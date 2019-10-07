Европа на Дону. Карпин vs Гончаренко – победа нокаутом. Колонка Цыбанева - Советский спорт
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07 октября 2019 12:30ФутболЦыбанев Юрий

Европа на Дону. Карпин vs Гончаренко – победа нокаутом. Колонка Цыбанева

Долго ли, коротко ли, но дело идет к тому, что центральный матч первого круга еще не сыгран. И выяснять, кто у нас нынче лидер и законодатель моды, предстоит «Зениту» – с «Ростовом».

Если б я с меньшими симпатией и уважением относился к Виктору Гончаренко, то не задумываясь написал бы радикальное: «Ростов» сделал ЦСКА, словно детей-несмышленышей»… Но даже если максимально смягчать впечатление от увиденного под первым московским снегом, матч этот стал моментом истины. А возможно, и сигналом для Гончаренко, побуждающим к переоценке ценностей.

Вы не могли взять толк, что происходит с нашими посланцами в Лиге Европы? «Ростов» объяснил это наглядней некуда. Будь бригада Валерия Карпина в этот день немного позлее, она легко накидала бы в ворота Акинфеева столько же, сколько и достопамятный «Лудогорец».

Нынешний «Ростов» и правда будто не с Дона родом, а из Европы добротного клубного уровня. Где в ходу и в цене рациональное тактическое ноу-хау. По меркам же РПЛ, это сейчас, пожалуй, наиболее вымуштрованная и послушная тренерской воле команда. А заодно и самая стильная. Почти гарантирующая определенного рода зрелище. Динамичное и острое.

Уже излишне описывать, как «Ростов» выбегает в атаку и как складно при этом взаимодействует. У более или менее внимательного любителя футбола картинка эта давно уже перед мысленным взором, столь часто она повторяется. С такой причем методичностью, что уже задумываешься о сравнении работы Карпина в Ростове с аналогом имени Курбана Бердыева.

Но ведь скорости и четкий рельеф атаки – еще не все.

Мы вот привыкли цеплять штамп к ЦСКА: команда молодая, развивающаяся, ее время еще не пришло. Но вот прошло уж больше года, как Гончаренко пестует этот состав. Ну и? Вы заметили качественный прогресс хоть у кого-то из нового цеэсковского призыва? У Ахметова? Может, у Облякова? Или так сформулирую: а дотягиваются ли сейчас Влашич или Чалов до своего хотя бы прошлогоднего уровня? Между тем Гончаренко с упорством, достойным лучшего применения, практикует игру, что называется, по праву сильного. С большим количеством дробящих атаку промежуточных передач, с розыгрышем до верного. Что называется – на исполнение. Только по Сеньке ли, то есть – по способностям ли имеющегося состава, эта копия с «Барселоны» ее лучших времен?

А теперь переведем взгляд на «Ростов». Еще полгода назад мало кто считал Шомуродова или Байрамяна игроками хотя бы среднего эрпээловского уровня. А последите за их крепкой мастеровитостью теперь. В предложенном Карпиным тактическом контексте. И уж я молчу про Еременко и Попова, которым в «Спартаке» первым указали на дверь, точно самому бесполезному балласту…

Одним словом, на «Ростов» с каждым туром смотреть все интереснее. А ЦСКА, похоже, заехал в своего рода тупик, и Гончаренко, если он хочет большего, чем обыгрывать соперников пониженной крепости, придется искать объездной маршрут.

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