Уго Льорис: В Амстердаме болельщики так неистово поддерживали «Аякс», и вдруг – мертвая тишина

ОСОБЕННО ПЕРЕЖИВАЕШЬ ПЕРВЫЕ ДВОЕ СУТОК

– Как-то отметили 15 июля – годовщину победы на ЧМ в России?

– (Пауза). Предсезонные сборы в «Тоттенхэме» начались 12-го (июля – прим. ред.). Все мысли были уже о работе. Так что никак особо и не отмечал. Но и без всяких дат это событие навеки в памяти. Возможно, потом и буду как-то отмечать, но этим летом было не досуг. Чемпионаты следуют один за другим, сразу с первой тренировки надо быть в рабочем тонусе, ни на что не отвлекаться.

– Хорошее лето выдалось для вас – никаких турниров, можно было полноценно отдохнуть от футбола…

– Это очень важно. Играешь ведь без передыха, один турнир, другой, прошлым летом вот был ЧМ, сезон заканчиваем поздно, отпуск сокращается. Но ты обязан быть всегда в форме – и в сборной, и в клубе. И физически, и психологически. Но мы же не роботы! Поэтому очень важно иметь время для того, чтобы расслабиться и отдохнуть по полной.

– Во время отпуска смогли выкинуть из головы поражение в финале Лиги чемпионов?

– Не стоит жить прошлым! Что сделано, то сделано. Конечно, такие поражения очень болезненные, особенно переживаешь первые двое суток. Но после финала я сразу же отправился в сборную – готовиться к матчу с турками (отборочный матч Евро-2020, 8 июня, 0:2 – прим. ред.). На переживания времени не осталось, ну и хорошо – иначе крыша съедет. Вот проиграли в финале Евро-2016 (Португалии, 0:1) – так я дней шесть был не в своей тарелке!

– В такие периоды журналистам лучше к вам не соваться?

– Да, пару дней состояние паршивое. Замыкаешься в себе. Потом как-то проходит. Но если есть дети – ситуация проще, на них переключаешься. Дети – самое главное в жизни. Через них возвращаешься к жизни.

– Проиграли в финале Лиги – плохо, но то, как шли к нему – это же здорово! Впечатление от Лиги скорее положительное?

– Конечно. Ведь, «Тоттенхэм» – не такого полета клуб, чтобы ставить каждый сезон цель победить в Лиге чемпионов. Пробились в финал – уже успех. И не просто успех, а огромный! Этот опыт обязательно пригодится, станет трамплином для дальнейшего роста команды. Именно так я оцениваю прошлогоднюю Лигу.

НОГИ САМИ ПОНЕСЛИ МЕНЯ ЧЕРЕЗ ВСЕ ПОЛЕ

– Финал Лиги чемпионов и финал чемпионата мира – одинаковый адреналин?

– Нет. (Улыбается.) Конечно, напряжение огромное и там, и там, но все-таки финал чемпионата мира – это особенный матч, такое случается раз в четыре года. Мы же часто не загадываем даже на год вперед, может уже и закончишь. Футбол ведь – такая непредсказуемая штука.

– Но подготовка к матчам похожая?

– Нет, конечно! Финал играется через три или четыре дня после полуфинального матча. А в Лиге чемпионов расстояние между этими матчами – месяц. Совсем другая подготовка.

– Когда звучит гимн Лиги чемпионов перед матчами – до сих пор волнительный момент?

– До сих пор. Волнуюсь и во время жеребьевки. Чувства те же, что испытывал, когда впервые участвовал в этом турнире с «Лионом» (в сезоне-2008/09). Вообще мне грех жаловаться на судьбу – за последние четыре года участвовал в трех финалах трех крупнейших турниров. Правда, выиграли только один. Удача или неудача? Скорее, первое, ведь могли вообще не выиграть ни один. Так или иначе, все это говорит о том, что поработали на славу.

– На каком стадионе в Европе испытываете самые сильные эмоции?

– «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Когда выходишь на это поле даже во время предматчевой тренировки, как будто прикасаешься к истории. Дышится иначе, что-то есть особенно в самой атмосфере, трудно объяснить. Подобные чувства и на «Олд Траффорд». Отмечу и замечательный стадион в Дортмунде. Нравится и стадион «Аякса».

– Какой матч Лиги чемпионов прошлого года вам дороже – против «Манчестер Сити», когда VAR отменил гол в ваши ворота на последних минутах, или против «Аякса», когда Лукас забил победный в концовке?

– Думаю, гостевой матч против «Аякса». Хотя и в матче с «Сити» был тоже совершенно сумасшедший сценарий. И все-таки самые сильные эмоции были в Амстердаме – после гола, который вывел нас в финал. В моей карьере было много радости и разочарований, но тот момент – что-то особенное. Ноги сами понесли меня через все поле, чтобы оказаться в гуще среди обезумевших от радости ребят. Такое со мной произошло впервые. Острейшие эмоции! Счет был 2:2, мы давили, «Аякс» контратаковал, они угодили в штангу, один или два раза я спас ворота. Казалось, нам уже ничего не светит. И вдруг Льоренте цепляется за мяч, пас в касание на Деле Алли, тот в касание на Лукаса (Моура), и стадион… в ступоре. В Амстердаме болельщики так неистово поддерживали «Аякс», и вдруг – мертвая тишина. Вряд ли еще переживу подобное.

НЕЛЬЗЯ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ ЗА 30 ПРЕДЫДУЩИХ

– За счет чего «Тоттенхэму» вовсе не фавориту в Лиге чемпионов удалось пробиться в финал?

– Самое главное – общекомандный настрой. Если кто-то в команде себе на уме, подумывает о другом клубе, не может сконцентрироваться на работе – вот тогда могут возникнуть проблемы. Если же все выкладываются на 100% – это залог успеха.

– Значит, при должном настрое любая команда по примеру «Тоттенхэма» может добраться до финала Лиги чемпионов?

– Чтобы поймать свой шанс, нужна четкая футбольная концепция, нужно четко понимать, за счет чего хотите побеждать, нужна железная дисциплина. То есть общекомандный настрой – это только полдела. Ну и, конечно, очень много зависит от тренера и его штаба – это наш случай. Тренеры создали такие условия, такую атмосферу в «Тоттенхэме», что каждый смог показать свою лучшую игру.

– Сдается, у вас отличные отношения с Маурисио Почеттино?

– Именно так. Мы очень близки, в человеческом плане. Но это не мешает чисто профессиональным отношениям. Какие бы ни были отношения, работа – есть работа. Как-то сразу между нами возникла взаимная симпатия. Мне нравится его футбольная концепция, нравится он как человек. Счастлив, что играю в его команде.

– При нем какие-то особенные тренировки?

– Очень плотные. Иной раз интенсивность даже больше, чем в матчах. Конечно, не каждая тренировка такая – иначе просто не хватит сил на премьер-лигу. Но в принципе, такие встряски очень полезны.

– Не удивительно, что сейчас на Почеттино большой спрос. Даже топ-клубы не прочь заполучить этого тренера.

– А что удивляться! У него все прекрасно. Действительно, достоин работать в самых престижных клубах. Но сейчас он заигран за «Тоттенхэм», можно сказать, увлечен проектом, на 200% предан клубу.

– «Тоттенхэм» в последнее время регулярно играет в Лиге чемпионов, тем не менее, он не входит в европейскую элиту. Согласны?

– Нельзя за четыре или пять лет наверстать то, что было упущено за 30 предыдущих. Репутация клуба не создается так быстро. Главное – начать, выиграть какой-то значительный турнир. У нас была такая возможность в Лиге чемпионов, несколько лет назад могли выиграть чемпионат Англии. Но уже какая-то стабильность есть. Я вижу, как развивается клуб, инфраструктура, каким она была, когда я только пришел, и какая сейчас. Небо и земля! Надо сказать спасибо и Маурисио Почеттино – во многом благодаря ему, его идеям выстроена эта вертикаль. Спасибо и президенту (Даниэлу Леви) – он подарил клубу замечательный стадион. Тренировочный центр – один из лучших в мире. Люди видят огромную разницу – каким был «Тоттенхэм» десять, 15 лет назад и каким стал теперь. Как нестабильно играли раньше, и как играем последние три сезона.

БУДЕМ ГНАТЬСЯ ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

– Вы – вратарь сборной, но как-то держитесь скромненько, не фигурируете в громких переходах. Почему?

– Как-то не думал об этом. В Европе и вообще в мире есть немало классных вратарей. Никогда не пытался сравнивать себя с кем-то, определять свое место в рейтинге. Мое дело – стоять в воротах и получать хорошие оценки от тренеров. Если я кому-то что-то и должен – это именно им. Ну и болельщикам тоже. А на остальное плевать.

– За всю карьеру вы выиграли только два турнира – Кубок Франции (в 2012-м) и чемпионат мира. Маловато будет… Не обидно?

– Как сказать – мало это или много. Потом ведь многое зависит от фарта. То есть важно оказаться в нужном месте в нужный час. Побед, может, мало, зато есть победа, которой не многие могут похвастаться – на чемпионате мира. Это мечта любого футболиста. Эверест! Но не хочу на этом останавливаться, надо еще что-то выиграть. Может, в другом клубе достиг бы большего, но я участвую в проекте и не жалею. Выкладываюсь по полной.

– Никогда не было желания сменить клуб на более топовый?

– После второго сезона в «Тоттенхэме» были кое-какие мысли на этот счет. Но пришел Почеттино, и все вопросы были сняты. И теперь ведь нет уже такой пропасти между «Тоттенхэмом» и европейскими топ-клубами. Мы это чувствуем на поле. Есть такие клубы в мире, исторически так уж сложилось, от которых ждут только первые места. Я имею ввиду «Реал», «Юве», «Баварию», «Барселону»… Мы пока не входим в этот список, но, надеюсь, наш день придет.

– Были когда-то предложения от других клубов?

– Я никогда не выказывал желания уйти из «Тоттенхэма». Это не значит, что нет амбиций, просто у нас проект долгосрочный, я вижу, что прибавляем с каждым сезоном – значит, делаю все правильно. Если завтра почувствую, что команда остановилась в росте – вот тогда, может быть, и подумаю о смене клуба.

– Может, так и закончите карьеру в «Тоттенхэме»?

– Не думал об этом. Но еще несколько сезонов точно отыграю. Конечно, надо уметь вовремя поставить точку, но может и не стоит спешить, но сменить обстановку, посмотреть новые страны. К примеру, почему бы не поехать в Штаты… Никогда не умел планировать на долгосрочную перспективу. Живу сегодняшним днем. Но в футболе все так быстро меняется. Сегодня ты – здесь, завтра – там. Чего загадывать! Может, действительно, суждено здесь закончить карьеру. Поживем – увидим.

– Вопрос на засыпку. Какая победа для вас дороже – на Евро или в Лиге чемпионов?

– (Улыбается.) И там, и там, раз ввязался в драку – надо побеждать. К сожалению, не все от тебя зависит. Но буду пытаться.

– Так какая победа дороже?

– Будем гнаться за двумя зайцами. (Смеется.) Попытка – не пытка…