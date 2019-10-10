Дзюба, Соболев, Комличенко: богатыри или медведи в одной берлоге? - Советский спорт
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10 октября 2019 09:00ФутболМощенко Захар

Дзюба, Соболев, Комличенко: богатыри или медведи в одной берлоге?

Размышляем, как Станислав Черчесов распорядится уникальным богатством – тремя форвардами-столбами, неожиданно вместе оказавшимися в составе российской сборной. В роли нашего консультанта выступил Сергей Юран.

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИЛИ ПРЕРВАННЫЙ ОБЕД

Изначально на отборочные матчи Евро-2020 с Шотландией и Кипром были вызваны Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав») и Федор Смолов («Локомотив»). Однако последний в воскресном поединке с «Арсеналом» получил повреждение. И Черчесов был вынужден спешно хвататься за телефонную трубку и набирать номер Александра Соболева, который в нынешнем чемпионате забил за «Крылья Советов» уже десяток мячей и делит первую строчку в споре бомбардиров с голеадором «Ростова» Элдором Шомуродовым.

А ведь несколькими днями ранее, комментируя отсутствие Соболева в заявке, главный тренер сборной говорил, что самарский гренадер «только-только начинает проявлять себя» и что «есть статистика, арифметика – забитые голы, а есть другие нюансы: как игрока вписывать в схемы, сможет ли он быстро адаптироваться в команде». И предложил Станислав Саламович «не опережать события»…

Однако эти самые события стали развиваться столь стремительно, что звонок Черчесова оторвал Соболева от… обеда. По признанию нападающего, он сидел дома и ни о каких высоких футбольных материях не размышлял, дабы не осложнить процесс пищеварения. Но тут в трубке раздался голос: «Скоро у тебя вылет».

В результате сложилась, пожалуй, уникальная для отечественного футбола ситуация: на сбор приехали три одноплановых габаритных нападающих. И стало интересно разобраться, воплощением какого образа они в большей степени являются: трех былинных богатыря из русских народных сказок или трех медведей в одной берлоге, которым, как известно, ужиться бок о бок практически нереально.

Без авторитетного мнения было не обойтись, поэтому мы и обратились за помощью к бывшему форварду российской сборной, а ныне главному тренеру красногорского «Зоркого». Он разложил все по полочкам.

«ДЗЮБА ОСТАЕТСЯ NUMBER ONE»

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- В любом случае понятно, что Дзюба в предстоящих матчах с Шотландией и Кипром будет на острие атаки, – не сомневается Юран. – А остальные нападающие подходят под тактическую схему Черчесова, которую он использовал на протяжении отборочного цикла Евро-2020 и год назад на чемпионате мира. Ставка делается на мощного, высокого форварда, который стягивает на себя внимание двух центральных защитников, борется за верховые передачи, сбрасывает мячи партнерам, а линия атакующих полузащитников получает больше пространства и свободы возле чужой штрафной. Да, иногда на замену выходил Смолов, когда Дзюба начинал уставать и, возможно, наша сборная уже вела в счете. Тогда тактическая схема могла меняться.

Но сейчас очевидно, что в ход пойдет основной тактический вариант. Тем более, у нас есть хорошие «легковесы» типа Александра Головина, которые могут этими отвоеванными Дзюбой мячами воспользоваться и создавать голевые моменты.

По большому счету, у нас и нет наигранной схемы с двумя разноплановыми нападающими. Про Смолова уже сказано, что он чаще выходил на замену. Был еще Александр Кокорин, но он пока в силу известных обстоятельств не находится в нужных кондициях.

Поэтому если и допустить вариант, когда у нашей сборной на поле окажутся сразу два форварда, то это может случиться лишь в том случае, когда необходимо отыгрываться, создавать давление на оборону, быть готовыми вести борьбу за фланговые навесы.

«ЧАЛОВ – ПОКА НЕ ИГРОК ОСНОВНОГО СОСТАВА»

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- В расширенном списке кандидатов в сборную есть и Федор Чалов, которого Черчесов, разумеется, постоянно держит в поле зрения, – считает Юран. – Но у Станислава Саламовича свое видение состава и тактических построений, а если поддаваться давлению общественности, требующей постоянно вызывать Чалова, то лучше со сборной не работать и уйти в отставку. На данном этапе Чалов – не игрок основного состава. И это очевидно и нужно признать.

Думаю, проблема в том, что в ЦСКА почти нет конкуренции в линии атаки. Была бы у клуба возможность приобрести хорошего форварда – они бы это сделали. Будь рядом с Федором такой нападающий, как Сейду Думбия или Вагнер Лав, он бы наверняка быстрее прибавлял в своем мастерстве и, возможно, конкуренцию бы у легионеров выиграл. Да, в прошлом сезоне Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России, но надо делать поправку на уровень нашего внутреннего первенства.

А пока Черчесов ждет, когда Чалов настолько сильно постучится в дверь сборной, что та с петель будет слетать. Но видно, что Федору проще быть нападающим второго темпа. Недавний матч с «Ростовом» это подтвердил. Любой форвард обязан за 90 минут иметь хотя бы два-три голевых момента, а Чалов себя почти никак не проявил. Очевидно, что ему пока не хватает стабильности, так что решение Черчесова не вызывать армейца совершенно логично и обоснованно.

«КОМЛИЧЕНКО ЗАБИВАЕТ НЕ В ЧЕМПИОНАТЕ СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ»

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- К сожалению, пока не удается составить впечатление об игре Комличенко в чешском чемпионате, и я очень хотел бы увидеть Николая в деле, – признается Юран. – Не следует считать, что чемпионат Чехии – это первенство северных морей. Нет, это вполне крепкая лига, чтобы там регулярно забивать, нужно очень сильно постараться. Много читал отзывов об игре Комличенко, да и сама статистика забитых им мячей впечатляет. Не сомневаюсь, что это хороший нападающий, и теперь осталось дождаться, когда ему предоставится шанс показать себя в сборной. И Черчесов тоже держит ситуацию на контроле: не то что просто прочитал, что кто-то где-то много забивает – Комличенко уже не первый раз вызывается, чтобы постепенно в команде освоиться. Всегда ведь лучше увидеть игрока своими глазами, чем читать и слушать чужие отзывы о нем.

«ЭТО АВАНС ДЛЯ СОБОЛЕВА»

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- Вызов Соболева вместо травмированного Смолова – в большей степени аванс, стечение обстоятельств, – полагает Юран. – Да, парень забивает, уже десять мячей в чемпионате наколотил. Но тренерам нужно увидеть стабильность нападающего хотя бы на протяжении целого сезона… Хотя, Александру действительно надо отдать должное: ведь играет он не за топ-клуб, а за скромные «Крылья Советов», где забивать значительно сложнее. Но Соболев стучится в двери сборной, и с каждым своим голом стучится все сильнее и настойчивее. Здесь я двумя руками поддерживаю Черчесова. Для Соболева было важно просто приехать в сборную, даже если ему не выпадет возможность сыграть против Шотландии или Кипра. Это психологический момент. И тренер поступил логично.

«ИНТЕРЕС «МЮ» И «АРСЕНАЛА» – БОЛТОВНЯ»

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- Я сам в свое время десять лет отыграл в Европе, поэтому прекрасно знаю кухню тамошних команд, – рассказывает Юран. – Если какой-то большой европейский клуб интересуется игроком, то он покупает его, а затем сдает в аренду. Конкретный пример – «Ман Сити» и Александр Зинченко. Как только украинский полузащитник попал в сферу интересов Пепа Гвардиолы, сразу был подписан контракт, после чего Александр год провел в чемпионате Голландии.

Что же касается Соболева, вокруг которого сейчас ходят слухи, что за ним якобы наблюдают топ-клубы английской премьер-лиги, думаю, ситуацию раздувают агенты. И здесь просто становится боязно за парня: он слышит про какие-то «Манчестеры», «Арсеналы», которые вроде бы им интересуются. А ему всего 22 года, главное, чтобы он от всех этих разговоров не «поплыл»…

Поэтому следует понимать: если бы интерес был реальным, такие клубы сделали бы все быстро. Приехали бы, провели переговоры и подписали предварительный контракт. Но для этого игрок должен стабильно выступать за сборную. Так, кстати, было и в случае с Зинченко. Иначе все - пустая болтовня.

Артем ДЗЮБА
Возраст: 31 год
Вес: 91 кг
Рост: 197 см
Клуб: Зенит
Сезон-2019/20: 15 матчей, 6 голов, 8 передач
Карьера в сборной: 38 матчей, 21 гол
Трансферная стоимость: 16,0 млн евро

Николай КОМЛИЧЕНКО
Возраст: 24 года
Рост: 190 см
Вес: 83 кг
Клуб: Млада-Болеслав
Сезон-2019/20: 12 матчей, 10 голов, 2 передачи
Карьера в сборной: не играл
Трансферная стоимость: 3,7 млн евро

Александр СОБОЛЕВ
Возраст: 22 года
Рост: 195 см
Вес: 85 кг
Клуб: Крылья Советов
Сезон-2019/20: 13 матчей, 10 голов, 3 передачи
Карьера в сборной: не играл
Трансферная стоимость: 2,0 млн евро

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