Анхель, Байрамян или Карпин: кто стал главным героем 12-го тура

ГОЛ ТУРА
Вилькер АНХЕЛЬ («Ахмат»)
В туре хватало добротных мячей, забитых после классно разыгранных комбинаций и стандартных положений. Не обошлось и без вратарских ляпов, как в случае с голом, который мы признали лучшим. Безусловно, голкипер «Уфы» Александр Беленов ошибся, не рассчитав траекторию то ли навеса, то ли удара венесуэльского защитника «Ахмата» от боковой линии, с «точки Шевченко». Мяч по широкой дуге залетел Беленову за шиворот, почти в девятку. Если Анхель так и задумывал, то он большой молодец. Ведь этот курьезный и одновременно эффектный гол оказался победным.
ИГРОК ТУРА
Хорен БАЙРАМЯН («Ростов»)
27-летний полузащитник никогда не отличался высокой результативностью, а тут отметился двумя голами и голевой передачей в важнейшем гостевом матче против ЦСКА. Кстати, уроженец Армении имеет российское гражданство и когда-то был заигран за нашу молодежку. Если Байрамян продолжит в том же духе, то Станиславу Черчесову стоит внимательнее присмотреться к одному из самых острых и настырных «крайков» нашего чемпионата. Если Ионов зарекомендовал себя одним из лидеров сборной России, то почему бы тот же путь не проделать его одноклубнику?
ТРЕНЕР ТУРА
Валерий КАРПИН («Ростов»)
В воскресенье ростовский механизм работал как часы, на сто процентов использовав «дыры» в защите ЦСКА и усталость соперника после лигоевропейских баталий. Но дело не только в правильной тактике и отменной функционалке. Важно, что у «Ростова» напрочь отсутствует «комплекс провинциала» в матчах с признанными грандами. Карпин вселил в своих игроков такую уверенность, что они готовы действовать с позиции силы против кого угодно и на любом поле. Мы наверняка убедимся в этом и в следующем туре, когда ростовчане пожалуют в Санкт-Петербург в гости к «Зениту».
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