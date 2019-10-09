Артем Дзюба: Когда Соболев адаптируется, мы его поймаем шутками, мило и по-доброму

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– Команда впервые сыграет в Лужниках после чемпионата мира. Насколько атмосфера стадиона повлияет на игроков?

– В Лужниках особенный стадион. Он должен быть олицетворением сборной. Хотел бы призвать всех болельщиков прийти на этот матч и по всей стране поддерживать нас возле своих экранов, неважно где. Это должно помочь. Двенадцатый игрок всегда играл на пользу. Надеюсь, как во время чемпионата мира, болельщики снова погонят нас вперед, и мы добьемся необходимого нам результата.

– Возможно, самую большую угрозу для России в предстоящей игре представляет не столько сборная Шотландии, сколько самоуспокоенность в связи с турнирной таблицей. Согласны?

– Вы как-то странно относитесь к своей сборной. Немного напоминает нас перед чемпионатом мира. У вас очень крепкая сборная, несмотря на то, что было удивительно видеть их поражение в Казахстане. Но там всем нелегко, потому что поле синтетическое. Но у вас же футболисты выступают в «Ливерпуле», «Манчестер Юнайтед». Перед нашим матчем изначально их считали чуть ли фаворитами. Мы их обыграли в Шотландии, и сразу все поменялось, Шотландия стала не сильной сборной. Мы так не считаем, очень уважаем соперника. Это очень крепкая команда, которая любит единоборства. С таким соперником мы настраиваемся на стопроцентную борьбу и хотим победить. Мы не смотрим, кто сильнее. Сейчас все научились играть в футбол, и все очень хорошие, крепкие команды. Мы не Испания, Голландия, или Португалия. На классе мы никого не обыграем. Поэтому будем выполнять свои задачи. У нас есть цель, и мы будем постепенно к ней идти.

– Вы говорили, что перед чемпионатом мира болельщики не верили в команду. Сейчас ситуация полностью изменилась. Каким образом вам удалось переломить ситуацию, и как оцениваете нынешнюю ситуацию с поддержкой сборной болельщиками?

– Кроме результата, это невозможно по-другому развернуть. Помимо результата, вся страна видит наше отношение к болельщикам, что мы ценим их любовь и внимание и всячески пытаемся показать, что мы такие же люди, и любим нашу страну. Нам это безумно приятно. Не только победами удалось это изменить, но и результатом и самоотдачей. Мы отдаемся полностью и договорились, что в нашей сборной безразличных людей нет. Мы можем проиграть или выиграть, но отдадимся полностью. Мне кажется, в этом наша сила. И в том, что мы довольно открытая сборная. Наши двери открыты для всех.

– Как приняли в команде Соболева, и много ли шуток ему прилетело по поводу интереса со стороны «Манчестер Юнайтед»?

– В нашу команду влиться легко и нас хороший коллектив. Особых шуток не было. Я слышал, как он сам сказал, что это какие-то слухи. Он сам это особо не подогревает, поэтому нужно дать ему немного время, чтобы адаптироваться. А потом уже шутить. Пока все спокойно, чтобы он не почувствовал какой-то ревности или что-то еще. Есть время шуткам и подколам, но сейчас не тот момент, чтобы над ним шутить. Когда он адаптируется – тогда мы его поймаем, мило и по-доброму.