Черчесов идет на рекорд. Россия уже сегодня может выйти на Евро-2020 - Советский спорт
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10 октября 2019 11:07ФутболБезъязычный Алексей

Черчесов идет на рекорд. Россия уже сегодня может выйти на Евро-2020

Если сборная России попадет на Евро уже в четверг, то покажет лучший результат в своей истории.

Так рано - за три матча до конца отборочной кампании - мы в финальные стадии турниров ФИФА и УЕФА еще не попадали. Пока рекордной является квалификация ЧМ-1993, в которой Россия гарантировала себе проходное второе место в группе за два тура до конца, сыграв дома вничью с исландцами (1:1). В дальнейшем наши решали все проблемы в предпоследних или заключительных матчах групповых этапов либо в последующих стыках, а иногда и вовсе оставались без путевки. Особняком, конечно, стоит ЧМ-2018, куда мы попали вообще без отбора на правах организатора.

В общем у Черчесова-тренера есть шанс перекрыть достижение Черчесова-вратаря (Станислав Саламович был в команде, отбиравшейся на ЧМ-1994). Правда, для сверхдосрочной путевки на Евро-2020 нужно не только победить Шотландию, но и дождаться в четверг ничейного результата во встрече казахстанцев и киприотов. При этом мы точно не попадем на Евро самыми первыми. Ничья в Нур-Султане автоматически гарантирует путевку лидерам нашей группы бельгийцам еще до стартового свистка в «Лужниках».

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