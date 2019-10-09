Стив Кларк: Мне понравились слова Дзюбы о нашей сборной - Советский спорт
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09 октября 2019 22:22ФутболГригорьевская Юлия

Стив Кларк: Мне понравились слова Дзюбы о нашей сборной

Накануне матча сборных России и Шотландии в рамках отборочного турнира к Евро-2020 главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк и вратарь Дэвид Маршалл поделились ожиданиями от предстоящей игры.

- Вы пригласили Геллахер выступить за сборную. Почему выбор пал на него? - вопрос Кларку.
- Я наблюдал за игрой Деклана и видел, что он хорошо выступал за своей клуб. Он достаточно гибкий футболист. Я считаю, что он способен укрепить нашу оборону и поэтому он вполне заслужил то, что его пригласили выступить за сборную.

- У некоторых футболистов вашей сборной есть травмы. Насколько это тяжело для вашей команды?
- Да, у нас были травмы в последнее время. Но если кто-то выбывает из строя, это дает шанс молодежи проявить себя. Это неотъемлемая часть игр в сборной.

- Что необходимо укрепить сборной в первую очередь: игру в обороне или надо сосредоточиться на том, что нужно забивать?
- В футболе все взаимосвязано. Конечно, нам надо укреплять оборону - мы пропустили несколько мячей, которые не должны были пропускать. Но нам надо усиливать игру в целом, чтобы этого не происходило.

- Вы говорили, что хотели бы закончить групповой турнир, находясь как можно выше в таблице, но результат уже не столь важен. Будете приглашать футболистов в качестве эксперимента?
- Нет. Никто просто так приглашаться в сборную не будет. Мы хотим получить результат. Постараемся извлечь максимум в оставшихся матчах, и взять 12 очков. В четверг будет непростая игра, но мы хотим добиться результата.

- Какая у вас задача на предстоящий матч? Взять три очка?
- Конечно, очки нам очень важны. Также важно показать хорошую игру. Если команда показывает хороший футбол, то за этим последуют и очки.

- В среду регбисты сборной России проиграли Шотландии 0:61. После этого они призвали футболистов отомстить. Вы готовы к тому, что россияне будут мстить?
- Безотносительно регбийного матча мы с уважением относимся к сборной России по футболу. Сделаем все зависящее, чтобы хорошо выступить.

- Как оцените состояние поля Лужников?
- Я был здесь в 2008 году с «Челси» на финале Лиги чемпионов. Тогда нам все очень понравилось. Сейчас состояние газона немножко изменилось, но все равно он выглядит неплохо.

- Как относитесь к мнению шотландской прессы о своей команде? Сегодня утром Артем Дзюба сказал, что ваши СМИ зря вас критикуют.
- Мы буквально только что говорили на эту тему в раздевалке. Мне очень понравился комментарий Дзюбы. Он прав, особенно в части сравнений наших сборных. До чемпионата мира в России была похожая ситуация - болельщики не очень верили в свою сборную. Но у российской команды получилось это переломить. Мы надеемся, что нам удастся сделать то же самое.

- Задержка рейса не скажется на результате игры в четверг?
- Задержки рейса бывают всегда, в период праздников и так далее. Если летишь самолетом, надо быть к этому готовым. Никакие оправдания нам не понадобятся.

«Тяжело играть, когда команда не побеждает»

- Насколько важно для вас набрать форму и уверенность? – вопрос Маршаллу.
- Это самый важный момент. Мы стараемся занять самое высокое место в группе. Кроме того, ноябрьские матчи должны ответить на вопрос, что мы за команда.

- Последнее время защитники сборной показывают невысокий класс. Как это оцениваете?
- Действительно, у нас есть определенные проблемы в обороне. Тяжело, когда команда не побеждает. Будем надеяться, что мы сумеем наладить нашу игру и приобретем хорошую форму к матчам Лиги Наций.

- В последних играх у вас было много работы. Чего ожидаете в четверг?
- Россия – это сильная команда. Она будет стараться доминировать по ходу матча, и мы будем делать все от нас зависящее, чтобы этому противостоять.

- Насколько важно достигнуть положительного результата в предстоящей встрече?
- Естественно, эти четыре игры будут иметь значение в плане приобретения уверенности в себе. Наша задача – подготовиться к марту, к плей-офф Лиги Наций.

- Шотландия – молодая сборная. Как вы, как опытный футболист, можете помочь молодежи?
- Да, действительно, команда у нас достаточно молодая. Но если посмотреть на клубы, в которых играют ребята, то у них уже достаточно опыта. Мы, конечно, постараемся помочь нашим молодым партнерам, чем можем.

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