Дмитрий Баринов: Шотландцы удивят нас, если сыграют в два нападающих

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- Вы выходили на замену в первом матче с Шотландией. Расскажите о том, как тогда вам удалось влиться в игру и что сейчас нужно поменять по сравнению с тем матчем?

- Выходить на замену всегда сложно, тем более, было неприятное давление со стороны соперника. Шотландцы на нас насели. Надо было постараться отодвинуть игру от своих ворот. Тогда вроде все получилось, в итоге выиграли.

- Сборная Шотландии может чем-то удивить нашу команду, как думаете?

- Даже не знаю. Она может, например, в два нападающих сыграть и этим нас удивить. Мы разбираем игры соперника, смотрим и настраиваемся.

- План сборной России на игру предполагает активные действия в атаке или мы будем действовать от соперника?

- Десятого числа вы сами все увидите. Я сейчас не буду ничего рассказывать об этом.

- Вы считаете себя полноценным футболистов сборной России, одним из основных игроков, хотя вы дебютировали относительно недавно?

- Когда вызывают в национальную команду двадцать пять человек, у каждого есть шанс попасть в состав. Если мне дадут шанс – постараюсь им воспользоваться.

- Учитывая вашу «любовь» к «Спартаку», Артем Дзюба в понедельник много шутил по поводу красно-белых. Вы как-то подкалываете Бакаева и Джикию?

- Да нет. Наоборот. Я стараюсь поддерживать ребят. С Джикией вчера разговаривал. У нас с ним хорошие отношения. Я подбадривал его, сказал, что все наладится и будет хорошо…

- …поднимитесь на восьмое место.

- Я этого не говорил (улыбается).

- В Шотландии на вашей позиции играет Скотт Мактоминей. В чем сила этого футболиста? С одной стороны, кажется, что ничего вдающегося он из себя не представляет, но он выступает в основном составе «Манчестер Юнайтед».

- Возможно потому, что он мощный и высокий. Но я не могу сказать, что это какой-то выдающийся футболист. Хотя раз он играет в «Манчестер Юнайтед», значит у человека хороший потенциал.

- Наверняка предстоящий матч будут смотреть скауты. Есть ли какое-то желание засветиться, чтобы попасть в Премьер лигу?

- Англия – это моя мечта. Моя лично. Но, наверное, каждый футболист хотел бы там играть.

- Сейчас «Локомотив» идет на первом месте в чемпионате России. Это придает вам дополнительную уверенность?

- Приятно видеть, что мы находимся на первой строчке в турнирной таблице, но есть еще пять команд, у которых примерно одинаковое количество очков. Поэтому будем смотреть на положение дел в конце чемпионата. Дай бог, чтобы все так и осталось.