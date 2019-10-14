Доменико Тедеско: Не имею ничего против пиджаков - Советский спорт
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14 октября 2019 20:54ФутболГригорьевская Юлия

Доменико Тедеско: Не имею ничего против пиджаков

Новый главный тренер «Спартака» рассказал о своем переезде в Россию.

«МОЕ СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ С «ШАЛЬКЕ», НО…»

- Для меня большая честь стать частью такого большого клуба, - начал 34-летний немецкий специалист итальянского происхождения, который год назад привозил в Москву «Шальке» на матч Лиги чемпионов против «Локомотива». - Я потихоньку знакомлюсь с командой. В моей жизни наступает новый, очень интересный период.

- Вы назвали «Спартак» большим клубом, но за последние 20 лет красно-белые выиграли только один чемпионат. Вам не кажется, что воспоминания о былом величии мешают развитию?
- Томас Цорн и Леонид Федун реально оценивают ситуацию. И в разговоре с ними не обсуждались турнирные показатели - прошлые или будущие. Передо мной поставлена задача стабилизировать игру. Без этого невозможно говорить о результатах.

- Успели составить мнение об игроках по первой тренировке?
- Пока рано давать какие-то оценки. К тому же в команде много травмированных, которые не могут тренироваться. Сейчас речь идет о налаживании человеческого контакта. В этом плане первое впечатление - замечательное. Мне кажется, мы уже нашли общий язык.

- В «Спартаке» вам придется найти общий язык и с фанатами. В «Шальке» это у вас неплохо получалось…
- Да, я всегда активно взаимодействовал с болельщиками, был для них своим. И мое сердце по-прежнему бьется с «Шальке». Поэтому решение о переезде в Москву не было простым. Тем не менее, я его принял. И очень этому рад.

«Я - ЖОНГЛЕР»

- Кто войдет в ваш тренерский штаб?
- Пока могу назвать троих. Мне будет ассистировать Андреас Хинкель, с которым мы работали в молодежке «Штутгарта». Тренером вратарей станет Макс Урванчки, он помогал мне в «Эрцгебирге». Ну за физподготовку будет отвечать российский специалист.

- Ваш предшественник Олег Кононов обещал поставить «Спартаку» игру за четыре месяца. У него это не получилось. А вы какие временные рамки себе обозначили?
- Я не собираюсь давать обещания. Надо возвращать игрокам уверенность, которую они потеряли после серии поражений. Значит, надо до середины декабря набрать как можно больше очков. Чтобы команда взбодрилась и ушла на перерыв в хорошем настроении. А зимой мы займемся построением нового «Спартака».

- Кого в нынешнем составе выделите? Андре Шюррле, который хорошо знаком вам по бундеслиге?
- Мой футбольный кругозор не ограничивается бундеслигой. Конечно, я прекрасно знаком с возможностями Шюррле. Но имена Георгия Джикии, Зелимхана Бакаева, Эсекиэля Понсе тоже о многом говорят. Разумеется, за последние дни я многое узнал о «Спартаке».

- Как могли бы охарактеризовать себя одним словом?
- Жонглер.

«ЕЩЕНКО МОЖЕТ НЕ ПЕРЕЖИВАТЬ»

- Что обсудили с Федуном? И вас не смущает, что состав «Спартак» обновился наполовину уже в ходе сезона?
- С Федуном состоялся один разговор. Он получился плодотворным. А насчет состава я уже все сказал. Я знаю большинство игроков. И сейчас стараюсь познакомиться с ними поближе.

- В «Шальке» вы конфликтовали с Бенедиктом Хеведесом, который сейчас выступает за «Локо». Получается, вам сложно найти контакт с возрастными игроками? А ведь в «Спартаке» Андрей Ещенко и Артем Ребров старше вас…
- Возраст игрока меня не волнует. Так что Ещенко может быть спокоен. И конфликтным меня не назовешь. Не надо раздувать ту историю с Хеведесом, которая осталась в прошлом.

«ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ВЫУЧИТЬ РУССКИЙ»

- В РПЛ «Спартак» заметно отстал от лидирующей группы. Зато есть шанс выиграть Кубок России. Сделаете ставку на этот турнир, победа в котором поднимет вас на небеса в глаза болельщиков?
- Я знаю, что скоро нас ждет кубковая встреча с «Ростовом». Но мы не делаем ставки на отдельные турниры. И Кубок важен, и премьер-лига. Я вообще максималист.

- Прошлый сезон вы в «Шальке» недоработали. Что послужило причиной отставки?
- Наверное, были допущены какие-то ошибки. За последние семь месяцев я многое переосмыслил. Но знаете, возможно, «Шальке» помешали непреодолимые обстоятельства. А какие-то вещи я до сих пор не могу объяснить… Впрочем, это уже прошлое. «Спартак» - совсем другая история.

- Вы стильно одеваетесь. Однако предпочитаете кардиганы. Не любите пиджаки?
- Не имею ничего против пиджаков. Но одежда ни на что не влияет. Главное - результат и мотивация.

- Вас можно назвать полиглотом, вы знаете все основные европейские языки. А учить русский планируете?
- Такое желание есть. Плохо только, что русский имеет мало общего с теми языками, которые я знаю. Но надеюсь, скоро начну понимать по-русски. А, может, и произносить какие-то фразы.

«ПОМОЩНИКОВ ВЫБИРАЕТ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР»

- Тедеско – всецело ваша кандидатура? – вопрос гендиректору «Спартака» Томасу Цорну.
- Совет директоров рассматривал несколько претендентов. Но я остановил выбор на Тедеско. У меня есть к нему доверие.

- Готовы разделить с новым главным тренером ответственность за результат?
- Это вопрос к совету директоров. Я с себя никакой ответственности не снимаю. Но сейчас мы даже не обозначили конкретные задачи. Тренер только приступил к работе. И мы не хотим оказывать на него дополнительное давление.

- Ходили разговоры о том, что в штаб Тедеско войдет Роман Пилипчук. Этот вариант по-прежнему актуален?
- Тедеско уже назвал свой тренерский штаб. Помощников выбирает он, не мы.

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