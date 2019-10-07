Александр Соболев: Даже не знаю, о чем просил умолчать Черчесов - Советский спорт
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07 октября 2019 14:45ФутболГригорьевская Юлия

Александр Соболев: Даже не знаю, о чем просил умолчать Черчесов

Лучший бомбардир РПЛ-2019/20 рассказал о первой тренировке со сборной России.

– Вы говорили, что звонок Станислава Черчесова застал вас за едой. О чем в тот момент подумали?
– Да не успел я ни о чем подумать. Мне позвонили, сказали, что скоро вылет. Я поехал на базу «Крыльев Советов», быстро собрал вещи, бутсы – и мигом в аэропорт. Вызов стал для меня полной неожиданностью. Когда не увидел свою фамилию в первоначальном списке, сильно не переживал. Сказал себе: все о’кей, надо работать дальше, проявлять себя. И вот этот момент наступил. Конечно, я счастлив оказаться в сборной.

– О чем вы разговаривали в воскресенье с Черчесовым с глазу на глаз?
– Тренер спросил, как настроение, готов ли я влиться в команду. Я ответил: конечно, готов.

– Черчесов просил проконтролировать, чтобы вы не рассказали, чем в воскресенье занимались в сборной. Что имелось в виду?
– (Смеется.) Даже не знаю. Ничего особенного я не делал. Приехал на базу, разместился, лег спать. А утром – тренировка.

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Полузащитник красно-белых пропустил воскресный матч с «Краснодаром» и в тот же день оказался в сборной.

– «Спартак» проиграл в премьер-лиге пятый матч подряд. Каково ваше психологическое состояние?
– Да все нормально – и со мной, и с другими спартаковцами. Мы сейчас в сборной, а не в клубе. У всех нас общая важная цель – отобраться на чемпионат Европы. Поэтому все мысли сейчас о матчах с Шотландией и Кипром, а не о том, что происходит в РПЛ. Вот когда вернемся в «Спартак», переключимся на клубные проблемы.

– Но клубных проблем ворох, согласны?
– В голове они точно не сидят. Давайте не будем больше об этом.

– Почетно будет сыграть за сборную в «Лужниках»?
– Любой матч за сборную почетен, а тем более на главной арене страны, на которой я ни разу не играл. Если тренеры выпустят, буду счастлив.

– Где смотрели проходивший в «Лужниках» матч 1/8 финала ЧМ-2018 Россия – Испания?
– В Ингушетии, у себя на родине. Эмоций было много. Будет здорово пережить что-то подобное в матче с Шотландией.

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25-летний защитник «Ростова» получил первый в жизни вызов в сборную еще до матча с ЦСКА, в котором доказал обоснованность выбора Черчесова.

– Почему новички так легко вливаются в сборную России?
– Здесь потрясающий коллектив. Сразу чувствуешь себя своим. Опытные ребята подходят, подбадривают, интересуются, как дела. Если ты сам на позитиве, легко идешь на контакт, проблем у тебя не будет.

– Для вас приглашение Черчесова стало сюрпризом?
– Конечно. Еще полгода назад играл в ФНЛ, летом ставил задачу пробиться в основу «Ростова», а о сборной тогда не думал. Хотя, любой футболист внутри надеется, что когда-нибудь получит вызов. Рад, что это произошло так быстро.

– Каково это оказаться в одной команде с игроками, которые год назад участвовали в четвертьфинале чемпионата мира?
– Да нормально все. Правда, со старожилами я, по сути, еще не общался. После тура все поздно приехали. Успел поговорить только с Павлом Могилевцем, с которым раньше играл, и с Сергеем Петровым.

– То есть, лично вы мало кого знаете?
– Одновременно всю команду увидел только за завтраком и потом, когда форму выдавали.

– Ну, в лицо-то всех знаете?
– Конечно. (Смеется.) Слежу за футболом.

– Чем запомнилась первая тренировка?
– Поначалу испытывал мандраж, но это быстро прошло. Приятно было видеть рядом людей, которых до этого наблюдал только по телевизору.

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