Россия выйдет на Евро-2020, Дзюба опередит Павлюченко, а Рамос войдет в историю

В четверг стартует октябрьский отрезок квалификации на чемпионат Европы – 2020. Для многих сборных ближайшие матчи станут решающими в борьбе за выход в финальный раунд. Мы собрали в один текст наиболее интересные события ближайшей недели, за которыми стоит следить.

Два шанса для России, Дзюбы и Жиркова

10 октября. Россия – Шотландия

13 октября. Кипр – Россия

Сборная России уже в четверг может гарантировать себе участие в Евро-2020. Для этого требуется обыграть Шотландию и ждать новостей из Нур-Султана, где сойдутся Казахстан и Кипр. Ничья между ними досрочно выведет команду Черчесова в финальный раунд. Но даже если не все факторы сойдутся, россияне смогут решить все вопросы на солнечном Кипре.

А у капитана нашей сборной Артема Дзюбы есть еще и личная мотивация на ближайшие матчи. Сейчас он с шестью голами отстает от лучшего бомбардира отборочного этапа Эрана Захави на три мяча и вполне может еще выйти в лидеры. Кроме того, даже одного гола хватит ему для выхода на чистое третье место по этому показателю в истории сборной. В данный момент у них с Романом Павлюченко по 21 мячу.

Кроме того, Юрий Жирков, сыграв два матча в футболке национальной команды, доведет игр до 92 и, обойдя Александра Кержакова (91 матч), войдет в пятерку за всю историю сборной России. Никто из действующих футболистов сборной не имеет в своем активе лучшего результата. Впереди Жиркова останутся лишь Сергей Игнашевич (127), Игорь Акинфеев (111), Виктор Онопко (109) и Василий Березуцкий (101).

Отметим также, что следующий гол лучшего бомбардира в истории сборной Бельгии Ромелу Лукаку станет для него юбилейным – 50-м. Если учесть, что у бельгийцев впереди Сан-Марино и Казахстан, наверняка он добьется успеха течение ближайшей недели.

Турнирное положение лидеров: 1. Бельгия – 18. 2. Россия – 15. 3. Казахстан – 7. 4. Кипр – 7.

Досрочный выход Англии, Испании, Франции, Италии и Украины

11 октября. Чехия – Англия

Англичане также могут решить все вопросы досрочно. Для этого им достаточно выиграть ближайшие матчи в Праге и Софии, и тогда за два тура до конца они станут недосягаемыми для Косово. А Рахим Стерлинг и Харри Кейн, имеющие, как и Дзюба, по шесть мячей (оба при этом провели по четыре матча), постараются улучшить свою результативность.

Турнирное положение лидеров: 1. Англия – 12 (4 матча). 2. Чехия – 9 (5). 3. Косово – 8 (5).

11 октября. Португалия – Сербия

14 октября. Украина – Португалия

В группе B сойдутся лидеры – Украина, одной ногой уже ступившая на Евро, примет на своем поле Португалию. Впрочем, к тому моменту задача обеими командами может быть уже практически решена – туром ранее команда Андрея Шевченко примет на своем поле аутсайдера Литву (1 очко в 5 турах), а Криштиану и Ко сыграют в Лиссабоне с Люксембургом. В случае побед лидеров группы в очной встрече желто-синим будет достаточно и ничьей.

Турнирное положение лидеров: 1. Украина – 13 (5). 2. Португалия – 8 (4). 3. Сербия – 7 (5).

12 октября. Норвегия – Испания

15 октября. Швеция – Испания

В группе F три сборные претендуют на одну путевку – вторую с 99-процентной вероятностью заберут испанцы. Чтобы оформить все официально, им требуется выиграть на севере Европы – в Стокгольме и Осло. Уже в Норвегии защитник Серхио Рамос скорее всего станет единоличным рекордсменом «красной фурии» по количеству проведенных матчей. Сейчас он делит первое место с Икером Касильясом– у них по 167 матчей.

Турнирное положение лидеров: 1. Испания – 18. 2. Швеция – 11. 3. Румыния – 10. 4. Норвегия – 9.

11 октября. Исландия – Франция

14 октября. Франция – Турция

Французам в октябре предстоят сразу два матча с основными конкурентами – сначала выезд в Исландию, а затем домашняя встреча с Турцией. Победы в этих играх гарантируют команде Дидье Дешама выход на Евро. Придется туркам и исландцам разбираться между собой через месяц – 14 ноября запланирована их очная встреча в Стамбуле.

Турнирное положение лидеров: 1. Турция – 15. 2. Франция – 15. 3. Исландия – 12.

12 октября. Босния и Герцеговина - Финляндия

15 октября. Финляндия – Армения

Для итальянцев оформление выхода на Евро – пустая формальность, зато уже в ближайших матчах их капитан Леонардо Бонуччи должен обойти Алессандро Дель Пьеро по количеству матчей за сборную. Сейчас этот показатель у обоих равен 91. Если капитан «скуадры адзурры» хотя бы раз появится на поле, войдет в десятку лучших футболистов в истории сборной Италии. С учетом традиционного долгожительства итальянских игроков достижение нетривиальное.

А для Финляндии и Армении, разделяемых в турнирной таблице тремя очками, ключевой станет очная встреча в Турку. Рано сбрасывать со счетом и боснийцев, принимающих туром ранее финнов на своем поле.

Турнирное положение лидеров: 1. Италия – 18. 2. Финляндия – 12. 3. Армения – 9. 4. Босния и Герцеговина – 7.

Голландия и Швейцария в погоне за лидерами

10 октября. Нидерланды – Северная Ирландия

В группе C Северная Ирландия отчаянно пытается удержаться на втором месте и в Роттердаме постарается выгрызть ничью. Хотя для итогового успеха может не хватить даже этого – голландцы отстают от конкурента на три очка, но уже сыграли оба матча с Германией и имеют одну игру в запасе. Так что для команды Майкла О’Нила каждая следующая встреча (с Германией и две – с Голландией) равноценна финалу.

Турнирное положение лидеров: 1. Германия – 12 (5). Северная Ирландия – 12 (5). Нидерланды – 9 (4).

12 октября. Дания – Швейцария

15 октября. Швейцария – Ирландия

Два ближайших тура станут ключевыми и для сборной Швейцарии, которой в течение четырех дней предстоят матчи с двумя основными конкурентами. Если швейцарцы наберут в этих играх хотя бы четыре очка, выход на Евро станет для них делом техники – в ноябре их ждут лишь игры с аутсайдерами Грузией и Гибралтаром.

Турнирное положение лидеров: 1. Ирландия – 11 (5). 2. Дания – 9 (5). 3. Швейцария – 8 (4).

Семь финалов октября

10 октября. Хорватия – Венгрия

10 октября. Словакия – Уэльс

13 октября. Уэльс – Хорватия

Крайне запутанная ситуация в турнирной таблице группы E, где сразу четыре сборные претендуют на две путевки. По итогам пяти туров у Хорватии 10 очков, у Словакии и Венгрии – по 9, а у Уэльса – 6, но зато еще матч в запасе. Наиболее сложным октябрь выдастся для хорватов и валлийцев – им оба матча играть против основных конкурентов, в том числе между собой. Вариантов раскладов тут полно, но уже через неделю может что-то проясниться. Или наоборот, все запутается еще сильнее. В любом случае, почти наверняка в ноябре нас ждет драматичная развязка.

Турнирное положение лидеров: 1. Хорватия – 10 (5). 2. Словакия – 9 (5). 3. Венгрия – 9 (5). 4. Уэльс – 6 (4).

10 октября. Австрия – Израиль

10 октября. Северная Македония – Словения

13 октября. Словения – Австрия

13 октября. Польша – Северная Македония

Еще более уникальная ситуация сложилась в группе G, где лучший бомбардир отборочного раунда Захави (он забил 9 мячей сборной Израиля из 11) со своей командой занимает предпоследнее место. Но при этом израильтяне за четыре тура до финиша отстают от идущей первой Польши на пять очков, а от второй Словении – на три. Всего в гонке участвуют сразу пять сборных, поэтому каждый матч будет иметь статус ключевого и может сильно поменять расклад в турнирной таблице.

Турнирное положение лидеров: 1. Польша – 13. 2. Словения – 11. 3. Австрия – 10. 4. Северная Македония – 8. 5. Израиль – 8.