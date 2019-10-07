Станислав Черчесов: Соболев в сборной по делу, а не по просьбе трудящихся

Загрузка...

«НАДО БЫ В «ЛУЖНИКАХ» ВКЛЮЧИТЬ БАТАРЕЮ»

– Скорее всего, уже в октябре ваша команда досрочно гарантирует путевку в финальную стадию континентального первенства. Это один из самых убедительных отборочных циклов в истории нашей сборной. Согласны?

– Мы такими категориями не мыслим. Идем от сбора к сбору. До этого были два матча в сентябре, теперь два – в октябре, а завершится отбор в ноябре. Тогда и заглянем в турнирную таблицу. Поймите одну простую вещь: есть набранные очки, а есть качество игры. И есть насущные проблемы, которые надо оперативно решать. Сейчас, например, пара игроков занимается по индивидуальной программе. Потом будет теория, на которой мы разберем гостевой матч с шотландцами, чтобы лучше подготовиться к домашней встрече с ними. Это и есть жизнь сборной. Про путевки на Евро, досрочные или не досрочные, никто не думаем. Есть более важные вещи.

– Приятно возвращаться в «Лужники», где сборная последний раз играла в 1/8 финала чемпионата мира, когда в серии пенальти были обыграны испанцы?

– Думаю, приятно не только нам, игрокам и тренерами, но и болельщикам, которые с прошлого лета не видели сборную. Надеюсь, в «Лужники» придет много народу. Матч-то определяющий. Единственное: надо батарею на улице включить, чтобы температура поднялась на пару градусов.

«СО СПАРТАКОВЦАМИ ПОГОВОРИМ ОТДЕЛЬНО»

– Вас не беспокоит психологическое состояние спартаковских сборников? Красно-белые валятся в чемпионате, уволили главного тренера, в выходные еще и Георгий Джикия красную карточку получил…

– Джикию видел в понедельник перед утренней тренировкой. Поздоровались, перебросились парой слов. Было видно, что настроение у него на нуле. Но после тренировки стало получше. Вечером отдельно встретимся с ребятами из «Спартака». Конечно, клубные проблемы накладывают отпечаток. Но я попрошу выбросить на неделю все это из головы и полностью переключиться на сборную.

– После травмы Федора Смолова вы впервые вызвали в сборную нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева. Вас просили об этом уже давно. Общественное как-то повлияло на решение?

– Нет, конечно. Мы всех кандидатов внимательно отсматриваем. И, конечно, высокая результативность Соболева в «Крыльях» не прошла мимо нас. Но всему свое время. Голы – это одно, требования сборной – совсем другое. Не надо ничего делать искусственно. Сейчас ситуация сложилась таким образом, что услуги Соболева понадобились. Вот он и получил вызов. И это произошло естественным путем, человек этот вызов заслужил, а не попал в команду по требованиям трудящихся.

В воскресенье я встретился с Сашей, у нас состоялась обстоятельный разговор. С ним и другим дебютантом сборной Дмитрием Чистяковым из «Ростова». Мне нравится, как они приступили к тренировкам. Как будто всю жизнь с нами работают. И это очень хорошо. Для нас очень важно, чтобы каждый игрок сборной ощущал себя неотъемлемой частью коллектива.

«ПОСКОРЕЕ БЫ В «ДИНАМО» ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ТРЕНЕРОМ»

– Травмы игроков, присутствовавших в первоначальной заявке, внесли сумятицу?

– Ни в коем случае. Мы знали, что так и будет. Давно привыкли, что кто-нибудь обязательно получает травму после объявления заявки. И на каждый случай в сборной России готов план «Б». Поэтому меня больше беспокоят не травмы, а ситуация в клубах. То, что сейчас в сборной нет ни одного игрока из «Динамо», не случайно. Команда попала в кризис, и ее лидеры тоже снизили уровень. Хотелось бы, чтобы бело-голубые поскорее определились с главным тренером. Сборная в этом тоже заинтересована. Ведь в «Динамо» хватает потенциальных кандидатов.

– А как насчет «Спартака»? Предпочли бы, чтобы следующим главным тренером красно-белых стал россиянин или иностранец?

– Главное, чтобы он дал результат и наладил игру. Тогда спартаковские сборники будут готовы во всех отношениях. А выбирать тренера – не мое дело. Пусть «Спартак» определяется. В данном случае мы зависим от клубов, а не наоборот.

«С ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ МЫ В ОДНОЙ ЛОДКЕ»

– Поздравили Владимира Путина с днем рождения?

– У РФС есть официальный сайт, там опубликовано поздравление. Я же могу только скромно пригласить президента страны на наш матч с Шотландией.

– Свои матчи проведут молодежная и женская сборные России. За слабым полом следить будете?

– А как же? Я все их матчи смотрю, когда есть время. Главный тренер женской сборной Елена Фомина часто бывает на наших тренировках, я к девушкам тоже заглядывал. Все сборные России выстроены в определенную вертикаль, идет обмен мнениями. Мы же все в одной лодке. И плывем в одну сторону.

– У вас на шее свисток на шнурке с эмблемой «Легии», с которой выигрывали чемпионат Польши. На удачу?

– Этот шнурок со мной уже третий год. Вы невнимательны.