Антон Зиньковский: Вот вернется Соболев из сборной – напомню о «МЮ»

«БОЖОВИЧ – ПРЯМОЙ, ОТКРЫТЫЙ»

– Для вас это первый матч РПЛ с двумя голевыми передачами. Образовалась суперсвязка Зиньковский – Соболев?

– Не знаю. Мы и раньше неплохо с Сашей комбинировали. Но здесь получилось отдать две. Наверное, это не случайно. До этого я и в матче с «Локомотивом» Саше ассистировал. Но главное – не голы и передачи, а то, что «Крылья» начали очки набирать. Сейчас у команды все складывается.

Победа над «Сочи» далась непросто. У них хороший состав. Команда недавно обыграла «Ахмат» и «Динамо». К тому же в Сочи было душновато. Но мы выстояли.

– 7 из 14 очков «Крылья» набрали в последних трех турах. В чем секрет такого преображения?

– Не могу сказать, что какой-то период закончился, а другой начался. Просто так сложилось. И нам нельзя останавливаться. Попробуем взять очки в ближайших матчах с «Рубином», «Оренбургом», «Зенитом».

– Даже с «Зенитом»?

– А почему нет? Настроение в команде хорошее. И у футболистов, и у Миодрага Божовича. Наш тренер умеет держать удар. Поэтому когда мы опустились в таблице, никто из нас не паниковал, не опускал рук. Божович вселял в нас веру в то, что все команда делает правильно. Надо только потерпеть – и хорошая игра воплотиться в очки. Так и получилось. Миодраг – очень прямой, открытый человек. Никаких разговоров за спиной, недомолвок. Это делает коллектив по-настоящему сплоченным.

«АНЮКОВ КОМУ УГОДНО ДАСТ ФОРУ»

– Неужели и после вылета из Кубка России Божович сохранял спокойствие?

– Так и есть. Никаких взбучек, криков не было. Тренер лишь обращал внимание на то, что мы слишком часто пропускали в концовках. Теряли концентрации, отходили от плана на игру. И постепенно проблема решилась. С «Ахматом» мы сами спасли ничью на последних секундах. Потом последовали победы над «Тамбовом» и «Сочи».

– Подсказки опытных игроков помогали в трудный период?

– Обязательно. В двухсторонках каждый день идет подсказ. Саша Гацкан, Саша Анюков, Дмитрий Комбаров могут даже напихать молодым. Но всегда по делу. Это помогает. Как можно не прислушаться к тому же Анюкову? Он чемпионат России выигрывал, еврокубки брал… Недавно ему 37 стукнуло, но Саша в полном порядке. Даст фору кому угодно.

– В матче с «Тамбовом» судья назначил спорный пенальти в пользу «Крыльев». Справедливо?

– С моей позиции показалось, что нога Макса Канунникова воткнулась в землю. Но мне очень сложно оценить эпизод. А на видео вроде как контакт с защитником был. Судья принял решение – смысл его оспаривать? Ведь система VAR на том матче не использовалась.

– Как вы относитесь к тому, что на каких-то матчах видеповторы смотреть можно, а на других – нет?

– Ну так VAR только вводят. Постепенно придет к оптимальному варианту. Сразу ничего не бывает. Раз в Ростове-на-Дону эта система работает, значит, и в Самаре рано или поздно появится.

«ИГРАЛ И СЛЕВА, И СПРАВА, И В ЦЕНТРЕ»

– Пауза на матчи сборных может сбить «Крылья» с победной колеи?

– Так откуда ж мне знать? Проверить-то невозможно, как мы провели бы следующий матч, если бы он игрался прямо сейчас. В любом случае у паузы есть положительная сторона – можно хорошо потренироваться, собраться с мыслями.

– Перед матчем с «Сочи» поползли слухи об интересе к Соболеву «МЮ». Шутки в команде были?

– Так новость появилась прямо в день игры. На тренировке мы о ней еще не знали. А после матча Сашу вызвали в сборную. Вот вернется – я его при случае на тему «МЮ» обязательно подколю.

– Кстати, в детской академии «МЮ» недавно стажировался Сергей Пиняев из «Чертанова», где и вы воспитывались. В чем фишка этой столичной школы, что там успевают и игроков для клубов РПЛ готовить, и в ФНЛ неплохо выступать?

– Николай Ларин – настоящий фанат своего дела. Он создал идеальные условия для развития молодых игроков. В «Чертанове» работают очень сильные специалисты, в тренировочном процессе используются современные методики. Все это вместе дает результат. Сам я сформировался как игрок у нынешнего тренера «Чертанова» Игоря Осинькина. Он ставил и продолжает ставить команде остроатакующий стиль.

– «Крылья» тоже любят атаковать. Можете сказать, что в Самаре в полной мере раскрыли свой потенциал?

– Это не мне судить. Но я намерен продолжать развиваться. Божович часто меняет мою игровую позицию – выпускал и справа, и слева, и под нападающим. Стараюсь везде приносить пользу. А комфортнее всего чувствую себя на левом фланге, оттуда удобнее обыгрывать, отдавать передачи.

– С Комбаровым слева взаимодействуете?

– На тренировках постоянно отрабатываем с ним перемещения. У нас хорошо получается.