Лучший – Дзюба, незаменимый – Джикия, открытие – Оздоев. Рейтинг Ловчева - Советский спорт
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14 октября 2019 19:18ФутболЗибрак Артем

Лучший – Дзюба, незаменимый – Джикия, открытие – Оздоев. Рейтинг Ловчева

Наш обозреватель Евгений Ловчев составил рейтинг футболистов сборной России, которых хотел бы выделить по итогам квалификационной кампании на Евро-2020.

ТРОЙКА ЛУЧШИХ

Артем Дзюба

Безусловно лучший футболист сборной России в 2019 году, хотя у него случались не самые яркие матчи. Еще полтора года назад ему даже не было гарантировано место в национальной команде, а сейчас он ее однозначный лидер. Причем, произошло это как-то само собой.

Дзюба начал становиться лидером сборной на домашнем чемпионате мира, при том, что начинал турнир даже не в качестве основного нападающего. Но, получив шанс, сходу начал забивать. Сыграли роль в его лидерском статусе и еще два момента – его так всем понравившаяся «бескозырка» и та речь, которую он толкнул перед серией пенальти с Хорватией. В нынешнем отборе проявил свои лидерские качества сполна и принял участие в подавляющем количестве голов.

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Марио Фернандес

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До его прихода сборная России выглядела заметно хуже. Может, Фернандес не идеален в обороне, но до него сборная и в атаке действовала не лучшим образом, а сейчас забивает 26 мячей в семи официальных матчах. А ведь всем нравится атакующая игра. Станислав Черчесов сделал очень правильно, когда пригласил его в национальную команду, несмотря на то, что он иностранец. Если Дзюба разговорчивый лидер, то Марио – лидер-молчун, который все «говорит» на поле.

Александр Головин

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В России очень старомодный медленный футбол, но Головин вместе с Денисом Черышевым дает сборной России современные скорости в работе с мячом и принятии решений. Для это удивительно, ведь этот парень даже не из европейской части России, а из маленького и почти никому не известного городка Калтан в Кемеровской области. Вот кто его мог научить там быстрому европейскому футболу? Значит, родителями ему дан этот футбольный талант, который он развил в ЦСКА. И только он из всех наших заинтересовал европейский клуб (Черышев все-таки все детство провел в Испании).

СКОРОСТЬ СБОРНОЙ

Денис Черышев

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Когда-то он вызывался в молодежку, но долгое время не мог пробиться в первую команду. Как и для Дзюбы, для него решающим стало выступление на ЧМ-2018, где он забил четыре мяча в пяти матчах. По нему видно, что он европейский футболист. Неслучайно первый гол Кипру он забил, отняв мяч у соперника на чужой половине поля.

У Черышева очень высокий уровень мастерства и отличная реализация моментов. Сравните с Алексеем Ионовым, который тоже имел массу возможностей, а забил за год один всего мяч. То же и о его подачах. Когда Черышев подает на Дзюбу, тот почти всегда имеет голевой момент, а когда Ионов, мяч до нападающего даже не долетает.

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НЕЗАМЕНИМЫЙ СБОРНИК

Георгий Джикия

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Сегодня невозможно представить сборную России без этого центрального защитника. В составе сборной происходит много изменений, а он после чемпионата мира, который пропустил из-за травмы, играет во всех матчах. Кроме того, несмотря на проблемы в «Спартаке», не опускается ниже определенной планки – он вообще не порет у своих ворот.

ОТКРЫТИЕ ГОДА

Магомед Оздоев

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Оздоев и раньше привлекался в сборную России, но не был для нее важным элементом. К счастью, за последний год он сильно прибавил, избавился от присущего ему ранее пижонства и стал очень полезным и важным игроком. В отличие от большинства наших опорников, Оздоев очень хорош и в обороне, и в атаке.

Вообще футболисты должны попадать в сборную через прогресс в клубах, а в истории с Оздоевым получается наоборот – он вырос в хорошего игрока именно в сборной, и это перенеслось на его игру в клубе. А это результат работы тренера Черчесова. Особенно порадовала его игра перед чужой штрафной: два гола и две передачи в семи матчах – очень приличный показатель для опорника.

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РАЗОЧАРОВАНИЕ ГОДА

Роман Зобнин

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Когда он начал играть, не выдавал каких-то суперпередач и не забивал голы пачками, а брал свое огромным объемом черновой работы на поле. А сейчас, когда он потерял физическую форму, вдруг выяснилось, что ничего больше предъявить ему нечего – то есть у него нет игрового класса.

Помню, какие оды ему пелись, Массимо Каррера вообще называл Зобнина футболистом европейского уровня, а сейчас он очень резко сдал и стал во всем уступать Оздоеву и Дмитрию Баринову. С другой стороны, причиной этого спада мог стать разрыв крестообразных связок, которую он получил летом 2017 года. Надо еще подождать. У него есть возможности вернуться на большой уровень.

ЛУЧШИЙ НОВИЧОК СБОРНОЙ

Дмитрий Баринов

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По всему видно, что этот парень с большим футбольным характером. Он же отвоевал место в «Локомотиве» у Игоря Денисова. Позиция опорника одна из ключевых на поле, он – барометр игры команды. Играет она больше в атаку или в оборону. Поэтому очень важно, что Баринов не только надежен в сзади, но и очень силен впереди.

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САМЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ СБОРНИК

Федор Кудряшов

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Он слепил себя сам. Кудряшов не самый заметный футболист сборной, но за весь отборочный цикл не позволил себе опуститься ниже определенного уровня, и сейчас я сборную без него не представляю. Он может сыграть и одного из центральных защитников в тройке, и левого крайнего защитника. Сумел даже выиграть конкуренцию у Юрия Жиркова. Тем ценнее это достижение в свете того факта, что играет он не в топ-клубе, где было бы проще проявить себя, а в «Сочи».

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ

Юрий Жирков

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Юра заслуживает отдельной награды от РФС – «За преданность футболу». Он молча спокойно делает свое дело, никогда ни в чем не был замешан. Жирков, как коньяк – с каждым годом только лучше. Он очень правильный человек. Когда ветераны уходили после ЧМ-2018, он тоже ушел, но потом Черчесов попросил его вернуться, и он не смог отказать. И принес немало пользы. Жиркову 36, а он переживает настоящий ренессанс.

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