучшим у хозяев был, пожалуй, Видаль, и не только потому, что забил. Чилиец здорово управлял атаками (сделал 91 передачу при точности 75%), активно шел в отбор (7 успешных отборов при 13 попытках – лидер матча по этому показателю) и почти не позволял себе потерь.

Самым ярким событием последних минут стали решения арбитра Матео Лаоса. Сначала он удалил за фол последней надежды 20-летнего защитника «Барсы» Рональда Араухо, для которого этот матч был дебютным, и тут же за споры – Усмана Дембеле. Причем, у француза уже было одно предупреждение, но он получил прямую красную карточку. Что такого надо сказать для столь сурового наказания? Так что завершала «Барса» матч вдевятером, но времени до финального свистка оставалось всего ничего, так что не итоговый результат этот факт никак не повлиял.

«Барселона» – «Севилья» – 4:0 (3:0)

Голы: Суарес, 27 – 1:0. Видаль, 32 – 2:0. Дембеле, 35 – 3:0. Месси, 78 – 4:0.

«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Тодибо (Араухо, 73), Семеду, Видаль (Ракитич, 70), Ф. де Йонг, Артур (Бускетс, 65), Месси, Дембеле, Суарес.

«Севилья»: Вацлик, Регилон, Карлос, Каррису, Навас, Банега, Фернандо, Торрес (Жордан, 46), Окампос, Нолито (Эль-Хаддади, 46), Л. де Йонг (Чичарито, 65).

Предупреждения: Регилон, 22. Каррису, 34. Семеду, 39. Дембеле, 53. Суарес, 64. Пике, 85. Банега, 90+1.

Удаление: Араухо, 87. Дембеле, 88.

Судья: Лаос (Испания).