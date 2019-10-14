Денис Бояринцев: Жизнь в автобусе нас закалила

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«Текстильщик» наконец вернулся в Иваново. Команда давно решила задачу выхода в ФНЛ, но из-за неготовности домашнего стадиона крепко прописалась в Москве, проводя «домашние» матчи на поле академии «Спартака» имени Федора Черенкова в Сокольниках. И вот, наконец, свершилось.

– Саша, здравствуй!

– Добрый день.

– Михал Михалыч на проводе. Жду тебя на площади перед вокзалом – поедем на интервью к главному тренеру.

– Уже иду!

Я прибыл в Иваново для того, чтобы прокомментировать первый домашний матч «Текстильщика» в сезоне. В гости прилетел «Луч» из Владивостока, а поскольку команды никогда прежде не встречались, то историческим это противостояние являлось изначально.

Другое дело, что никто не думал до игры, что историческим оно станет буквально сразу и до такой степени.

Известно всем, что Иваново – это город невест. Но после того, что вытворил «Текстильщик» в матче против «Луча», Иваново впору называть городом аптек, коих тут на каждом углу примерно тысяча. Медицинская помощь вполне могла потребоваться наиболее эмоциональным поклонникам клуба. Впрочем, будем надеяться, что все живы и здоровы. Жизнь продолжается.

– Кофейку? – главный тренер «Текстильщика» Денис Бояринцев выглядел бодро несмотря на то, что последние три матча его команда проиграла и опустилась на самое дно турнирной таблицы.

– Обязательно.

– Какой будете? Капучино или... какой там есть?

– Несите мне всё!

– Отлично.

УСЛОВИЯ СЛОЖНЫЕ, НО МЫ НЕ ЖАЛУЕМСЯ

– Денис, почти половина турнира позади. Команда внизу. Закономерно?

– Конечно, условия у нас непростые. Сильно повлияло, что не смогли начать сезон дома... Вы только не подумайте, что я оправдываюсь!

– Как раз хотел так подумать, но не успел.

– В начале чемпионата «Текстильщик» показывал неплохой футбол. Другое дело, что неплохой футбол и результат – очень часто не одно и то же. Чуть позже мы распрямились, провели пять подряд хороших по содержанию матчей за исключением выезда в Томск. Зацепили очки с «Нефтехимиком», «Спартак-2» и хабаровский СКА обыграли, поднялись на 12-е место, но потом начались проблемы.

– Какие?

– Нам не хватает глубины состава. Карточки, травмы... Словом, ничего нового. Ключевым стало удаление нашего капитана Дениса Фомина в игре с «Торпедо», после которого он получил три матча дисквалификации. Искали новые сочетания в обороне, но для создания серьезной конкурентной среды внутри команды этих поисков не хватает.

– Ситуация тяжелая. Но поправимая?

– Конечно, но нужно время. 90 процентов нашего состава – это ребята из ПФЛ. Очень часто, когда пропускаем первыми – просто рассыпаемся. Это трудный момент, над исправлением которого мы работаем и с себя ответственности за эту работу я не снимаю.

В АВГУСТЕ ЖИЛИ В АВТОБУСЕ

– Как возник вариант с проведением «домашних» матчей в Москве?

– Изначально хотели ездить в Ярославль – все-таки это ощутимо ближе, но не удалось договориться. Играть в Москве – не худший вариант, на самом деле. Другое дело, что сложно каждый раз проводить по шесть часов на автобусе. Играли мы в Москве, а тренировались-то в Иваново! Только поймите меня правильно – никто не жалуется. Я просто поясняю нашу ситуацию. Весь август вообще из автобуса не вылезали.

– Помимо Ярославля другие города рассматривались?

– Нижний Новгород и Владимир. Но в первом случае – это, как и до Москвы, тоже приличный километраж от Иваново, а во Владимире стадион не соответствует требованиям лиги.

В ИВАНОВО ДОЛЖНА БЫТЬ КОМАНДА ФНЛ

– Вы работаете здесь уже третий год. Ивановский болельщик – какой он?

– Когда я принимал команду, то конечно же знал, что в Иваново солидная посещаемость по меркам ПФЛ. Люди здесь любят и понимают футбол. С выходом команды в ФНЛ посещаемость повышается, а год назад на кубковый матч с «Химками» пришло около шести тысяч человек. Это серьезный показатель. Не стоит забывать и о том, что в Иваново развит любительский и ветеранский футбол, работает прекрасная академия. Талантливые ребята появляются почти каждый год.

– Стадион наконец соответствует требованиям ФНЛ. Уже ознакомились с обновленной площадкой?

– Частично поменяли газон – во вратарских площадках постелили новый, и это сразу бросается в глаза. Поле в целом нормальное, ну и освещение хорошее, а это самое главное, как и красивое новое табло. Сегодня все сами увидите!

– Я знаю, что вы совмещаете работу и учебу.

– Да, готовлюсь получить тренерскую лицензию PRO. С 2014 года идут занятия, сейчас у меня проходит третий этап обучения. Следующим летом выпускные экзамены.

– Сложности с совмещением не возникают?

– Иногда возникают, но чаще преподаватели идут навстречу.

ЧЕРНОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОБЬЕТСЯ В СБОРНУЮ

– Следите за РПЛ?

– Конечно!

– Какую команду хотели бы отметить?

– Нравится, как Валерий Карпин работает в «Ростове». Очень цельное впечатление производит его команда.

– Кто из игроков приглянулся? Из наших и легионеров.

– Женя Чернов из «Ростова» в большом порядке. Помните, как он вынес мяч с линии ворот в матче с «Локомотивом»? Безумный момент. Знаю этого игрока еще со времен дубля «Томи», так что помяните мое слово – парень однажды пробьется в сборную.

– Хорошо, так и запишем. А еще?

– Элдор Шомуродов впечатляет, Александр Соболев неплохо выстрелил. За Антоном Зиньковским поглядываю, Роман Тугарев в свое время здорово смотрелся в «Казанке», а в будущем, надеюсь, сумеет закрепиться в основе «Локомотива».

ПЯТЬ ОТСТАВОК ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

– Между отставками Олега Кононова в «Спартаке» и Дмитрия Хохлова в «Динамо» поставите знак равенства?

– Сложная тема. Одно дело, когда тренер сам набирает состав, у него не получается, и он уходит. А когда тренеру дают просто того, кого дают – тут надо четко знать ситуацию изнутри. У меня такого знания по понятным причинам нет.

– Налицо конфликт «тренер против менеджмента»?

– Вероятно, да. Дима Хохлов – ну он же свой человек в клубе и уже имеющий немалый опыт. Очень сложно комментировать его отставку. А «Спартак»... послушайте, когда я играл в этой команде, за четыре года было пять тренерских отставок, понимаете. Пять! Это же мрак! Вот выгнали сейчас Олега Кононова. А я почему-то уверен, что он довольно скоро возьмет команду, с которой даст результат.

– Почему вы так уверены?

– Не знаю. Но в «Спартаке» все очень сложно. Сложно настолько, что непонятно абсолютно ничего – кто там прав, кто нет. Ясно одно: только слаженные действия менеджмента клуба и тренерского штаба дадут отдачу. Не факт, что придет какой-то глобальный результат, а именно отдачу. Сейчас это хорошо видно на примере «Ростова».

ОЧЕНЬ РАД ЗА ШТАБ СБОРНОЙ

– Удалось побывать в «Лужниках» на матче против Шотландии?

– Увы! Вообще на новых «Лужниках» ни разу не был, зато довелось побывать на арене в Волгограде – невероятные ощущения.

– Сборная без пяти минут на Евро (интервью записывалось до матча с Кипром)…

– Болею за тренерский штаб в полном составе, с которым дружу уже много лет. Владимир Паников, Гинтарас Стауче, Мирослав Ромащенко, ну и, конечно, Станислав Саламович (Черчесов) – ведь все они тоже прошли непростой этап мощной критики в свой адрес. Прошли и дали результат на домашнем чемпионате мира, а теперь в шаге от выхода на Евро.

– Не расслабимся в последний момент?

– Чуть тревожно, ведь мы умеем это делать, как никто! Но не в этот раз. Второй тайм против Шотландии показал, что с готовностью у нас полный порядок. Не сомневаюсь, что все будет хорошо.

P.S. Спустя несколько часов после этого разговора «Текстильщик» провел фантастический домашний матч против «Луча», вырвал победу со счетом 4:3 и покинул последнюю строчку в таблице.

Несмотря на потерю в самом начале встречи из-за перелома руки защитника Кирилла Сараева, несмотря на удаление за фол последней надежды Максима Батова, проигрывая по ходу встречи 0:2, ивановцы сумели забить четырежды и прервать серию из трех поражений подряд. Феерия под проливным дождем, иначе это назовешь.

Ну а сборная России, в свою очередь, не стала расслабляться в матче против Кипра и оформила путевку на Евро-2020 за два тура до окончания отборочного турнира.

ФОТО: ФК «Тектильщик»