Гол Криштиану не понадобился. «Ювентус» вернул себе лидерство усилиями аргентинских звезд - Советский спорт
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07 октября 2019 00:10ФутболМощенко Захар

Гол Криштиану не понадобился. «Ювентус» вернул себе лидерство усилиями аргентинских звезд

Команда Маурицио Сарри вырвала победу у «Интера» в Милане и вернула себе единоличное лидерство в серии А.  

УРОК ДЛЯ СОСТАВИТЕЛЕЙ КАЛЕНДАРЯ РПЛ

Составители календаря серии А дали наглядный урок коллегам из российской премьер-лиги, на какие даты и туры нужно ставить поединки топ-уровня, чтобы все были довольны. Казалось бы, на неделе «Ювентус» и «Интер» играли в еврокубках, причем с весьма серьезными соперниками (туринцы – с «Байером», миланцы – с «Барселоной»), однако на восстановление и у тех, и у других было достаточно времени (соответственно пять и четыре дня). Согласитесь, совсем другая ситуация, чем та, которая возмутила Юрия Семина, не желавшего играть с «Зенитом» в шестидневном интервале между «Балтикой» и «Атлетико».

Когда команды подходят к очной встрече в хороших кондициях, больше шансов получить суперзрелище и у болельщиков. Почти нет риска наблюдать за выжатыми, как лимон, футболистами, или хитрыми ходами наставников команд под кодовым названием «ротация состава».

«Интеристы» к битве со «Старой синьорой» подошли без потерь в чемпионате, выиграв все шесть матчей. У бьянконери имелась одна осечка в виде нулевой ничьей с «Фиорентиной», так что команда Маурицио Сарри отставала от нерадзурри на два очка. За последние годы все настолько привыкли видеть «Юве» на верхней строчке таблицы серии А, что нынешнее лидерство «Интера» создает несколько сюрреалистичную картину для нейтральных тифози.

Перед началом встречи Антонио Конте и Сарри тепло поприветствовали друг друга, закрепив крепкое рукопожатие объятиями. Однако то, что стало происходить на поле с первых минут, прекрасно иллюстрировало известную поговорку: дружба дружбой, а табачок врозь.

Атаки сразу пошли в обе стороны, но в дебюте удачливее оказались турницы. Миралем Пьянич снабдил хорошей передачей Пауло Дибалу, и аргентинец с позиции левого инсайда и с левой же ноги настолько сильно пробил в дальний угол, что Самир Ханданович попросту не успел среагировать, хотя мяч просвистел где-то поблизости от его перчаток. А через несколько минут Криштиану Роналду издали «зарядил» в перекладину.

РОНАЛДУ РАНО ПРАЗДНОВАЛ…

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По сравнению с поединком Лиги чемпионов на «Камп Ноу» Конте сделал два изменения в стартовом составе. В роли правого вингера вместо Антонио Кандревы выступил Данило Д’Амброзио, а напарником Лаутаро Мартинеса в атаке стал не Алексис Санчес, а Ромелу Лукаку. Массивный бельгиец сразу стал проявлять завидную активность, стараясь продавить оборону гостей по центру.

У «Юве» основной состав давно устаканился, за исключением разве что позиции правого защитника. В конце августа, когда травму получил Маттиа де Шильо, справа в обороне выходил бразилец Данило. А теперь Сарри пробует раскрыть новые способности в Хуане Куадрадо. Колумбиец, которого все привыкли видеть в группе атаки, постепенно осваивается на правом фланге обороны. Разумеется, не забывая регулярно подключаться к атакам.

Несмотря на то, что первая половина встреча протекала с некоторым преимуществом «Юве», хозяева все же изыскали возможность отыграться. В одной из атак мяч в штрафной площади гостей попал в руку Маттайсу де Лигту, и арбитр Джанлука Рокки назначил пенальти. Нарушение правил было настолько очевидным, что никакой системе VAR было не под силу оспорить решение одного из ведущих итальянских судей. Лаутаро Мартинес, на неделе быстро открывший счет на «Ноу Камп», забил теперь и другому европейскому гранду.

В концовке первого тайма на поле закипели страсти. Сперва Криштиану Роналду разозлил публику на арене «Джузеппе Меацца» своим фирменным празднованием гола, забитого низовым ударом примерно с радиуса. Однако ликование гостей было преждевременным: за пару секунд до удара кто-то из туринцев слегка забрался в офсайд. А уже в компенсированное время (Рокки добавил три минуты) игроки после спорных эпизодов, казалось, уже были готовы пойти потолкаться стенка на стенку.

НЕТ ГОДИНА – ПОЛУЧИ ОТ ИГУАИНА!

После перерыва, слава Богу, нездоровые страсти все же улеглись, зато страсти чисто футбольные никуда с газона не пропали. Жестких стыков и фолов, правда, по-прежнему хватало, но разве может быть по-другому в поединке двух гигантов серии А?

Конте вскоре после перерыва вынужден был провести уже вторую в этой встрече «пожарную» замену. Еще в первой половине получивший повреждение Стефано Сенси уступил место на поле Матиасу Весино. Но эта перестановка еще выглядела равноценной: в середине поля у «Интера» практически ничего не разрушилось. А вот когда столпа обороны Диего Година на 54-й минуте сменил Алессандро Бастони, стало ясно, что «Старая синьора» непременно постарается воспользоваться возникшими проблемами соперника.

Но для этого Сарри понадобилось сделать двойную замену. В середине второго тайма на поле синхронно появились Родриго Бентанкур и Гонсало Игуаин. Уругвайско-аргентинский дуэт и соорудил победный мяч за десять минут до конца основного времени. Изящная и быстрая четырехходовка туринцев была чудо как хороша – равно как и результативный удар Игуаина под руками Хандановича.

У хозяев было и время, и моменты, чтобы еще раз отыграться. Самый яркий момент был у Весино, которого вывел к воротам Войцеха Щенсны Д’Амброзио. Однако уругвайский хавбек не смог перебросить мяч через голкипера. Видимо, в этот вечер суждено было забивать только аргентинским нападающим…

Гвоздевой матч седьмого тура вновь вознес «Ювентус» на вершину таблицы серии А, придав ей такой привычный за последние годы вид. Интересно, по ходу нынешнего сезона тот же «Интер» или другой выскочка посмеет сместить «Старую синьору» с насиженного трона?

Серия А. 7-й тур

«Интер» (Милан) – «Ювентус» (Турин) – 1:2

Голы: Дибала (Пьянич), 4 – 0:1. Л.Мартинес, 18 – с пенальти – 1:1. Игуаин (Бентанкур), 80 – 1:2

«Интер»: Ханданович (к) – Годин (Бастони, 54), де Фрай, Шкриньяр – Брозович – Д’Амброзио, Барелла, Сенси (Весино, 34), К.Асамоа – Р.Лукаку, Л.Мартинес (Политано, 78)

«Ювентус»: Щенсны – Куадрадо, Бонуччи (к), Де Лигт, Алекс Сандро – Хедира (Бентанкур, 62), Пьянич, Матюиди – Бернардески (Игуаин, 62) – Криштиану Роналду, Дибала (Эмре Джан, 71)

Предупреждения: Весино, 88. Барелла, 90 – Алекс Сандро, 13. Эмре Джан, 84. Пьянич, 85

Судья: Джанлука Рокки

6 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца»

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