Каждая четвертая судейская ошибка совершается в матчах «Спартака»

Не так давно, когда обсуждалась эффективность работы Департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ), руководитель Общественной судейской организации (ОСО) Анзор Кавазашвили высказал убеждение в необходимости тотальной реформы консервативной, разбалансированной, дырявой системы судейства в РПЛ. Мне, как постоянному члену ОСО на протяжении последних 10 лет, трудно с Кавазашвили не согласиться. И с каждым следующим туром моя убежденность только усиливается.
После 12-го тура чемпионат ушел на короткий перерыв, связанный с участием сборной России в отборе Евро-2020. А глава ДСИ Александр Егоров вновь констатировал грубые судейские ошибки, в частности, допущенные в матче «Уфа» – «Ахмат». Я же провел анализ всего стартового отрезка сезона. И ужаснулся. В среднем за тур арбитры РПЛ допускали 3,25 ошибки. Только вдумайтесь в эти цифры!
Неудивительно, что многие клубы РПЛ открыто высказывают недовольство работой Егорова. Тому пока РФС предоставил карт-бланш. Но всему же есть предел. Очевидно, в нашем судействе назрели революционные преобразования. Однако как и кому их проводить? Пока об этом почти никто не говорит. Хотя это гораздо важнее сухих отчетов Егорова после каждого тура и его же словесных дуэлей с клубными руководителями. Пора уже от слов переходить к делам. Правда, для этого потребуется прочная аналитическая база, которую за 10 лет и создала ОСО. И которая у нынешнего ДСИ отсутствует.
Увы, негативная тенденция налицо. При предшественниках Егорова – Сергее Зуеве, Роберто Розетти, Валентине Иванове, Андрее Будогосском – российские судьи в среднем совершали за сезон 85-90 грубых ошибок. Это следует из нашего анализа. И это тоже немало (около трех за тур), но все равно меньше, чем сейчас. То есть, проблема не только не решается, но и усугубляется.
Вот как 39 грубых ошибок распределены по 12 турам РПЛ-2019/20:
– 27 ошибочно назначенных/не назначенных пенальти;
– 6 ошибочных удалений/неудалений, в том числе за повторные предупреждения;
– 6 ошибочно отменных/засчитанных голов.
Из таблицы видно, что от грубых огрехов арбитров пострадали 14 из 16 клубов. Чаще всего – «Сочи» (5 ошибок), ни разу – «Урал» и «Крылья Советов». При этом больше всего ляпов было допущено в матчах с участием «Спартака» (девять, шесть в пользу красно-белых, четырех – против них).
Все это подтверждает крайне низкое качество услуг, оказываемых премьер-лиге не только судьями, но и целыми отрядами руководителей ДСИ, которые обязаны нести ответственность за это безобразие. Рыба, как известно, гниет с головы. И если мы регулярно наблюдаем судейский произвол, то кто-то создает для него «благоприятные» условия.
В 12 турах были задействованы 17 главных судей, среди которых грубых ошибок избежали только Алексей Сухой и Павел Кукуян (каждый провел по 6 матчей). А вот подавляющее большинство их коллег ошибались более одного раза. Особенно «преуспел» Михаил Вилков, который набедокурил в пяти играх из шести! И тем не менее, именно ему ДСИ доверил встречу чемпионов и вице-чемпионов страны, в которой «Локомотив» взял верх над «Зенитом» со счетом 1:0. В этой игре, разумеется, тоже не обошлось без результативной ошибки…
К сожалению, назначение проштрафившихся судей на ответственные матчи стало в РПЛ системой. При этом работа комиссии назначений покрыта мраком. Кто, собственно, в нее входит? Кто и как определяет критерии? Какие-то тайны мадридского двора, известные одному Егорову, повторяющему ошибки своих предшественников, но при этом не горящему желанием за это отвечать.
Приятельские отношения, отсутствие принципиальности и необходимой квалификации, прямая зависимость инспекторов от ДСИ и их лояльность, проявляющаяся в завышении оценок судьям, – лишь надводная часть этого айсберга. А опирается эта «бездушная машина» на отсутствие единой трактовки правил, которая позволяет подменять реальные наказания пустыми спорами на публике, когда никто не в состоянии членораздельно объяснить мотивацию арбитра в том или ином эпизоде.
И введение VAR ситуацию не улучшает. Когда систему видеоповторов используют так непоследовательно и неумело, споры не только не утихают, а разгораются с новой силой – при этом тормозится динамика игры. Надо ведь понимать: по-настоящему квалифицированной судейской бригаде помощь VAR требуется лишь в исключительных случаях. И видеоповторы не могут восполнить пробелы в футбольном образовании арбитра. Научить его могут только опытные наставники, которые к ДСИ сейчас не подпускаются на пушечный выстрел.
Кавазашвили предлагает создать при президенте РФС Александре Дюкове общественную комиссию из высококвалифицированных специалистов ОСО, которой должно быть предоставлено право контролировать деятельность ДСИ и параллельно реформировать всю судейскую систему.
У нас имеется план преобразований, результаты которых будут видны вскоре после наделения ОСО соответствующими полномочиями. План рассчитан на полгода, и уже через три месяца качество судейства в РПЛ и ФНЛ улучшится на 30 процентов. Исходя из объективных оценок, подкрепленных цифровыми показателями, а не болтологией, как часто происходит сейчас.
В начальный период необходимо согласовать с ДСИ единую трактовку правил игры, понятную футболистам, тренерам и зрителям. ОСО обеспечит на постоянной основе консультационно-практическую помощь клубам по судейским решениям, чтобы именно у клубов потом не возникали лишние вопросы либо эти вопросы получали четкие и своевременные ответы.
ОСО уже подготовила проекты новых систем оплаты судей и функционирования инспекторов, чтобы те превратились из «статистов» в реальных участников действа. Также мы нашли специалиста-разработчика упрощенной системы VAR (технологически, а не функционально), которая ускорила бы повсеместное внедрение видеоповторов в нашем футболе.
Нам остается ждать реакции президента РФС, которому Кавазашвили готов при личной встрече предоставить все планово-рассчетные материалы и графики проведения реформ. Очевидно, Дюков не может не видеть накопившиеся проблемы. На исполкоме он согласился с необходимостью перемен. И откладывать их в долгий ящик ни в коем случае нельзя.