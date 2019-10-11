Роман Нойштедтер: «Динамо» надо наглеть, а то мы слишком добрые

«ВЫИГРАЕМ ПАРУ МАТЧЕЙ – И НАПРЯЖЕНИЕ СПАДЕТ»

– Как команда восприняла отставку Дмитрия Хохлова после поражения от «Оренбурга»?

– Всегда неприятно, когда главного тренера увольняют или он сам уходит. К Хохлову все относились с огромным уважением. И мы надеялись, что вместе улучшим результаты… Сейчас нам надо собраться и хорошенько подумать, что команда делала неправильно. Очевидно, «Динамо» в последних матчах не показывало игру, на которую способно.

– Притом что в команде качественный подбор исполнителей с опытом…

– Все понимают обоснованность высоких ожиданий болельщиков. В команду действительно пришли очень сильные футболисты. И на тренировках все выкладывались с полной самоотдачей. Однако в матчах сыгранности не хватало. Видимо, нужно еще время, чтобы мы наладили полное взаимопонимание на поле.

– Ваша адаптация после «Фенербахче» тоже затянулась?

– Нет. Мне было проще. Знал многих ребят по сборной. Костю Рауша, Антона Шунина, Кирилла Панченко… Плюс – я же россиянин, знаю язык. Вот иностранцам надо больше времени, чтобы привыкнуть к команде, чемпионату, стране. Я ребятам помогаю освоиться, так как говорю по-немецки, по-английски, по-французски. Понимаю, что на нас, опытных футболистах, лежит повышенная ответственность.

Помню, как сам в молодом возрасте попал в менхенгладбахскую «Боруссию». Команда шла последней в таблице, и нам нельзя было проигрывать ни в одном из заключительных четырех туров. В итоге мы одержали три победы, в том числе – над Дортмундом, который тогда стал чемпионом, и сохранили прописку в бундеслиге в стыковых матчах… Помню, коленки тогда тряслись, ответственность давила. Так что я проходил через более сложные ситуации, чем сейчас в «Динамо». И тренеров при мне меняли. И теперь старюсь донести до более молодых партнеров мысль, что в такие моменты важно объединиться, доверять друг другу. Тогда можно решить любую задачу.

«Динамо» необходимо выиграть пару матчей, напряжение сразу спадет. Впереди много туров. И лучше смотреть вперед, а не заниматься самокопанием.

– Но пока коллектив разобщен?

– Не согласен. Коллектив у нас очень дружный. Просто когда у команды такая серия поражений, хорошего настроения и шуток в раздевалке быть не может. А они порой нужны, чтобы раскрепоститься, почувствовать психологическую уверенность. Развернуть ситуацию могут только победы. А то, когда идешь внизу таблицы, даже голы забивать сложнее. Мяч летит в штангу, а не в створ.

«В ТУРЦИИ И ГЕРМАНИИ БЫВАЛО И ПОХУЖЕ»

– Как узнали об отставке Хохлова?

– После матча Дмитрий Валерьевич сам сказал. Поблагодарил ребят за совместную работу, пожелал вернуть «Динамо» лидерские позиции. Все было очень профессионально с его стороны.

– Что у Хохлова не получилось?

– Отсутствовал результат, который тянет за собой все остальное. Взять наш матч с «Сочи». Мы вроде перевернули игру, повели в счете, а потом сами не поняли, как получили два мяча в свои ворота… Даже из маленьких ошибок «Динамо» соперники выжимали максимум. У нас же при обилии шансов мяч не залетал в сетку. Поэтому я и говорю: нужно победить, не важно, как. Ничто так не вдохновляет, как три набранных очка. Для меня это лучшее чувство.

– У «Динамо» шесть поражений в РПЛ плюс вылет из Кубка России. Какая игра получилась самой неудачной?

– Не было такого, чтобы кто-то нас разорвал. Даже когда уступили 0:3 в Ростове-на-Дону, до перерыва играли нормально… Ну а главное разочарование – это, наверное, нулевая ничья с «Уфой». Упустили уйму моментов. Тогда и началась наша неудачная серия, которая привела «Динамо» туда, где мы сейчас находимся.

– Когда несколько игроков команды подошли к трибунам пообщаться с болельщиками и получили разговор на повышенных тонах, не возникло обиды?

– Такое везде происходит. В Турции и Германии бывало и хуже. Там одного поражения хватает для жесткого разговора с фанатами. И я, повторюсь, прекрасно понимаю возмущение людей. Они приходят на трибуну нас поддержать, а видят поражения. Сам могу накричать на партнера, когда он ошибается, призвать играть собраннее.

– Где болельщики самые агрессивные?

– В Турции. Имею в виду тех, кто болеет против твой команды. А свои фанаты не будут в тебя чем-то бросать или оскорблять. Со мной такого в «Фенербахче» не было. Хотя от нас тоже ждали многого, а мы провели неудачный сезон. На заполняемости трибун поражения не сказывались.

«НАМ БЫ ТАКОГО БОЙЦА, КАК ДЖОНС»

– Кого могли бы назвать образцом лидера, способного завести команду?

– Обычно это капитан. В «Боруссии» все слушали защитника Данте. Могу назвать и Мартина Штранцль, который когда-то играл в «Спартаке». Он ни на кого не орал, но все с ним соглашались, даже если Мартин был не прав. (Смеется.)

– А откуда такой авторитет?

– За Штранцля говорил его богатый опыт. А в «Шальке» всеобщим уважением пользовался Джермейн Джонс. Вот это был боец! Есть футболисты, которые, рискуя получить карточку, обязательно кого-то снесут. И соперники обходят их стороной. Такого человека и «Динамо» сейчас не хватает. Мы слишком добрые на поле. А надо быть наглее. Иногда полезно кого-нибудь задеть, пнуть.

– Так почему не задеваете, не пинаете?

– Не знаю. Может, склад характера не позволяет. Нас все пинают и бьют, а мы не отвечаем. И это нужно изменить. Иначе ничего не получится. Ведь как было в Германии: когда защитник выходил опекать лидера соперника, то тренер просил его на первых минутах прыгнуть в этого лидера. И тот сразу становился потише…

– Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначили Кирилла Новикова. Вы были знакомы?

– Нет. Где я его мог видеть? Хотя другие ребята общались с ним на матчах дубля.

– Что сказал Новиков при знакомстве с командой?

– Ничего особенного. В среду прошла первая тренировка. Новиков объявил, что пока мы будем работать под его руководством. Не думаю, что требовалось какое-то большое представление. Всем и так все понятно. «Динамо» необходимы очки. Все остальное можно отодвинуть в сторону.

– Но Новиков же внес какие-то корректировки…

– По одной тренировке сложно сказать. Тем более она была втягивающей.

– В прессе мелькают разные фамилии кандидатов в новые главные тренеры «Динамо». Предпочли бы российского или иностранного специалиста?

– Я работал с разными тренерами. И ни с кем не было проблем. Самое важное – помогать друг другу на поле. А фамилии, гражданство кандидатов… Вообще не слежу за всем этим. Когда был в сборной, журналисты писали совсем не то, что я хотел сказать. Поэтому российскую прессу не читаю.

«ХОТЕЛОСЬ БЫ ВИДЕТЬ В РПЛ БОЛЕЕ ОТКРЫТЫЙ ФУТБОЛ»

– Какой тренер сыграл самую большую роль в вашей карьере?

– Выделю Люсьена Фавра, с которым работал в Менхенгладбахе. Мы выжили в бундеслиге, а следующий сезон завершили на четвертом месте. Я многому научился у Фавра. Он любил проводить индивидуальные занятия. И потом, когда я уже выступал за «Шальке», давал советы, что надо улучшить в игре. Мы общаемся, созваниваемся.

– Фавр в курсе ситуации в «Динамо»?

– Нет, я его на эту тему не отвлекал. У Фавра сейчас свои проблемы, много работы в Дортмунде.

– А почему вы не вернулись в немецкий чемпионат, а предпочли выступать в России?

– Когда три года назад я переехал из Германии в Турцию, хотел познакомиться с новой культурой, с новой страной. И сейчас не жалею о периоде выступлений за «Фенербахче». Ну а когда поступило предложение «Динамо», я руководствовался той же логикой. Я же никогда не играл в России. Было очень интересно попробовать себя в новом чемпионате. К тому же почти все игроки сборной защищают цвета клубов РПЛ.

– И как вам уровень нашей премьер-лиги в сравнении с Турцией?

– Российские команды более дисциплинированные и тактически грамотные. А в турецкой лиге все завязано на индивидуальном мастерстве. Там много классных нападающих. Например, со мной за «Фенербахче» играл Робин ван Перси. Он, конечно, потрясающий футболист и человек. Много рассказал о «МЮ» и «Арсенале».

– И все же, уровень РПЛ превзошел ваши ожидания или нет?



– Если честно, мне не совсем по душе слишком оборонительный стиль некоторых российских команд. «Уфа» и «Рубин» против нас стояли в защите 90 минут. При этом казанцы еще и умудрились в концовке реализовать свою единственную атаку… Проигрывать такие матчи очень обидно… Мне бы хотелось видеть в РПЛ больше открытого футбола, на встречных курсах. Например, как в нашей игре с «Локомотивом».

«ШЮРРЛЕ ВЫГЛЯДИТ КАК НАСТОЯЩИЙ РУССКИЙ»

– Не можем не спросить вас о Томасе Цорне – новом генеральном директоре «Спартака», который летом переехал в Москву из Германии. Вы ведь знакомы?

– Я знаю Цорна с 2016-го или 17-го года. Он помогал сборной России после чемпионата Европы в организационных вопросах.

– Удивились, что «Спартак» позвал Цорна на такую высокую должность?

– То, что он молод, меня точно не смущает. Сейчас в Германии тренд на молодых тренеров, менеджеров. Люди приходят с новыми идеями, методиками. К тому же, они лучше понимают игроков, которые для них – по сути, сверстники. И это, считаю, более логично, чем ждать, пока человеку исполнится пятьдесят лет, чтобы доверить ему ответственный пост.

– Цорн привез в Россию Андре Шюррле. Это самый сильный легионер РПЛ?

– В чемпионате хватает больших мастеров. И Шюррле, безусловно, входит в число лучших. В каждом матче он может забить и отдать. И взяли его в «Спартак» не только потому, что он чемпион мира 2014 года.

– Общались с Шюррле в Москве?

– Пока нет. Моя семья еще не переехала в Москву. Когда Шюррле выложил фотку в связи с переходом в «Спартак», я написал ему, что он выглядит как настоящий русский. Андре посмеялся. А я сказал, что он может в любой момент позвонить. Буду рад встрече.

– Шюррле в «Спартаке» сразу бросили в бой.

– Да. Примерно как Максимилиана Филиппа в «Динамо». Он тоже попал с корабля на бал. И сразу забил.

«НЕ ВИДЕЛ, ЧТОБЫ КТО-ТО ОБВЕЛ ФЕРНАНДЕСА»

– Как Филиппа приняли в команде?

– Как я уже говорил, ему было сложнее, чем мне. Он же не знает язык. Сейчас как раз вовсю учит русский… Мне в Турции поначалу тоже было трудно. Там только двое говорили по-немецки.

– Филипп – общительный парень?

– Да. Как-то попросил помочь ему настроить телефон. Вместе мы выбирались в город пообедать. Практически каждый день он узнает новые русские слова. Все футбольные термины уже освоил. Ему хочется понимать партнеров. Ну а его профессиональный уровень сомнению не подлежит. Класс был виден на первой же тренировке. Как человек принимает мяч, как пасует, как бьет по воротам.

– Игроки все чаще переезжают из Германии в Россию. А надо ли нашим ребятам пробовать силы в бундеслиге и других топ-чемпионатах?

– Обязательно. При первой возможности. Вернуться назад они всегда успеют.

– Это и к Артему Дзюбе относится?

– Я имел в виду в первую очередь о молодежи. Тех, кому за 30, в Европу берут не так охотно. Там, в основном, ищут игроков до 25 лет. Или таких, как Марио Фернандес. Считаю, он бы не затерялся в любом клубе мира. Ни разу не видел, чтобы кто-то смог обвести Марио. Даже на тренировках сборной.

– Кстати, в сборную сейчас никого из «Динамо» не вызвали…

– А кого вызывать при наших результатах? Шунин после травмы, я последние три матча не играл, Рауш – два… Станислав Черчесов всегда вызывает лучших на данный момент. И правильно делает. Помню, как меня не взяли на чемпионат мира, но потом, когда я прибавил, вызов сразу последовал. Видно, что двери в сборную России открыты для каждого. Нужно только его заслужить своей игрой.