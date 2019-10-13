Не парились в плюс 30. Сборная России разгромила Кипр и сыграет на Евро-2020

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ЧЕРЧЕСОВ 1:1 НА КИПРЕ И СПУСТЯ 22 ГОДА НЕ ЗАБЫЛ

Турнирная ситуация в нашей отборочной группе к восьмому туру сложилась таким образом, что помешать сборной России досрочно оформить путёвку на Евро-2020 могла помешать (и то чисто теоретически, при невероятном стечении обстоятельств в оставшихся играх) именно кипрская команда. Для начала подопечным Рана Бен Шимона нужно было обыграть россиян на своем поле, а затем еще и обойтись без потерь очков в двух следующих встречах.

Разумеется, у максималиста Станислава Черчесова были свои планы на матч в Никосии, и эти планы явно не ограничивались ничьей, которой было вполне достаточно для выхода на чемпионат Европы. Возможно, немалую роль в подготовке к игре сыграли личные мотивы. Говорено уже тысячу раз, но напомним снова, что в 1997 году наша сборная с Черчесовым в воротах не смогла выиграть на Кипре (1:1) и в итоге проехала мимо чемпионата мира во Франции. Так что добыть на Острове Афродиты победу спустя 22 года после того конфуза было для Станислава Саламовича делом чести.

Четыре месяца назад наша сборная изрядно помучилась с киприотами на своем поле, вырвав победу в Нижнем Новгороде лишь благодаря голу Алексея Ионова на исходе первого тайма. Так что легкой прогулки в почти тридцатиградусную жару, царившую в Никосии, не ожидалось.

Сравнение стартовых составов команд в июньском поединке и теперешнем наглядно продемонстрировало, почему российская сборная на одном дыхании прошла квалификацию (поражение в стартовом туре от монструозной Бельгии 1:3 выносим за скобки), а все наши соперники по группе стабильностью не отличались. У киприотов от июньского матча в Нижнем остались лишь четыре игрока «основы»: два – на левой стороне оборонительной линии (Константинос Лаифис и сместившийся теперь на бровку Николас Иоанну), центральный полузащитник Костакис Артиматас и атакующий хавбек Иоаннис Кости.

На всех остальных позициях появились новые игроки, даже в воротах тащившего почти все на нижегородском газоне натурализованного испанца Урко Пардо сменил Константинос Панайи. А в атаке по непонятной причине не оказалось главного бомбардира киприотов Пьеорса Сотириу, оставшегося на скамейке запасных.

В составе российской команды тоже произошли изменения, но все – исключительно вынужденные. Вместо получивших в поединках с Шотландией повреждения Марио Фернандеса и Дмитрия Баринова с первых минут на поле вышли Сергей Петров и Ильзат Ахметов. А набирающему форму после травмы Денису Черышеву было решено дать возможность почувствовать себя игроком «основы», попутно дав передышку на левом фланге полузащиты Юрию Жиркову.

ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ – ПЕРВЫЙ ГОЛ

Потратив секунд двадцать стартовой минуты встречи своеобразной версии игры в волейбол – перебрасывая мяч в середине поля головой и не давая ему опуститься на землю, соперники затем все-таки вернулись к классическому футболу. И сразу стало ясно, что россияне намерены уже в дебюте матча расставить все точки над i – как в самой встрече, так и в турнире в целом.

В течение десяти стартовых минут наша сборная убедительно продемонстрировала три основных элемента своего атакующего арсенала. Первым был «стандарт»: Георгий Джикия спустя сто секунд после стартового свистка арбитра головой отправил мяч в перекладину ворот хозяев после навеса Черышева с углового. Вторым стал эффективный сброс мяча Артемом Дзюбой после длинной диагонали, и выскочивший к воротам по центру Ионов имел шанс протолкнуть мяч мимо голкипера, однако Панайи сумел не проиграть дуэль.

Наконец, третий элемент – прессинг – принес результат. Черышев на половине поля хозяев обокрал Хамбоса Кириаку, включив свой знаменитый рывок и, не сбавляя скорости, с угла вратарской вогнал мяч под перекладину.

Быстрый гол – хорошее подспорье в любом матче, а тем более, против соперника, собирающегося больше внимания уделять обороне. Однако этот состав киприотов, похоже, вряд ли мог рассчитывать на диалектический переход количества игроков оборонительной линии в качество их действий. Потому что центральные защитники во главе с капитаном команды Гиоргосом Меркисом ничего не могли поделать в верховой борьбе с Дзюбой, а игравшие на бровках Иоаннис Кусулос и Николас Иоанну были просто сметены активностью российских фланговых связок.

В середине первого тайма гости абсолютно по делу удвоили преимущество. Правда, по ходу голевой атаки минимальный офсайд случился у Ионова, но поскольку системы VAR на играх квалификации Евро-2020 нет, оставалось полагаться на зоркость глаза лайнсмена. Сербский арбитр с флажком, видимо, не успел эпизод «сфотографировать» и верно оценить, поэтому атака продолжилась. После прострела Ионова, казалось, хозяевам удастся отвести угрозу, однако мяч прикатился к Черышеву. Тот, находясь у лицевой линии спиной к воротам, принял единственно верное решение, сделав короткую передачу Магомеду Оздоеву, который не промахнулся.

РЕВЕРАНС «РОССИЙСКОГО АЗМУНА» И ДЕЖУРНЫЙ ГОЛ ДЗЮБЫ

Забив за сборную во втором матче кряду, опорник «Зенита» сделал своеобразный реверанс Тине Канделаки. За последние дни все только и обсуждали «оговорку» начальницы федерального спортивного телеканала про Сердара Азмуна в составе российской сборной. Высокая результативность Оздоева в последнее время, будем считать, превращает его в «российского Азмуна».

В концовке первого тайма ко всем бедам киприотов добавилась еще одна: Лаифис в очень грубом подкате врезался приподнятой над газоном стопой в ногу Петрова. Арбитр Срджан Йованович на сей раз и без помощи VAR правильно оценил эпизод и показал защитнику хозяев прямую красную карточку. После этого стало очевидно, что в меньшинстве Кипр три мяча россиянам никак не забьет, а значит, задача выхода на Евро была фактически решена.

Другое дело, что после сверхжесткого стыка Сергей Петров попытался вернуться в игру, но затем все же вынужден был покинуть поле. Твиттер российской сборной даже попугал пользователей соцсетей опубликованным снимком ноги Петрова с кровавыми следами от шипов бутсы кипрского варвара. Травма защитника «Краснодара» выглядела досадным недоразумением этой встречи, в которой все складывалось благополучно для нашей команды. В то же время вынужденная замена позволила дебютировать в составе национальной сборной Вячеславу Караваеву.

Вторая половина встречи превратилась для гостей в тренировку средней интенсивности, главной целью которой было дать возможность отличиться всем тем, кто страстно того желал. В первых рядах таких желающих оказались Александр Головин и Ионов. Однако обводящий удар полузащитника «Монако» пришелся в перекладину, а атакующему хавбеку «Ростова» прямо-таки катастрофически не везло в этот вечер. Минимум три голевых момента не реализовал Алексей. Однажды Дзюба грудью сбросил ему мяч в районе 11-метровой отметки, но киприоты каким-то чудом не дали состояться третьему голу в их ворота.

А когда россияне были готовы завершить одну из атак точным ударом Оздоева головой после навеса справа, из-за ворот хозяев на поле прискакал второй мяч. Как говорится, в обороне все средства хороши.

Впрочем, и подобные ухищрения не помогли киприотам уберечься от дежурного гола Дзюбы. Капитан российской сборной, забив девятый мяч в этом отборочном цикле (и 24-й за карьеру в национальной команде), позволил Черышеву стать MVP матча: атакующий хавбек «Валенсии» принял участие в четырех голах, оформив и голевой, и ассистентский дубль. Второй свой мяч Черышев забил в компенсированное время правой (!) ногой после скидки Дзюбы.

А чуть ранее случились еще один гол – его забил Головин, а участие в атаке принял еще один дебютант сборной Зелимхан Бакаев.

В двух оставшихся встречах квалификационного турнира россиянам предстоит попробовать оспорить у бельгийцев первое место группе и съездить на футбольную экскурсию в Сан-Марино. Основная задача года уже выполнена – мы сыграем на Евро-2020!

Евро-2020. Отборочный турнир

Группа I. 8-й тур

Кипр – Россия – 0:5 (0:2)

Голы: Черышев, 9 – 0:1. Оздоев (Черышев), 22 – 0:2. Дзюба (Черышев), 79 – 0:3. Головин (Дзюба), 89 – 0:4. Черышев (Дзюба), 90+2 – 0:5

Кипр: Панайи (Пардо, 40) – Кусулос, Кириаку, Меркис (к), Лаифис, Н.Иоанну – М.Иоанну, Артиматас, Шполярич (Папулис, 79) – Закариу (Маргаса, 36), Кости

Россия: Гилерме – Петров (Караваев, 38), Семенов, Джикия, Кудряшов – Ахметов (Кузяев, 61), Оздоев – Ионов (З.Бакаев, 78), Головин, Черышев – Дзюба (к)

Предупреждения: Бен Шимон (главный тренер), 70 – Караваев, 45+1

Удаление: Лаифис, 27 (грубая игра)

Судья: Срджан Йованович (Сербия)

13 октября. Никосия. Стадион «GSP Stadium»

Казахстан – Бельгия – 0:2. Шотландия – Сан-Марино – 6:0

Положение команд в группе I: Бельгия – 24 очка. Россия – 21. Кипр – 10. Шотландия – 9. Казахстан – 7. Сан-Марино – 0