Анхель, Байрамян или Карпин: кто стал главным героем 12-го тура - Советский спорт
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07 октября 2019 13:30ФутболБезъязычный Алексей

Анхель, Байрамян или Карпин: кто стал главным героем 12-го тура

«Советский спорт» – о трех самых главных героях 12-го тура РПЛ.

ГОЛ ТУРА

Вилькер АНХЕЛЬ («Ахмат»)

В туре хватало добротных мячей, забитых после классно разыгранных комбинаций и стандартных положений. Не обошлось и без вратарских ляпов, как в случае с голом, который мы признали лучшим. Безусловно, голкипер «Уфы» Александр Беленов ошибся, не рассчитав траекторию то ли навеса, то ли удара венесуэльского защитника «Ахмата» от боковой линии, с «точки Шевченко». Мяч по широкой дуге залетел Беленову за шиворот, почти в девятку. Если Анхель так и задумывал, то он большой молодец. Ведь этот курьезный и одновременно эффектный гол оказался победным.

ИГРОК ТУРА

Хорен БАЙРАМЯН («Ростов»)

27-летний полузащитник никогда не отличался высокой результативностью, а тут отметился двумя голами и голевой передачей в важнейшем гостевом матче против ЦСКА. Кстати, уроженец Армении имеет российское гражданство и когда-то был заигран за нашу молодежку. Если Байрамян продолжит в том же духе, то Станиславу Черчесову стоит внимательнее присмотреться к одному из самых острых и настырных «крайков» нашего чемпионата. Если Ионов зарекомендовал себя одним из лидеров сборной России, то почему бы тот же путь не проделать его одноклубнику?

ТРЕНЕР ТУРА

Валерий КАРПИН («Ростов»)

В воскресенье ростовский механизм работал как часы, на сто процентов использовав «дыры» в защите ЦСКА и усталость соперника после лигоевропейских баталий. Но дело не только в правильной тактике и отменной функционалке. Важно, что у «Ростова» напрочь отсутствует «комплекс провинциала» в матчах с признанными грандами. Карпин вселил в своих игроков такую уверенность, что они готовы действовать с позиции силы против кого угодно и на любом поле. Мы наверняка убедимся в этом и в следующем туре, когда ростовчане пожалуют в Санкт-Петербург в гости к «Зениту».

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