Не хуже «взрослых» на Кипре. Наша молодежка тоже «дала пять» в гостях

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УМЯРОВ И ГЛУШЕНКОВ – НА ЗАМЕТКУ ТЕДЕСКО

Отборочная группа, в которой выступают россияне, оказалась настолько ровной по составу, что «заболела» ничейным синдромом. Достаточно сказать, что сама команда Михаила Галактионова после минимальной победы в стартовом туре над сербами дважды сыграла вничью – в гостях с болгарами и дома с поляками. Но при этом оказалась в таблице на втором месте с небольшим отставанием от лидировавшей польской команды.

При такой плотности в группе претендентов на выход на Евро-2021 побеждать редких аутсайдеров, к которым относится эстонская команда, необходимо по умолчанию. Игроки нашей молодежки это прекрасно понимали, поэтому фактически решили исход встречи уже к перерыву.

Галактионов, активно использующий в этом отборочном цикле схему с тремя центральными защитниками, на сей раз слегка модернизировал ее, сделав больший акцент на атаку. Теперь игроков обороны оказалось всего трое, при этом сочинец Никита Калугин справа не стеснялся бросать позицию и активно бежать в атаку. Поэтому не удивительно, что второй гол в концовке первого тайма Максим Глушенков именно после передачи Калугина, добравшегося до чужой лицевой линии в ходе изящной многоходовки россиян, разыгранной в касание. А в концовке встречи Калугин и Глушенков поменялись ролями, организовав пятый российский гол.

Хорошую игровую практику получили и Игорь Дивеев с Романом Евгеньевым накануне матчей очередного тура РПЛ. Правда, если в участии центрального защитника ЦСКА в поединке против своей бывшей команды – «Уфы» – практически нет никаких сомнений, то непонятная ситуация в «Динамо» после увольнения Дмитрия Хохлова вовсе не гарантирует Евгеньеву участие в домашней встрече с «Краснодаром».

Еще один любопытный момент – как отреагирует новоприбывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско на весьма приличную игру за молодежную сборную России полузащитников Наиля Умярова и Глушенкова? Даст ли немецкий специалист шанс кому-то из бывших «чертановцев» (а может, сразу обоим?) в домашнем поединке с «Рубином»? Вопрос не праздный, поскольку в центре поля у красно-белых явно наметился кризис, усугубленный травмой Романа Зобнина. Так что момент сделать ставку на молодежь – а заодно проверить в деле ближайший резерв – у Тедеско весьма подходящий.

БАЛЬЗАМ НА ДУШУ АРМЕЙЦАМ И КРАСНОДАРЦАМ

Если с прицелом на еврокубки судьба «Краснодара» и ЦСКА вызывает серьезные опасения (а очередные поединки в Лиге Европы пройдут уже через неделю), то с точки зрения игры за молодежную сборную у представителей обоих клубов все складывается неплохо. Матвей Сафонов в Пярну ничего не пропустил, Магомед-Шапи Сулейманов и пасами острыми отметился, и даже красиво пробить через себя пытался.

Армейцы тоже были на уровне. Про Дивеева уже сказано выше, Иван Обляков с капитанской повязкой привычно вел игру в середине поля, а Федор Чалов снял «проклятие пенальти», уверенно открыв счет в матче с 11-метрового.

В кассу пришлись и замены, сделанные Галактионовым в середине второго тайма. Едва появившись на поле, Даниил Глебов дальним ударом после розыгрыша углового забил третий мяч россиян – и это было весьма кстати, поскольку эстонцы слегка оживились и даже создали пару моментов у ворот Сафонова. Так что Валерию Карпину в предстоящей в субботу битве гигантов РПЛ («Зенит» – «Ростов») в Санкт-Петербурге можно рассматривать Глебова как потенциального напарника норвежцу Матиасу Норманну в опорной зоне.

Никак не хотелось оставить без внимания в этой заметке и Даниила Кругового, поскольку левый вингер «Уфы» на славу потрудился на своем фланге. И эффектный гол после очередной комбинации с несколькими пасами касание стал заслуженной наградой принадлежащему «Зениту» хавбеку. Правда, стоит сделать поправку на то, что к середине второго тайма соперник заметно устал и начал с опозданием реагировать едва ли не на каждое действие россиян. И дело здесь не в «хронической» эстонской размеренности и неторопливости.

Все в этот вечер сложилось для команды Галактионова хорошо – вот только жаль, что в параллельном матче поляки сумели забить сербам единственный гол и сохранили за собой единоличное лидерство в группе. Впрочем, вся борьба в ней еще впереди.

Евро-2021 (молодежные сборные)

Отборочный турнир. Группа 5. 4-й тур

Эстония – Россия – 0:5 (0:2)

Голы: Чалов, 26 – с пенальти – 0:1. Глушенков (Калугин), 35 – 0:2. Глебов, 65 – 0:3. Круговой (Калугин), 68 – 0:4. Калугин (Глушенков), 75 – 0:5

Эстония: Хейн – Мийл, Роосалу, Липп (к), Ярвелайд – Уста (Вахерна, 27), Соометс (Ярвисте, 74), Поом, Ульянов (Кяос, 63) – Вяля (Каск, 63) – Валге (Рейнкорт, 74)

Россия: Сафонов – Калугин, Дивеев, Евгеньев – Ломовицкий (Кучаев, 62), Обляков (к) (Голубев, 79), Умяров (Глебов, 62), Круговой – Глушенков, Сулейманов (Грулев, 74) – Чалов (Уткин, 74)

Предупреждение: Грулев, 87

Судья: Николас Неоклеус (Кипр)

15 октября. Пярну. Стадион «Пярну Раннастадион»

Латвия – Болгария – 0:0. Польша – Сербия – 1:0