Тактический гик, отличник, любимец фанатов. Кто такой Доменико Тедеско

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После отставки Олега Кононова с поста главного тренера «Спартака» московский клуб не спешил с назначением нового главного тренера – на следующий матч в Краснодаре красно-белых вывел ассистент 53-летнего специалиста Сергей Кузнецов. Получилось неудачно – москвичи проиграли со счетом 1:2, и Кузнецов своим шансов зацепиться в «Спартаке» не воспользовался.

Впрочем, шансов у него особо и не было, к тому моменту все уже знали, что генеральный директор Томас Цорн уже вел переговоры с его потенциальным сменщиком Доменико Тедеско.

На следующий день после поражения немецкий специалист прибыл в Москву на переговоры и ознакомился с клубной инфраструктурой, а во вторник, по информации СМИ, достиг всех договоренностей. До конца недели он должен быть представлен в качестве нового главного тренера «Спартака». Поскольку большинство болельщиков и даже отечественных тренеров не в курсе, кто это такой, рассказываем, о нем подробнее и прикидываем шансы на успех в Москве.

Фанат образования со знанием пяти языков

Тедеско очень молодой специалист, проведший в профессиональном футболе чуть более двух полноценных сезонов. Ему 35 лет – он младше Артема Реброва и Андрея Ещенко. Родился в маленьком 36-тысячном итальянском городке Россано (административная область Калабрия), чье население с комфортом может полностью разместиться на «Открытие Арене».

В двухлетнем возрасте вместе с семьей переехал в Германию, где у его отца было газетное издание. Когда Доменико подрос, помогал семейному бизнесу, упаковывая газеты, а заодно и попробовал себя в качестве спортивного журналиста. Так что с российскими СМИ наверняка сумеет найти общий язык.

Тедеско – фанат образования. Помимо диплома менеджера в сфере оптовой и внешней торговли, имеет степень бакалавра в области промышленного инжиниринга и степень магистра в области управления инновациями. На тренерских футбольных курсах Немецкого футбольного союза получил высшую оценку – 1,0. Знает пять языков (итальянский, немецкий, английский, испанский и французский).

Девять лет в юношеском футболе

В футбол он попал в определенной степени случайно, поскольку не играл на профессиональном уровне – лишь бегал в качестве любителя в девятом немецком дивизионе и параллельно тренировал детей до девяти лет. Тренировал, видимо, здорово, раз в 2008 году попал в структуру местного «Штутгарта» и стал главным тренером в юниорской команде. Через пять лет пошел на повышение и с командой до 17 лет добрался до финала юношеского чемпионата Германии, где проиграл лишь дортмундской «Боруссии» (0:4).

Затем были два года в юношеской и молодежной командах «Хоффенхайма» и первый опыт на профессиональном уровне – аутсайдер второй бундеслиги «Эрцгебирге» за 11 туров до конца сезона стоял на вылет и решился на приглашение 30-летнего специалиста. Решение оказалось удачным – с Тедеско команда набрала 20 очков в 11 турах и сохранила прописку. Результат оказался настолько неожиданным, что его работу отметил даже Йоахим Лев.

Там бы он продолжил работу и дальше, но неожиданно подоспело приглашение из «Шальке». Двухлетний опыт работы в Гельзенкирхене для него, по сути, единственный в большом футболе. Тогда-то он и попал в объектив спортивных СМИ. Неслучайно защитнику «рудокопов» Налдо после объявления фамилии нового наставника пришлось его гуглить, чтобы понять, как он хотя бы выглядит.

От революционера и вице-чемпиона…

В Гельхенкирхен его привел спортивный директор Кристиан Хайдель, отработавший 24 года в «Майнце» и открывший миру Юргена Клоппа и Томаса Тухеля. Философия Хайделя заключается в том, что опыт в тренерском ремесле слишком переоценен, поэтому он делает ставку на сильных тактиков и тренеров-идеологов.

Еще работая в «Майнце» он заприметил Тедеско, всегда отличившегося сверхактивным подсказом игрокам по ходу матча. «Видел только одного такого тренера – Томаса Тухеля», – сказал Хайдель приглашения в «Шальке» Тедеско в 2017 году (сам он оказался в Гельзенкирхене годом ранее).

Период Тедеско в «Шальке» стоит разделить на два этапа – первый сезон и второй. В первом он проделал колоссальную работу, приведшую команду ко второму месту в бундеслиге (впервые с 2010 года) и завоеванию путевки в групповой раунд Лиги чемпионов.

Он поменял схему, сделав ставку на трех центральных защитников. Первой жертвой этого решения пал капитан команды Бенедикт Хеведес, которому недоставало хорошего первого паса. Вместо него капитаном команды стал вратарь Ральф Ферманн. Перевел в опорную зону слишком медленного атакующего полузащитника Макса Майера, чье главное достоинство – хорошее видение поля и точный пас. Вернул к жизни совсем было затухшего Евгения Коноплянку.

Все это позволило «кобальтовым» найти баланс в игре – команда качественно играла в обороне, умело проводила быстрые контратаки и много забивала со стандартов. Однако в ее игре был ключевой недостаток, который аукнулся ей на следующий год, – «Шальке» очень слабо выглядел с мячом и слишком мало забивал в позиционных атаках.

… до главного разочарования сезона

Следующий сезон «Шальке» провел из рук вон плохо. К 23-му туру у команды было всего 23 очка – это худший результат за последние 36 лет. После пяти поражений подряд с общей разницей мячей 4-21 (включая 0:7 от «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов) Тедеско был уволен.

Однако только главного тренера винить в этом провале не правильно. В первую очередь ответственность за него должен взять Хайдель, чья бездумная трансферная политика развалила команду. Летом 2018 года стан «рудокопов» покинули защитник Тило Керер («ПСЖ») и оснвные центральные полузащитники Леон Горецка («Бавария») и Майер («Кристал Пэлас»). При этом закупка новых футболистов, стоивших в общей сложности более 50 млн евро, оказалась неудачной. Никому, в том числе Себастьяну Руди («Бавария»), проявить себя не удалось.

Ошибся и сам Тедеско. Он понимал, что в первом сезоне команда была недостаточно агрессивной с мячом, а отсиживаясь все время в обороне и делая ставку на стандарты, сложно выиграть что-то серьезное на длинной дистанции. И рискнул резко перестроить команду на более атакующую модель. Однако футболисты оказались к этому не готовы.

После серии из пяти поражений подряд на старте с общей разницей мячей 2-9 он вернулся к исходной модели, и «Шальке» начал набирать очки, но было уже поздно. Игроки разуверились в своем наставнике, контакт с группой футболистов был утерян. Если весной они называли его лучшим тренером Германии, то осенью в лучшем случае отмалчивались.

В коллективе испортились отношения, стала хромать дисциплина. Вратарь Ферманн стал хуже тренироваться и набрал несколько лишних килограммов. И вот здесь Тедеско совершил ключевую промашку, не сумев жесткими решениями вернуть игроков в рабочую колею. Дошло до того, что болельщики обвинили игроков в «сливе» тренера, а сам он наравне с Нико Ковачем из «Баварии» был признан главным разочарованием сезона.

Задачи в «Спартаке»

В «Спартаке» немецкому специалисту предстоит проделать не менее колоссальный объем работы, чем в первый сезон в «Шальке».

1. Возвращение боевого духа

В первую очередь ему следует поработать над психологией подавленных неудачами игроков. Такой опыт у него имеется – и в «Шальке», и в «Эрцгебирге» он умело налаживал контакты с футболистами и на начальном этапе поднимал их боевой дух. Однако стоит учитывать, что во второй сезон в «Шальке» он потерял доверие команды, и в долгосрочной перспективе это может стать проблемой.

Ему требуется заново объединить команду в коллектив. Считается, что тим-билдинг одна из его сильных сторон. Однажды он вывозил свою команду в Альпы, где помимо тренировок футболисты доили коров и работали в огороде.

2. Определение тактической модели

Также ему требуется определиться с игровой схемой. Зимой Кононов мечтал возродить «стеночки» и «забегания», а после летних трансферов заговорил о желании играть, «как «Ливерпуль». Очевидно, что оказавшиеся в его распоряжении футболисты не подходили для того стиля, о котором говорилось раньше.

Тедеско тактический гик из поколения «лэптоп-тренеров». Он помешан на видеоанализе игр и подготовке к матчам. В течение одной игры может поменять схему 5-6 раз, за что получил прозвище Хамелеон. Он не зацикливается на конкретной модели и, хотя любит атакующий футбол, готов пожертвовать им в угоду результата.

Вообще-то на длительной дистанции это сильное качество, однако сегодня «Спартаку» как никогда требуется стабильность и понимание игроками своих непосредственных задач. Когда тренер и его подопечные притрутся друг к другу, это может стать сильным оружием, но чтобы грамотно переключаться между разными схемами, надо сначала освоить хотя бы одну из них в качестве основной.

Нынешний подбор игроков «Спартака» в первую очередь предрасположен к быстрой контратакующей игре за счет скоростных фланговых игроков. Важно, чтобы Тедеско быстро разобрался с этим и не требовал от игроков больше, чем они могут дать. В этой связи ему пригодится опыт игры в три центральных защитника в «Шальке» – на сегодня эта модель игры с насыщением центра поля и быстрыми вингерами смотрится для красно-белых наиболее оптимальной. Да и исполнителей для этой схемы хватает.

3. Вовлечение игроков в процесс

Важным фактом являются любовь и умение Тедеско работать с молодыми футболистами, коих в «Спартаке» сейчас подавляющее большинство. Помимо прочего молодости свойственна амбициозность и вовлеченность в процесс. Тедеско умеет увлечь тактикой и четко разжевать игрокам все ее нюансы – в «Шальке» он не только сам давал тактические установки, но и требовал от игроков высказывать новые идеи. Двери его кабинета всегда были открыты для подопечных, и они часто пользовались возможностью, чтобы прийти и посоветоваться с наставником по той или иной тактической детали.

4. Результат здесь и сейчас

Далее. От Тедеско требуется дать результат не в какой-то отдаленной перспективе, а здесь и сейчас. Если «Спартак» не попадет в еврокубки (а все к этому идет), следующим летом может последовать массовая распродажа.

К этому он наверняка готов. Во всех клубах он ставил во главу угла победы и набранные очки, а не качество игры и ее зрелищность развивает по ходу сезона. Но здесь есть трудность – в «Спартаке» всегда требуют яркой игры. Александр Старков давал результат, но играл в такой футбол, что у всех сводило скулы, поэтому был отправлен в отставку. Тедеско придется найти баланс между двумя этими факторами.

5. Определиться с «балластом»

Стоит обратить внимание и на тот факт, что некоторые футболисты «Спартака» (не будем указывать пальцем) просто не соответствуют уровню амбиций клуба, поэтому от них зимой придется избавиться. Тут можно вспомнить, что в «Шальке» он без сожалений расстался не только с Хеведесом, но и Класом-Ян Хунтеларом и Налдо, имевшими большой вес в коллективе, но не считавшими тренера без игрового опыта достаточно авторитетным.

С другой стороны, ему не хватило жесткости, чтобы наладить командную дисциплину, когда атмосфера в раздевалке стала портиться, что может стать проблемой в долгосрочной перспективе.

6. Наладить отношения со всеми сотрудниками

Еще ему предстоит наладить отношения со всеми футболистами (тут наверняка поможет знание пяти языков) и сотрудниками клуба. В этом аспекте проблемы скорее всего не возникнет – Тедеско зарекомендовал себя вежливым и умеющим найти контакт со всеми без исключения – от президента до водителя клубного автобуса.

7. Влюбить в себя болельщиков

С ультрас «Шальке» у него сложились уникальные отношения. Однажды после эпичной ничьей с «Боруссией» (4:4) в матче, в котором его команда проигрывала после первого тайма со счетом 0:4, он отправился на базу и встретил там фанатов. Он не только пообщался с ними, но и спустился в столовую, чтобы набрать для них еды, а после импровизированной трапезы не только обсудил с ними увиденное, но и сделал селфи с каждым желающим.

Вообще, Тедеско и фанаты – тема для отдельного разговора. Каждый болельщик «Шальке» знал, где живет тренер, и мог запросто прийти к дому попросить селфи или автограф. Он никому не отказывал. Также в его пользу наверняка сыграет энергичная и эмоциональная манера держаться во время матчей.

В «Шальке» болельщики поддерживали всего его решения, в том числе продажу любимцев Хеведеса и Хунтелара, а после отставки посвятили ему баннер: «Danke, Domenico». Очень напоминает «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!», не правда ли?

Не понаслышке ему знакомо и давление СМИ, которое в «Шальке» не ниже, чем в «Спартаке».

Главное – не стать вторым Эмери

В целом, очевидно, что один из ведущих немецких тренеров нового поколения – очень сильный специалист. Проблемы в нем точно не должно быть. Он наверняка будет допускать ошибки в силу молодости и отсутствия опыта работы за рубежом, но, имея склонность к анализу, сможет сам поставить диагноз и назначить методы лечения.

Проблема может быть в другом. Готово ли руководство «Спартака» предоставить Тедеско все необходимое для достижения результата, правильно подобрать ему тренерский штаб (своего у него нет), обеспечить качественным аналитиком со знанием немецкого (английского, итальянского, испанского или французского), решить все организационные вопросы, приобрести необходимых футболистов и избавить от внутренних интриг? Как ни критикуй Хайделя, «Шальке» это все же прежде всего клубная система, тогда как «Спартак»…

Помнится, другой классный европейский специалист Унаи Эмери, также имевший мало опыта околофутбольных интриг, пал их жертвой уже через несколько месяцев после прихода в «Спартак». И сейчас кажется абсурдным, что красно-белым не подошел тренер, добившийся успеха с «Валенсией», «Севильей» и «ПСЖ», а теперь работающий в лондонском «Арсенале». Руководство клуба в лице Цорна и Федуна должно сделать все, чтобы Тедеско не стал для «Спартака» вторым Эмери.