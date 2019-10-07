Тедеско – в «Спартак»? «Спартак» – в ФНЛ? Колонка Юрия Цыбанева

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Но теперь, когда две недели клубного футбола не будет, можно навести фокус на происходящее со «Спартаком». И в «Спартаке».

Кроме Доменико Тедеско, юного по тренерским меркам итало-германца, других кандидатур на пост главного тренера вроде бы не звучит. Шепотом упоминается Станислав Черчесов – но Станислав Саламович, по всему, вполне в здравом уме, чтобы в контексте приближающегося Евро, куда наша сборная наверняка отберется, взвалить на себя еще и сомнительного вида мешок красно-белых проблем. Опыта Леонида Слуцкого четырехлетней давности ему должно вполне хватить в качестве предостережения.

Вообще-то приходится оговориться: следишь за движениями ума в спартаковском генералитете – и просто застываешь в изумлении, теряя дар речи… Но постараюсь все-таки сформулировать ощущения.

Сама по себе мода на иностранных командиров игры в РПЛ, заметьте, ушла в прошлое. Рулит один обрусевший Божович, да и тому уже сделали бы в Самаре ручкой, кабы не феномен Соболев. Но «Спартак», он ведь у нас, известное дело, из себя особенный. Оригинал.

Герр Цорн, теперь еще и герр-синьор Тедеско. Вспоминаются по случаю древние русичи, обратившиеся во времена оны к Рюрику: «Володей нами!». Вон куда занесло-то Леонида Федуна со товарищи в ментальных изысканиях…

Что ж, имеют право как полномочные представители частного футбольного бизнеса, пусть и павшего по несчастному случаю на «народную команду». Попробуем мысленно приложить юного тренера с опытом бундеслиги к текущему моменту «Спартака».

Что мы знаем о Тедеско? Выраженный теоретик, профессионально не играл. Неутомимо донимает вверенных ему игроков видеоанализом и сменой тактических схем. Узнаваемую с первого взгляда игру принципиально своим командам не ставит. Увлечен не столько начертанием игрового рисунка, сколько переходными фазами – от обороны к атаке и наоборот. Как следствие, с игры его команды забивают туго, больше со стандартов.

Кого-то напоминает, да? Ну конечно – Унаи Эмери. И сколько матчей тот «Спартак» осилил внимать неутомимым изысканиям его тренерского ума? Хорошо если десяток. После чего прозвучало: «Тренеришка!».

Притом тот «Спартак», времен Эмери, находился в несравненно более рабочем состоянии, чем нынешний. Нынешний без того уже хронически не понимает, во что играет. Нынешний, чтоб не сказать – изнасилован, раздраен донельзя. Сумасбродством в тренерском вопросе. Неуправляемыми рыночными всполохами. Провалом в игре и в результатах.

Тут впору психотерапевта-утешителя вызывать, а не теоретика.

«Шальке», команда с твердым немецким менталитетом, а следовательно, и с прилежной дисциплиной, выдержал Тедеско один сезон, после чего выказал признаки глубокого ментального утомления.

Сколько выдержит разваленный «Спартак»? А от переправы в ФНЛ он нынче, между прочим, всего-то в считанных очках.