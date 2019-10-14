Денис Бояринцев: Жизнь в автобусе нас закалила - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 октября 2019 09:16ФутболФедоровский Александр

Денис Бояринцев: Жизнь в автобусе нас закалила

«Текстильщик» впервые в сезоне сыграл на своем домашнем стадионе в Иваново.

«Текстильщик» наконец вернулся в Иваново. Команда давно решила задачу выхода в ФНЛ, но из-за неготовности домашнего стадиона крепко прописалась в Москве, проводя «домашние» матчи на поле академии «Спартака» имени Федора Черенкова в Сокольниках. И вот, наконец, свершилось.

– Саша, здравствуй!
– Добрый день.

– Михал Михалыч на проводе. Жду тебя на площади перед вокзалом – поедем на интервью к главному тренеру.
– Уже иду!

Я прибыл в Иваново для того, чтобы прокомментировать первый домашний матч «Текстильщика» в сезоне. В гости прилетел «Луч» из Владивостока, а поскольку команды никогда прежде не встречались, то историческим это противостояние являлось изначально.

Другое дело, что никто не думал до игры, что историческим оно станет буквально сразу и до такой степени.

Известно всем, что Иваново – это город невест. Но после того, что вытворил «Текстильщик» в матче против «Луча», Иваново впору называть городом аптек, коих тут на каждом углу примерно тысяча. Медицинская помощь вполне могла потребоваться наиболее эмоциональным поклонникам клуба. Впрочем, будем надеяться, что все живы и здоровы. Жизнь продолжается.

– Кофейку? – главный тренер «Текстильщика» Денис Бояринцев выглядел бодро несмотря на то, что последние три матча его команда проиграла и опустилась на самое дно турнирной таблицы.
– Обязательно.

– Какой будете? Капучино или... какой там есть?
– Несите мне всё!

– Отлично.

0200

УСЛОВИЯ СЛОЖНЫЕ, НО МЫ НЕ ЖАЛУЕМСЯ

– Денис, почти половина турнира позади. Команда внизу. Закономерно?
– Конечно, условия у нас непростые. Сильно повлияло, что не смогли начать сезон дома... Вы только не подумайте, что я оправдываюсь!

– Как раз хотел так подумать, но не успел.
– В начале чемпионата «Текстильщик» показывал неплохой футбол. Другое дело, что неплохой футбол и результат – очень часто не одно и то же. Чуть позже мы распрямились, провели пять подряд хороших по содержанию матчей за исключением выезда в Томск. Зацепили очки с «Нефтехимиком», «Спартак-2» и хабаровский СКА обыграли, поднялись на 12-е место, но потом начались проблемы.

– Какие?
– Нам не хватает глубины состава. Карточки, травмы... Словом, ничего нового. Ключевым стало удаление нашего капитана Дениса Фомина в игре с «Торпедо», после которого он получил три матча дисквалификации. Искали новые сочетания в обороне, но для создания серьезной конкурентной среды внутри команды этих поисков не хватает.

– Ситуация тяжелая. Но поправимая?
– Конечно, но нужно время. 90 процентов нашего состава – это ребята из ПФЛ. Очень часто, когда пропускаем первыми – просто рассыпаемся. Это трудный момент, над исправлением которого мы работаем и с себя ответственности за эту работу я не снимаю.

0037

В АВГУСТЕ ЖИЛИ В АВТОБУСЕ

– Как возник вариант с проведением «домашних» матчей в Москве?
– Изначально хотели ездить в Ярославль – все-таки это ощутимо ближе, но не удалось договориться. Играть в Москве – не худший вариант, на самом деле. Другое дело, что сложно каждый раз проводить по шесть часов на автобусе. Играли мы в Москве, а тренировались-то в Иваново! Только поймите меня правильно – никто не жалуется. Я просто поясняю нашу ситуацию. Весь август вообще из автобуса не вылезали.

– Помимо Ярославля другие города рассматривались?
– Нижний Новгород и Владимир. Но в первом случае – это, как и до Москвы, тоже приличный километраж от Иваново, а во Владимире стадион не соответствует требованиям лиги.

0179

В ИВАНОВО ДОЛЖНА БЫТЬ КОМАНДА ФНЛ

– Вы работаете здесь уже третий год. Ивановский болельщик – какой он?
– Когда я принимал команду, то конечно же знал, что в Иваново солидная посещаемость по меркам ПФЛ. Люди здесь любят и понимают футбол. С выходом команды в ФНЛ посещаемость повышается, а год назад на кубковый матч с «Химками» пришло около шести тысяч человек. Это серьезный показатель. Не стоит забывать и о том, что в Иваново развит любительский и ветеранский футбол, работает прекрасная академия. Талантливые ребята появляются почти каждый год.

– Стадион наконец соответствует требованиям ФНЛ. Уже ознакомились с обновленной площадкой?
– Частично поменяли газон – во вратарских площадках постелили новый, и это сразу бросается в глаза. Поле в целом нормальное, ну и освещение хорошее, а это самое главное, как и красивое новое табло. Сегодня все сами увидите!

– Я знаю, что вы совмещаете работу и учебу.
– Да, готовлюсь получить тренерскую лицензию PRO. С 2014 года идут занятия, сейчас у меня проходит третий этап обучения. Следующим летом выпускные экзамены.

– Сложности с совмещением не возникают?
– Иногда возникают, но чаще преподаватели идут навстречу.

0027

ЧЕРНОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОБЬЕТСЯ В СБОРНУЮ

– Следите за РПЛ?
– Конечно!

– Какую команду хотели бы отметить?
– Нравится, как Валерий Карпин работает в «Ростове». Очень цельное впечатление производит его команда.

– Кто из игроков приглянулся? Из наших и легионеров.
Женя Чернов из «Ростова» в большом порядке. Помните, как он вынес мяч с линии ворот в матче с «Локомотивом»? Безумный момент. Знаю этого игрока еще со времен дубля «Томи», так что помяните мое слово – парень однажды пробьется в сборную.

– Хорошо, так и запишем. А еще?
Элдор Шомуродов впечатляет, Александр Соболев неплохо выстрелил. За Антоном Зиньковским поглядываю, Роман Тугарев в свое время здорово смотрелся в «Казанке», а в будущем, надеюсь, сумеет закрепиться в основе «Локомотива».

0284

ПЯТЬ ОТСТАВОК ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

– Между отставками Олега Кононова в «Спартаке» и Дмитрия Хохлова в «Динамо» поставите знак равенства?
– Сложная тема. Одно дело, когда тренер сам набирает состав, у него не получается, и он уходит. А когда тренеру дают просто того, кого дают – тут надо четко знать ситуацию изнутри. У меня такого знания по понятным причинам нет.

– Налицо конфликт «тренер против менеджмента»?
– Вероятно, да. Дима Хохлов – ну он же свой человек в клубе и уже имеющий немалый опыт. Очень сложно комментировать его отставку. А «Спартак»... послушайте, когда я играл в этой команде, за четыре года было пять тренерских отставок, понимаете. Пять! Это же мрак! Вот выгнали сейчас Олега Кононова. А я почему-то уверен, что он довольно скоро возьмет команду, с которой даст результат.

– Почему вы так уверены?
– Не знаю. Но в «Спартаке» все очень сложно. Сложно настолько, что непонятно абсолютно ничего – кто там прав, кто нет. Ясно одно: только слаженные действия менеджмента клуба и тренерского штаба дадут отдачу. Не факт, что придет какой-то глобальный результат, а именно отдачу. Сейчас это хорошо видно на примере «Ростова».

0288

ОЧЕНЬ РАД ЗА ШТАБ СБОРНОЙ

– Удалось побывать в «Лужниках» на матче против Шотландии?
– Увы! Вообще на новых «Лужниках» ни разу не был, зато довелось побывать на арене в Волгограде – невероятные ощущения.

– Сборная без пяти минут на Евро (интервью записывалось до матча с Кипром)…
– Болею за тренерский штаб в полном составе, с которым дружу уже много лет. Владимир Паников, Гинтарас Стауче, Мирослав Ромащенко, ну и, конечно, Станислав Саламович (Черчесов) – ведь все они тоже прошли непростой этап мощной критики в свой адрес. Прошли и дали результат на домашнем чемпионате мира, а теперь в шаге от выхода на Евро.

– Не расслабимся в последний момент?
– Чуть тревожно, ведь мы умеем это делать, как никто! Но не в этот раз. Второй тайм против Шотландии показал, что с готовностью у нас полный порядок. Не сомневаюсь, что все будет хорошо.

0242

P.S. Спустя несколько часов после этого разговора «Текстильщик» провел фантастический домашний матч против «Луча», вырвал победу со счетом 4:3 и покинул последнюю строчку в таблице.

Несмотря на потерю в самом начале встречи из-за перелома руки защитника Кирилла Сараева, несмотря на удаление за фол последней надежды Максима Батова, проигрывая по ходу встречи 0:2, ивановцы сумели забить четырежды и прервать серию из трех поражений подряд. Феерия под проливным дождем, иначе это назовешь.

Ну а сборная России, в свою очередь, не стала расслабляться в матче против Кипра и оформила путевку на Евро-2020 за два тура до окончания отборочного турнира.

ФОТО: ФК «Тектильщик»

Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда О главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных. 07.10.2019 09:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Мария Бутырская: Одиночницы обычно борются сами с собой, а не со своими соперницами Синицына выиграла короткую программу на Гран-при среди юниоров в Италии Медведева выиграла предсезонный турнир в Шанхае
Тарас Кияшко: Волков не спешит подраться за пояс чемпиона UFC Тарас Кияшко, тренер бойца UFC Александра Волкова, рассказал о подготовке своего подопечного к поединку с бразильцем Джуниором Дос Сантосом. 12.10.2019 14:00 ММА Усачев Владислав
Допинг мешает Усику. Соперник украинца снят с боя, кто его заменит? «Советский спорт» предлагает украинскому боксеру пятерых кандидатов, которые могут выйти на замену в короткий срок. 08.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав
«Все время пересматриваю сериал «Чернобыль». 25 фактов о Шараповой, которых вы не знали Мария Шарапова в интервью US Magazine собрала 25 фактов о себе, которые почти неизвестны болельщикам. 07.10.2019 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Еще по теме:
Мария Шарапова: Я люблю теннис, но у меня есть и другие цели в жизни Шарапова снялась с турнира в Линце Мария Шарапова: Связь с Россией еще очень сильна, но своим домом я считаю США
Уго Льорис: В Амстердаме болельщики так неистово поддерживали «Аякс», и вдруг – мертвая тишина Вратарь сборной Франции уже седьмой сезон стоит в рамке «Тоттенхэма» и, как заявил в интервью France Football, уходить пока никуда не собирается – потому что участвует в долгосрочном проекте и клуб на верном пути. 12.10.2019 20:15 Футбол Туманов Дмитрий
Загитова и Трусова в одной упряжке. Анонс событий недели Из трех турниров ближайших дней официальным будет лишь этап юниорского Гран-при. Но два остальных и без этого статуса обещают стать сверхинтересными. 03.10.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Джейми Варди: Лучшим бомбардиром премьер-лиги стану в 2022-м Нападающему «Лестера» – 32, но профи стал слишком поздно – в 25, так что, как заявил в интервью L’Equipe, еще не наигрался. 11.10.2019 20:30 Футбол Туманов Дмитрий
Сальваторе Сиригу: В трудные времена нажимал на кнопку «перезагрузка» Вратарь «Торино» переживает, по его словам (в интервью France Football) настоящее «возрождение» – как, прочем, и его клуб, и сборная Италии, куда он не прочь вернуться. 12.10.2019 16:59 Футбол Туманов Дмитрий
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Медведева в Китае: Турсынбаеву обходим, Загитова – в уме На турнире в Шанхае Евгения Медведева выиграла короткую программу. При спорном судействе не в ее пользу и – не решившись исполнить новый элемент. 03.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
09:39 Волейбол Россия проиграла США в предпоследнем матче на Кубке мира
23:45 Футбол Гол Влашича не помог Хорватии обыграть Уэльс
23:39 Футбол Польша обыграла Македонию и вышла на Евро-2020
23:36 Футбол Эстония в большинстве уступила Германии
23:23 Футбол Только Стрельцов забил 24 мяча за сборную раньше Дзюбы
23:14 Футбол Александр Головин: После ЧМ-2018 чувствуется, что мы можем выиграть все
22:52 Футбол Станислав Черчесов: Мы не самая сильная команда. Самая сильная – Бельгия
22:37 Футбол Дзюба – Черышеву в микст-зоне: Ты все сказал на футбольном поле, это моя территория
22:29 Футбол На Останкинской телебашне появились фотографии игроков российской сборной (видео)
22:16 Футбол Тренер сборной Кипра: Россия за что-то берется и делает это максимально хорошо
22:09 Футбол Эстония – Германия. Гости остались в меньшинстве на 14-й минуте
21:58 Футбол Артем Дзюба: Будто играли дома, киприотов не было слышно
21:37 Футбол Сборная России проведет как минимум два домашних матча Евро-2020
21:13 Пляжный футбол Россия одержала вторую победу на Кубке мира
21:09 Футбол Россия не пропустит ни одного крупного турнира во втором десятилетии XXI века
21:01 Футбол Голландия обыграла Белоруссию в Минске
20:57 Футбол Шотландия разгромила Сан-Марино
20:54 Футбол Сборная России обыграла Кипр и вышла на чемпионат Европы-2020
20:50 Футбол Венгрия обыграла Азербайджан с Шейдаевым
20:42 Футбол Кипр – Россия. Дзюба довел счет до крупного
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика