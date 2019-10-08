Каждая четвертая судейская ошибка совершается в матчах «Спартака»

ДСИ НЕ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ, А УСУГУБЛЯЕТ

Не так давно, когда обсуждалась эффективность работы Департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ), руководитель Общественной судейской организации (ОСО) Анзор Кавазашвили высказал убеждение в необходимости тотальной реформы консервативной, разбалансированной, дырявой системы судейства в РПЛ. Мне, как постоянному члену ОСО на протяжении последних 10 лет, трудно с Кавазашвили не согласиться. И с каждым следующим туром моя убежденность только усиливается.

После 12-го тура чемпионат ушел на короткий перерыв, связанный с участием сборной России в отборе Евро-2020. А глава ДСИ Александр Егоров вновь констатировал грубые судейские ошибки, в частности, допущенные в матче «Уфа» – «Ахмат». Я же провел анализ всего стартового отрезка сезона. И ужаснулся. В среднем за тур арбитры РПЛ допускали 3,25 ошибки. Только вдумайтесь в эти цифры!

Неудивительно, что многие клубы РПЛ открыто высказывают недовольство работой Егорова. Тому пока РФС предоставил карт-бланш. Но всему же есть предел. Очевидно, в нашем судействе назрели революционные преобразования. Однако как и кому их проводить? Пока об этом почти никто не говорит. Хотя это гораздо важнее сухих отчетов Егорова после каждого тура и его же словесных дуэлей с клубными руководителями. Пора уже от слов переходить к делам. Правда, для этого потребуется прочная аналитическая база, которую за 10 лет и создала ОСО. И которая у нынешнего ДСИ отсутствует.

Увы, негативная тенденция налицо. При предшественниках Егорова – Сергее Зуеве, Роберто Розетти, Валентине Иванове, Андрее Будогосском – российские судьи в среднем совершали за сезон 85-90 грубых ошибок. Это следует из нашего анализа. И это тоже немало (около трех за тур), но все равно меньше, чем сейчас. То есть, проблема не только не решается, но и усугубляется.

Вот как 39 грубых ошибок распределены по 12 турам РПЛ-2019/20:

– 27 ошибочно назначенных/не назначенных пенальти;

– 6 ошибочных удалений/неудалений, в том числе за повторные предупреждения;

– 6 ошибочно отменных/засчитанных голов.

ПРИМЕРЫ ГРУБЫХ ОШИБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОШИБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ СУДЕЙ

Из таблицы видно, что от грубых огрехов арбитров пострадали 14 из 16 клубов. Чаще всего – «Сочи» (5 ошибок), ни разу – «Урал» и «Крылья Советов». При этом больше всего ляпов было допущено в матчах с участием «Спартака» (девять, шесть в пользу красно-белых, четырех – против них).

Все это подтверждает крайне низкое качество услуг, оказываемых премьер-лиге не только судьями, но и целыми отрядами руководителей ДСИ, которые обязаны нести ответственность за это безобразие. Рыба, как известно, гниет с головы. И если мы регулярно наблюдаем судейский произвол, то кто-то создает для него «благоприятные» условия.

СУХОЙ И КУКУЯН – ЛУЧШИЕ, ВИЛКОВ – ХУДШИЙ

В 12 турах были задействованы 17 главных судей, среди которых грубых ошибок избежали только Алексей Сухой и Павел Кукуян (каждый провел по 6 матчей). А вот подавляющее большинство их коллег ошибались более одного раза. Особенно «преуспел» Михаил Вилков, который набедокурил в пяти играх из шести! И тем не менее, именно ему ДСИ доверил встречу чемпионов и вице-чемпионов страны, в которой «Локомотив» взял верх над «Зенитом» со счетом 1:0. В этой игре, разумеется, тоже не обошлось без результативной ошибки…

К сожалению, назначение проштрафившихся судей на ответственные матчи стало в РПЛ системой. При этом работа комиссии назначений покрыта мраком. Кто, собственно, в нее входит? Кто и как определяет критерии? Какие-то тайны мадридского двора, известные одному Егорову, повторяющему ошибки своих предшественников, но при этом не горящему желанием за это отвечать.

Приятельские отношения, отсутствие принципиальности и необходимой квалификации, прямая зависимость инспекторов от ДСИ и их лояльность, проявляющаяся в завышении оценок судьям, – лишь надводная часть этого айсберга. А опирается эта «бездушная машина» на отсутствие единой трактовки правил, которая позволяет подменять реальные наказания пустыми спорами на публике, когда никто не в состоянии членораздельно объяснить мотивацию арбитра в том или ином эпизоде.

И введение VAR ситуацию не улучшает. Когда систему видеоповторов используют так непоследовательно и неумело, споры не только не утихают, а разгораются с новой силой – при этом тормозится динамика игры. Надо ведь понимать: по-настоящему квалифицированной судейской бригаде помощь VAR требуется лишь в исключительных случаях. И видеоповторы не могут восполнить пробелы в футбольном образовании арбитра. Научить его могут только опытные наставники, которые к ДСИ сейчас не подпускаются на пушечный выстрел.

ПОВЫСИМ КАЧЕСТВО СУДЕЙСТВА НА 30 ПРОЦЕНТОВ ЗА ТРИ МЕСЯЦА

Кавазашвили предлагает создать при президенте РФС Александре Дюкове общественную комиссию из высококвалифицированных специалистов ОСО, которой должно быть предоставлено право контролировать деятельность ДСИ и параллельно реформировать всю судейскую систему.

У нас имеется план преобразований, результаты которых будут видны вскоре после наделения ОСО соответствующими полномочиями. План рассчитан на полгода, и уже через три месяца качество судейства в РПЛ и ФНЛ улучшится на 30 процентов. Исходя из объективных оценок, подкрепленных цифровыми показателями, а не болтологией, как часто происходит сейчас.

В начальный период необходимо согласовать с ДСИ единую трактовку правил игры, понятную футболистам, тренерам и зрителям. ОСО обеспечит на постоянной основе консультационно-практическую помощь клубам по судейским решениям, чтобы именно у клубов потом не возникали лишние вопросы либо эти вопросы получали четкие и своевременные ответы.

ОСО уже подготовила проекты новых систем оплаты судей и функционирования инспекторов, чтобы те превратились из «статистов» в реальных участников действа. Также мы нашли специалиста-разработчика упрощенной системы VAR (технологически, а не функционально), которая ускорила бы повсеместное внедрение видеоповторов в нашем футболе.

Нам остается ждать реакции президента РФС, которому Кавазашвили готов при личной встрече предоставить все планово-рассчетные материалы и графики проведения реформ. Очевидно, Дюков не может не видеть накопившиеся проблемы. На исполкоме он согласился с необходимостью перемен. И откладывать их в долгий ящик ни в коем случае нельзя.