Наш футбол – это колхоз, Тедеско – в «Спартаке», а «Спартак» – в ФНЛ? Анонс свежего ССФ

В КОЛХОЗ ПРИЕХАЛИ ВОЛЫНКИ
Главный редактор «Советского спорта» лично мок под дождем весь вечер в четверг – для того чтобы теперь поделиться впечатлениями о том, что происходило вокруг матча с Шотландией.
ТЕДЕСКО – В «СПАРТАК»?
Казалось бы, мода на иностранных тренеров прошла. Обозреватель «Советского спорта» оценивает перспективы молодого Доменико Тедеско в «Спартаке» и сравниваем с одним ныне очень именитым предшественником.
«СПАРТАК» – В ФНЛ?
Кто такой Доменико Тедеско? Что ищет он в краю далеком? Тактический гик? Любимец фанатов? Отличник? Все самое интересное о немецком специалисте.
ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНУ! РПЛ, ЕВРОКУБКИ И ЕВРО-2020
Наш информативный и красочный календарь посвящен всем матчам российских клубов и национальной сборной России до конца года. Не пропустите ни единой игры!
УГО ЛЬОРИС: В АМСТЕРДАМЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ТАК НЕИСТОВО ПОДДЕРЖИВАЛИ «АЯКС», и ВДРУГ – МЕРТВАЯ ТИШИНА
Вратарь сборной Франции уже седьмой сезон стоит в рамке «Тоттенхэма» и утверждает в интервью «Франс Футболу», что уходить пока никуда не собирается – потому что участвует в долгосрочном проекте и клуб на верном пути.
КТО СДЕЛАЛ АНГЛИЙСКУЮ ЛИГУ ВЕЛИКОЙ?
Мы проанализировали трансферные расходы клубов из топ-5 лиг за последние 10 лет и выяснили, кто на самом деле делает английский футбол успешным. Кто же стал главным донором АПЛ?
Медведева в Китае: Турсынбаеву обходим, Загитова – в уме На турнире в Шанхае Евгения Медведева выиграла короткую программу. При спорном судействе не в ее пользу и – не решившись исполнить новый элемент. 03.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Косторная против Туктамышевой: первый раунд – за Аленой В Финляндии стартовал турнир серии «Челленджер». В короткой программе Алена Косторная опередила другую россиянку – Елизавету Туктамышеву. 11.10.2019 23:00 Фигурное катание Тигай Лев 1/4 до мирового рекорда. Косторная разгромила Туктамышеву в Финляндии 16-летняя Алена Косторная на первом же своем «взрослом» турнире прыгнула тройной аксель и победила с высоченными оценками. 13.10.2019 19:45 Фигурное катание Тигай Лев Попрыгунья Лиза и вампирша Алена. Анонс событий этой недели Главным турниром уик-энда будет «челленджер» в Финляндии, где нас ждет очередная супердуэльдвух россиянок – Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной. 10.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев Медведев отправился за новым «Мастерсом». Даниил выиграл первый матч в Шанхае Даниил Медведев успешно стартовал на «Мастерсе» в Шанхае. Во вторник он разгромил британца Кэморона Норри (6:3, 6:1) и вышел в третий круг. 08.10.2019 20:15 Теннис Мысин Николай Денис Бояринцев: Жизнь в автобусе нас закалила «Текстильщик» впервые в сезоне сыграл на своем домашнем стадионе в Иваново. 14.10.2019 09:00 Футбол Федоровский Александр Еджейчик побила Уотерсон, Свонсон победил Грейси. Лучшие моменты турнира UFC в Тампе (видео) 13 октября в Тампе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 161. 13.10.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Верните в Сочи Анисина. Уволив тренера, «леопарды» всухую проиграли ЦСКА В субботу ХК «Сочи» отправил в отставку главного тренера Сергея Зубова, а на следующий день уступил 0:2 обладателю Кубка Гагарина ЦСКА. 13.10.2019 20:30 Хоккей Домрачев Владислав