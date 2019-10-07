Евгений Ловчев: Получится ли у Тедеско? Об этом знают только Федун и Цорн

Загрузка...

Какая-то бабенка стала учить Гончаренко тренировать

ЦСКА – «Ростов» – 1:3

Для меня победа «Ростова» не стала сенсацией, хотя я больше склонялся к ничьей. Сегодня у «Ростова» состав пусть и не выдающийся, но очень приличный по российским меркам. Вкус тренера Валерия Карпина, взявшего в команду Романа Еременко, Ивелина Попова и теперь Павла Мамаева, заключается в том, что ему нужны футболисты не только бегающие, но думающие. Поэтому в его команде есть бойцы, работяги, бегунки и мыслители. Как следствие, на сегодня «Ростов» единственная команда в РПЛ, играющая в силу своих игроков.

А у ЦСКА, к сожалению, стало все больше провалов, вызванных зависимостью в атаке от двоих футболистов – Марио Фернандеса и Николы Влашича. А им двоим тащить команду из тура в тур все сложнее. В итоге с доставкой мяча в штрафную стало все больше проблем, и мы видим, что Федор Чалов уже в разы дальше от титула лучшего бомбардира РПЛ, чем был год назад.

Да, Виктор Гончаренко выжимает из игроков максимум, но потенциал большинства из них не очень велик. Отсюда перепады в игре и три пропущенных мяча. Хотя по игре они на такой результат не наиграли. Просто после первого гола стали раскрываться и не выдержали контратакующих наскоков соперника. Оборона армейцев еще не отрегулирована.

Тут после поражения от «Эспаньола» в Лиге Европы жена главы селекционного отдела ЦСКА Людмила Дюкова выступила с жесткой критикой Гончаренко. Мне это удивительно. Во-первых, мы привыкли к тому, что это закрытый клуб, и что бы ни происходило, ничего подобного ранее не происходило. Видимо, в клубе появляются какие-то разногласия.

Во-вторых, год назад, когда ЦСКА с этим составом обыгрывал «Реал», никто себе подобных высказываний почему-то не позволял. А тут какая-то бабенка стала учить тренера, как ему работать. Фактически она подставила своего мужа, публично высказав то, о чем он говорит дома.

Ну, и в-третьих. У каждого тренера есть футболисты, которым он доверяет больше. Это нормально. Ведь ни один тренер не будет ставить даже своего родственника, если клуб проигрывает. Он всегда будет опираться на тех, кто может принести результат. Гончаренко не купили ни Андре Шюррле, ни Малкома. Он сам доводит молодежь до основы. Мы же знаем проблемы клуба с финансами.

Только Цорн и Федун знают, получится ли у Тедеско

«Краснодар» – «Спартак» – 2:1

Я ошарашен составом, которым «Спартак» вышел против «Краснодара». Чем продиктовано это смелое решение Сергея Кузнецова, который знал, что будет руководить командой только в одной матче? Недоверием к тем футболистам, которых купил Томас Цорн, или желанием окончательно утопить «Спартак»? Этот состав был заведомо проигрышный.

С одной стороны, было видно, что «Спартак» в этом матче без тренера. С другой, он без тренера уже давно. Есть тренеры, которые влияют на игру, а есть те, которые называют 11 человек и стоят болеют на бровке. Я их называю тренеры-болельщики. Олег Кононов, к сожалению, оказался из второй категории. Впрочем, в РПЛ большинство тренеров из этой категории. Они не влияют на игру команды.

Пожалуй, ключевым футболистом в атаке «Краснодара» в этом, да и вообще последних матчах, был Ари. Он опытный нападающий, который был заметен везде, где играл – и в «Спартаке», и в «Локомотиве». А против «Спартака» он всегда настроен особенно. Видимо, до сих пор «мстит» клубу за то, как с ним обошлись, когда не стали продлевать контракт. Каждый раз он доказывает, что то решение было ошибочным.

Говорят, новым тренером «Спартака» вот-вот будет объявлен немецкий тренер Доменико Тедеско, но лично я его, честно говоря, не знаю, и меня это смущает. Почему когда «Реал» или «Барселона» объявляют новых тренеров, мы всегда знаем, кто это такие, а в «Спартаке» вечно какие-то неизвестные специалисты? Поэтому сложно понять, получится ли у него в «Спартаке». Об этом знают только Леонид Федун и Цорн.

Джорджевич зависит от доверия, лучшее время он провел в Туле

«Локомотив» – «Арсенал» – 2:1

«Локомотив» ожидаемо обыграл «Арсенал», поэтому я бы обратил внимание на другой момент – даже при всех кадровых проблемах и выходе в старте сразу двоих форвардов Лука Джорджевич не вышел даже на замену. Видимо, он из тех футболистов, которые проявляют себя, только когда им безапелляционно доверяют. Поэтому лучшее время он провел в Туле, где тренеры на него делали большую ставку.

К тому же в Туле играют в совершенно другой футбол. Показательно, что в «Арсенале» Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев и Джорджевич добились признания и вплотную подошли к сборной России, а после перехода в большие клубы у других тренеров и в другой атмосфере потерялись.

В начале прошлого сезона корреспондент после очередного тура спросил Юрия Семина, не пора ли выставить Бенедикта Хеведеса. Семин так удивленно на него посмотрел и переспросил: «Вы считаете, пора?». И тот стушевался. Потому что только Семин знает, кого и когда пора ставить. С другой стороны, не очень понятно – Семин ли настаивал на приобретении Джорджевича. Если нет, то неясно, зачем его вообще покупали.

Нынешний уровень игры Оздоева – его потолок

«Урал» – «Зенит» – 1:3

Героем «Зенита» на этой неделе стал Магомед Оздоев, поучаствовавший в четырех голах команды из шести. Переоценивать его я бы не стал, потому что он не звезда, а просто качественный работоспособный полузащитник. Мы помним, как в прошлом году он не проходил в основу, а зимой работой на сборах доказал Сергею Семаку, что на него можно рассчитывать.

Он и в «Локомотиве» в свое время зацепился за основной состав, но тогда по молодости был подвержен пижонскому поведению, и это ему очень мешало. То же самое было и в «Рубине» при Ринате Билялетдинове – сначала он там стал заметным игроком, а потом поменялся тренер, и он потерял место в составе. Игровой всплеск в «Зените» для него уже третий за карьеру. Считаю, то качество игры, которое он показывает, это его потолок, и очень здорово, что на протяжении 2019 года ему удается держать эту планку. Но стоит ему расслабиться, и ему быстро найдут замену.

«Зенит» должен был выиграть этот матч, тут тоже ничего необычного. Примечательно, что в отсутствие дисквалифицированного Ярослава Ракицкого питерцы вышли играть в три центральных защитника. Связка Ракицкого и Бранислава Ивановича была сыграна, поэтому против одной из самых забивных команд РПЛ Семак решил выпустить помимо серба сразу и Эмануэля Мамману, и Йордана Осорио, которые были бы способны подстраховать Ивановича, когда идет вперед на стандарты. Это логичное тактическое решение.

Новые тренеры не умеют строить командную игру

«Оренбург» – «Динамо» – 2:0

Как я и говорил неделю назад, Дмитрий Хохлов был отправлен в отставку. Кто следующий на увольнение? Видимо, надо спросить у Владимира Федотова – после матчей с его командой были уволены и Хохлов, и Олег Кононов. В 13-м туре «Оренбург» принимает «Крылья Советов» Миодрага Божовича.

Проблема Хохлова в том же, в чем и у большинства остальных наших тренеров нового поколения, за исключением Виктора Гончаренко, Сергея Семака и Валерия Карпина. Они не умею объединять команды. Вот Константин Бесков в свое время пришел в «Спартак», набрал молодых новичков и сходу слепил из них команду, потому что был опытным специалистом. А эти ребята еще не набили шишек и не научились строить командную игру.

Что в «Спартаке», что в «Динамо» была одна и та же ситуация. Оба клуба летом накупили новых игроков, и поначалу эти игроки давали результат, но стоило им поработать с тренерами Кононовым и Хохловым подольше, и они пропали. Как хорош поначалу был Шюррле, как начал забивать Максимилиан Филипп! То есть они имеют играть в футбол. Но через месяц после прихода стали играть все хуже и хуже. Значит, это тренеры их так тренируют. И так в большинстве команд.

Помимо вышеназванных Гончаренко, Семака и Карпина отметил бы еще работу Федотова, чей «Оренбург» после слабого старта в последних пяти турах набрал 12 очков. У него забирают футболистов, а подчерк у команды не пропадает. Видна его работа – люди знают, что делать и в обороне, и в атаке. И вот его хотел убрать Марко Трабукки, который влез в «Оренбург». Федотов сам мне об этом рассказывал.

Теперь, говорят, Трабукки пытается пропихнуть в «Крылья Советов» Массимо Карреру. Я не против Карреры, пусть работает. Но нельзя добиваться тренерского кресла такими методами – чтобы через агентов влезть в клуб и выкурить оттуда действующего специалиста.