Главный герой отбора на Евро – Дзюба, главное разочарование – Алексей Миранчук - Советский спорт
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13 октября 2019 22:41ФутболЗибрак Артем

Главный герой отбора на Евро – Дзюба, главное разочарование – Алексей Миранчук

Оценки футболистам сборной России по итогам восьми туров отборочного раунда, которых им хватило, чтобы гарантировать себе поездку на чемпионат Европы-2020.

ВРАТАРЬ

Гилерме (8 матчей, -4 гола) – 7,5

Основной вратарь сборной России отстоял на «ноль» в шести матчах из восьми, ни разу не пропустил на своем поле и в целом провел отборочный турнир довольно надежно. С другой стороны, в двух самых сложных гостевых матчах с Бельгией и Шотландией мог сыграть лучше. В Глазго и вовсе привез гол на 10-й минуте. Остальные соперники больших трудностей ему не доставили.

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ЗАЩИТНИКИ

Георгий Джикия (8 матчей) – 7,0

Столп обороны команды Станислава Черчесова оказался единственным полевым футболистом, проведшим весь отбор от звонка до звонка. В большинстве матчей был хорош в защите, но на удивление не так опасен при стандартах в чужой штрафной, как этого можно было ожидать.

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Федор Кудряшов (8 матчей, 1 гол и 1 передача) – 7,5

Основной левый защитник сборной лучший отрезок провел в июне – забил дебютный мяч за сборную в ворота Сан-Марино и создал для Ионова два супермомента в домашней игре с Кипром, благодаря чему россиянам удалось сломить сопротивление неуступчивого соперника.

Марио Фернандес (7 матчей, 1 гол) – 7,5

Практически безальтернативный правый защитник сборной, отрабатывающий и в атаке, и в обороне. В матче с Казахстаном получил повреждение в середине второго тайма, но не ушел с поля и на 89-й минуте забил победный мяч.

Андрей Семенов (7 матчей) – 7,0

Основной напарник Джикии по центру обороны пропустил только матч в Брюсселе, после чего из основы уже не выпадал. В оставшихся играх россияне пропустили всего один мяч.

Юрий Жирков (4 матча) – 7,0

Ветеран российской сборной (дебютировал еще в 2005 году при Георгии Ярцеве) вернулся в нее после тяжелой травмы, из-за которой пропустил полгода, и сыграл ключевую роль в гостевой победе над Шотландией. Если бы не заработанный пенальти в Бельгии и три пропущенных матча, безусловно, получил бы более высокую оценку.

Кирилл Набабкин (1 матч) – 5,5

Принял участие только в неудачном матче в Брюсселе. Вернуться осенью ему помешала тяжелая травма, восстановление от которой он продолжает по сей день.

Вячеслав Караваев (1 матч) – 6,5

Заменил Петрова в последнем матче на Кипре. Здорово поддерживал атаки и пару раз был близок к тому, чтобы оформить первую результативную передачу в составе сборной, но партнеры предоставленными возможностями не воспользовались.

Сергей Петров (1 матч) – б/о

Присутствие Марио Фернандеса не позволило Петрову проявить себя. Стабильно вызывался в сборную в качестве дублера, а получив свой шанс на Кипре, из-за травмы был вынужден покинуть поле уже в первом тайме.

Владислав Игнатьев (1 матч) – б/о

Провел лишь 29 минут в гостевом матче с Казахстаном, отметившись нереализованным моментом на 90-й минуте.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Магомед Оздоев (7 матчей, 2 гола и 1 передача) – 7,5

Проводит лучший год в карьере. Не принимал участия в бельгийском провале, зато со следующей игры стал основным опорником сборной. Во многом благодаря его умению отработать в обороне и подключиться в атаку россияне провели все оставшиеся матчи с позиции силы. Отметился двумя голами, в том числе роскошным ударом в ворота Шотландии.

Александр Головин (7 матчей, 2 гола и 4 передачи) – 7,5

Оценка лучшего ассистента нашей сборной в отборочном цикле может показаться заниженной, ведь, несмотря на проблемы в «Монако», он самоотверженно бился под флагом сборной, был в команде главным распасовщиком и исполнителем стандартов.

Однако нельзя не отметить, что с игры отдал всего две голевые передачи (из четырех), одна из которых – в матче с Сан-Марино, а половину результативных действий записал себе в актив в домашнем матче с Шотландией и был удален в Бельгии, из-за чего пропустил матч следующего тура в Нур-Султане. А из его неточных ударов можно составить целый пятиминутный видеоролик.

Алексей Ионов (7 матчей, 1 гол и 1 передача) – 7,0

Разбазарил раз в пять больше голевых моментов, чем реализовал (особенно «постарался» на Кипре), зато дома забил островитянам единственный мяч.

Ильзат Ахметов (7 матчей) – 6,5

Отыграл от звонка до звонка лишь один матч – в Бельгии. В остальных или был заменен, или выходил по ходу встречи, отыграв всего 298 минут (в среднем по 42,6 минуты на матч). Может полноценно занести себе в актив лишь качественную игру в Казахстане.

Денис Черышев (5 матчей, 5 голов и 3 передачи) – 8,0

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Второй бомбардир сборной России блестяще начал отборочный раунд, приняв участие в четырех первых голах национальной команды в турнире. Он же стал героем и в победном матче на Кипре, после которого Россия оформила поездку на Евро-2020. Несомненно, Денис принес бы сборной еще больше пользы, если не полученная летом травма и нестабильное положение в «Валенсии».

Антон Миранчук (4 матча, 1 гол и 1 передача) – 6,5

Из четырех матчей ни одного не провел полностью, а оба результативных действия пришлись на матч с Сан-Марино. Однозначно ждем в сборной от хавбека «железнодорожников» большего.

Роман Зобнин (4 матча) – 6,0

Моторный полузащитник стал жертвой игровых проблем «Спартака». В сборной выглядел выжатым и по-настоящему качественно провел лишь матч в Глазго.

Дмитрий Баринов (4 матча) – 6,5

Молодой «железнодорожник» только адаптируется в сборной. Полностью отыграл лишь домашний матч с Шотландией, проведя на поле в отборочном раунде всего 143 минуты.

Алексей Миранчук (3 матча) – 5,5

Пожалуй, главное разочарование в этом отборочном цикле. Не сумел записать на свой счет ни одного результативного действия, при том что отыграл целый час против Сан-Марино и полчаса – дома против Кипра.

Далер Кузяев (2 матча) – 6,0

55 минут против Бельгии и Кипра не позволяют оценить игру Кузяева по достоинству. В первой встрече он вышел в основе, но получил травму и был заменен, зато успел застать гол Юри Тилеманса, ставшего следствием провала в опорной зоне. На Кипре вышел на замену во втором тайме, но проявить себя не успел.

Юрий Газинский (1 матч) – 6,0

Провел на поле всего 90 минут в гостевом матче с Казахстаном, после чего получил тяжелую травму и выбыл до конца года.

Александр Ерохин (1 матч) – 5,5

Полузащитник «Зенита» и вовсе провел на поле 10 минут, однако в этот отрезок успел запороть убойный момент в гостевом матче с Шотландией, лишив таким образом нашу команду спокойной концовки в тяжелой игре.

Зелимхан Бакаев (1 матч) – 6,5

Отыграл всего 12 минут, но успел принять участие в четвертом голе в ворота Кипра. Именно Зелимхан отобрал мяч у оппонента на чужой половине поля и сделал Дзюбе предголевую передачу. Не стоит однако преувеличивать его заслуг – соперник был в меньшинстве, был подавлен морально и откровенно доигрывал встречу.

НАПАДАЮЩИЕ

Артем Дзюба (8 матчей, 9 голов и 5 передач) – 9,0

Чемпион наших сердец, капитан, лидер и главный бомбардир сборной России провел отборочный раунд фантастически – не только забил девять мячей в восьми матчах, но и трижды ассистировал своим партнерам и сделал гол для Черышева в Бельгии, заставив ошибиться в передаче Куртуа. Таким образом, принял непосредственное участие в 15 голах нашей сборной из 27. Сумасшедшая статистика!

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Не получил свою законную «десятку» лишь потому, что почти половину мячей (4 из 9) забил в ворота Сан-Марино и был слишком расточителен в домашних матчах с Кипром и Казахстаном, в которых россияне заслуживали большего, чем минимальные победы со счетом 1:0.

Федор Смолов (2 матча, 2 гола) – 6,5

Статистика Смолова требует поставить ему не меньше «восьмерки». Еще бы – два гола за 43 минуты! Но будем справедливы – оба раза он отличился в матче с Сан-Марино, а в Бельгии за отведенные 13 минут ничем не запомнился.

Федор Чалов (2 матча) – 5,5

Нападающий армейцев провел свои 33 минуты с еще меньшим КПД. В Бельгии он пробыл на поле 25 минут, но отбегал их вхолостую, и с тех пор доверием Черчесова не пользовался.

Николай Комличенко (1 матч) – б/о

Для форварда «Млады Болеслав» за счастье уже тот факт, что он дебютировал за сборную России тремя минутами против Шотландии. На данный момент и этого достаточно.

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