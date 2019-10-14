Наш футбол – это колхоз, Тедеско – в «Спартаке», а «Спартак» – в ФНЛ? Анонс свежего ССФ - Советский спорт
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14 октября 2019 14:31Футбол

Наш футбол – это колхоз, Тедеско – в «Спартаке», а «Спартак» – в ФНЛ? Анонс свежего ССФ

Во вторник, 15 октября появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

В КОЛХОЗ ПРИЕХАЛИ ВОЛЫНКИ

Главный редактор «Советского спорта» лично мок под дождем весь вечер в четверг – для того чтобы теперь поделиться впечатлениями о том, что происходило вокруг матча с Шотландией.

ТЕДЕСКО – В «СПАРТАК»?

Казалось бы, мода на иностранных тренеров прошла. Обозреватель «Советского спорта» оценивает перспективы молодого Доменико Тедеско в «Спартаке» и сравниваем с одним ныне очень именитым предшественником.

«СПАРТАК» – В ФНЛ?

Кто такой Доменико Тедеско? Что ищет он в краю далеком? Тактический гик? Любимец фанатов? Отличник? Все самое интересное о немецком специалисте.

ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНУ! РПЛ, ЕВРОКУБКИ И ЕВРО-2020

Наш информативный и красочный календарь посвящен всем матчам российских клубов и национальной сборной России до конца года. Не пропустите ни единой игры!

УГО ЛЬОРИС: В АМСТЕРДАМЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ТАК НЕИСТОВО ПОДДЕРЖИВАЛИ «АЯКС», и ВДРУГ – МЕРТВАЯ ТИШИНА

Вратарь сборной Франции уже седьмой сезон стоит в рамке «Тоттенхэма» и утверждает в интервью «Франс Футболу», что уходить пока никуда не собирается – потому что участвует в долгосрочном проекте и клуб на верном пути.

КТО СДЕЛАЛ АНГЛИЙСКУЮ ЛИГУ ВЕЛИКОЙ?

Мы проанализировали трансферные расходы клубов из топ-5 лиг за последние 10 лет и выяснили, кто на самом деле делает английский футбол успешным. Кто же стал главным донором АПЛ?

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