Сергей Силкин: Подниматься со дна «Динамо» надо сейчас - потом поздно будет

С тех пор москвичи в премьер-лиге выше не поднимались, успели заглянуть на сезон в ФНЛ, а в РПЛ-2019/20 пока находятся в зоне вылета и уже успели уволить Дмитрия Хохлова. Все это и не только мы обсудили с 58-летним специалистом.

«КУДА УШЛИ 40 МИЛЛИОНОВ?»

- Как восприняли отставку Хохлова перед паузой на матчи сборных?

- Раз «Динамо» откатилось на пятнадцатое место, значит, тренерский штаб не справился с задачей. В такой ситуации спортивный департамент должен был вмешаться. То же самое было в «Спартаке» и «Ахмате». Там среагировали еще быстрее.

- То есть, с увольнением Хохлова даже запоздали?

- Можно и так сказать. В коллективе давно пошли брожения, недовольных оказалось больше, чем довольных. Так что Хохлов должен был уйти…

Я в 2011 году принимал «Динамо» в схожей ситуации. Тогда отстранили Миодрага Божовича. Помню, мне позвонили, когда я был в магазине. Сказали: «Сейчас будем искать нового главного тренера. Не испугаешься пока поработать исполняющим обязанности?». А чего мне было бояться? Команда шла на 11-м месте. Я охотно согласился.

- И в итоге избавились от приставки «и. о.», заняв с «Динамо» четвертую строчку. Сейчас согласились бы прийти на помощь родному клубу?

- Чтобы серьезно ответить на этот вопрос, надо быть в курсе всех процессов, которые происходят внутри «Динамо». На тот момент я тренировал молодежную команду и регулярно общался с Божовичем. Он хороший мужик, мы с ним вместе периодически играли в теннисбол… Так что я владел достаточной информацией. Сейчас же многое непонятно.

- Говорят, в руководстве «Динамо» опять какие-то группировки…

- Считаю, клуб надо строить не сверху, а снизу. Когда я пацаном играл в Люберцах, меня приглашали в «Торпедо», «Спартак» и «Динамо». Выбрал «Динамо», потому что тренировки в «Спартаке» и «Торпедо» мне не понравились. Увидев динамовскую инфраструктуру, был по-хорошему в шоке – поля, малая арена… В тот год открыли еще манеж, условия были отличными. Все - для своих.

А сейчас в «Динамо» молодежи сложно развиваться. Пишут, что потратили на подготовку резерва 40 миллионов, а что сделано? Одна группа ребят тренируется на «Луче», другая – в «Лужниках», третья – на базе. Никакой системы. Неудачи первой команды - вершина айсберга. Корень проблем гораздо глубже.

«ХВАТИТ ЛИ У БАНКА ТЕРПЕНИЯ - ВОПРОС»

- Почему ситуация не исправляется? Не те люди этим занимаются?

- Ну, конечно, любым делом должны заниматься профессионалы. Если каменщик будет строить дом, он его построит, а если я - ничего не получится. А у нас сейчас клубами руководит кто попало.

- Получается, приход в «Динамо» одного из крупнейших российских банков не стал спасением?

- Считаю, у клуба должен быть хозяин, который вкладывает свои деньги. Тогда будет спрос за эти деньги. А пока инвестиции просто поступают сверху, толку не будет. Мы же знаем, в какой стране живем – как эти деньги порой тратятся…

- То есть банк не может быть полноценным хозяином?

- Банк - это банк. Он хочет, чтобы команда, которую он спонсирует, играла в Лиге чемпионов. Но это очень сложная задача. Посмотрите, сколько Сергей Галицкий вложил в «Краснодар», а в групповой турнир по-прежнему не пробился. К этой цели надо идти пошагово. Хватит ли у банка терпения? Не уверен.

- При всех проблемах с подготовкой резерва академия «Динамо» регулярно выпускает перспективных игроков.

- Не забывайте, многие из них приехали в «Динамо» из академии имени Коноплева. А возьмите Романа Евгеньева - он воспитанник «Спартака». Просто там не проходил в состав и ушел в «Динамо» за игровой практикой. Здесь он подрос, добавил в мастерстве и пробился в первую команду.

Есть, конечно, и изначально свои ребята. Помню, когда «Динамо» вылетело в ФНЛ, мы заявили вторую команду в ПФЛ. В первом же матче во Владимире нас просто отлупили. Но пацаны быстро адаптировались к мужскому футболу, уже во второй-третьей игре стали показывать зубы. Через тот выпуск прошли тот же Евгеньев, Вячеслав Грулев, Игорь Лещук, которые играют сейчас.

- При этом многие динамовцы ярко раскрываются, покинув клуб. К примеру, как Евгений Луценко в «Арсенале».

- С ним вообще непонятная ситуация. Луценко - неплохой нападающий, может зацепиться за мяч, продавить, хорошо играет головой. После 30-го тура прошлого чемпионата мне позвонил спортивный директор «Динамо» Роман Орещук и пожаловался: «Представляешь, нам сейчас надо Луценко в аренду отправить, а он руку сломал». Я спрашиваю: «А зачем вы его отправляете?». Ответ: «Потому что Евгения Маркова никто не берет». В результате ушли и Марков, и Луценко, а команда осталась без форвардов.

«НЕ ПОНЯЛ СЛОВ НИКИФОРОВА ОБ УСТАНОВКЕ ХОХЛОВА»

- Как оцениваете трансферы «Динамо» минувшим летом?

- Надо знать, как именно строится селекция. Может быть, тренер приходит к спортивному директору и говорит: «Хочу того и того». А бывает, спортивный директор приходит к тренеру: «Есть такие варианты. Кого будем брать?». Не знаю, какая модель сейчас работает в клубе. Но в любом случае трансферная кампания получилась провальной.

- Почему?

- Каждый новичок должен быть усилением на конкретной позиции. А мы что увидели? В прошлом году обескровленная команда в том же составе, в котором вышла из ФНЛ, давала бой «Зениту», «Спартаку» и другим лидерам. А сейчас борьбы нет, а игроков - перебор.

- Роль тренера в неудачах велика?

- Конечно. Меня особенно поразило интервью помощника Хохлова - Юрия Никифорова. Я его сам не читал, мне товарищ пересказал. Никифорова спросили, какая установка у Хохлова. А он ответил: «Выходите и играйте, как умеете». Этого я не понял, честно говоря…

Чтобы побеждать, надо агрессивнее играть в атаке. У «Динамо» много возни в середине и передач поперек, а моментов мало. Нападающие, может, и хорошие, но команде не хватает качественного плеймейкера – «десятки» вроде Игоря Семшова, который и начинал атаки, и врывался в штрафную.

«КОБЕЛЕВ ПОМОГ БЫ. ОН ПАРЕНЬ С ХАРАКТЕРОМ»

- Как бы вы охарактеризовали Кирилла Новикова, который на временной основе сменил Хохлова?

- Знаю его лично, потому что он был игроком молодежной команды, которую я тренировал. Какой он тренер? Раз молодежка при нем шла в лидерах, раз с детской командой он выиграл клубный чемпионат мира, значит, что-то такое умеет. Надеюсь, у него получится, но загадывать не берусь.

Новикову сложнее, чем мне в 2011 году, потому что у него нет права оступиться. А календарь до конца года будь здоров. Ближайший матч, например, с «Краснодаром». Затем - ЦСКА. Будут еще «Зенит», «Ростов», «Локомотив». Смена тренера проводится для того, чтобы встряхнуть команду. Но для уверенности очень важно не проиграть «Краснодару».

- Как думаете, в «Динамо» прямо сейчас ведут поиск других кандидатов на место главного тренера?

- Конечно. А вдруг у Новикова не получится? Юрий Калитвинцев в 2016 году при мне пришел в «Динамо». Меня кто только ни пытал, но я не имел права говорить, что с ним велись переговоры. Так и сейчас. Что происходит, никто в клубе не расскажет.

- Какой тренер подошел бы «Динамо»?

- Считаю, это должен быть опытный специалист. Желательно с динамовскими корнями.

- Кто подходит под эти критерии?

- Даже не задумывался.

- Может, Андрей Кобелев?

- А почему нет? Андрей – парень с характером.

- Для Хохлова отставка – сильный удар?

- Да. Сейчас, ему, конечно, тяжело, но он молодой тренер, оправится. Я сам был в подобной ситуации, поэтому знаю, что это такое.

- Если бы сейчас вам предложили возглавить молодежное направление в «Динамо», пошли бы?

- «Динамо» для меня – дом родной, но в данный момент мне туда дороги нет.

- Почему? Вас там кто-то не хочет видеть?

- Не знаю. Месяца три назад позвонили и сказали, что новое руководство готово со мной встретиться. После этого - тишина. Других звонков не было.

- Если все-таки позовут согласитесь?

- Соглашусь прийти на разговор, а дальше – зависит от разговора. Я знаю в «Динамо» всю систему, все проблемы, которые надо решить. Работал на всех ступеньках.

Особенно сложно было после Виктора Царева руководить школой. Мне поставили задачу ее подтянуть. Так мы за полгода так подтянулись, что в лидеры ушли. Команда стала базовой для сборной по своему возрасту. Генеральным директором был Дмитрий Иванов. Он пошел навстречу, создал все условия – медицинский кабинет и многое другое. При таком отношении и тренерам работается в охотку, и ребятам интересно приходить на занятия. Сейчас «Динамо» этого не хватает.

«КОКОРИНУ НУЖНА ПРАКТИКА, НО ГОТОВ ЛИ ОН СПАСАТЬ?»

- «Динамо» заплатило 20 миллионов евро дортмундской «Боруссии» за Максимилиана Филиппа. Сильный нападающий?

- Пока сложно судить. Первые матч-два он сыграл хорошо, а потом сдулся. Но проблема не в нем. Филипп стоит впереди, а передачи до него не доходят. Нападающий должен всегда чувствовать контакт с мячом, иначе он теряется…

Помните, как Андрей Шевченко играл в «Милане»? Никто не знал, как с ним справиться, но потом нашли рецепт – перекусывали тех, кто ему передачи отдает. Шевченко остался без мяча и перестал забивать.

О силе команды говорит ее средняя линия. А в «Динамо», как я уже отмечал, недостаток полузащитников-созидателей.

- Да и с мотивацией наверняка проблемы. Ведь Филипп и другие легионеры вряд ли ехали в Москву бороться за выживание в РПЛ…

- Это может стать проблемой. Сейчас надо выходить на поле и умирать. Разве иностранные новички будут это делать? Для этого нужен костяк. А это кто? Скажем, дома против «Уфы» с капитанской повязкой на поле вышел Владимир Рыков, а на следующую игру - Тони Шуньич. Рыкова оставили в запасе… Странно все это видеть.

- Кто в тройке защитников Евгеньев – Рыков – Шуньич должен составлять костяк?

- Рыков и Евгеньев. Шуньич, на мой взгляд, допускает слишком много результативных ошибок.

- Говорят, «Зенит» может зимой отдать «Динамо» в аренду Александра Кокорина.

- Чтобы понять, помощник ли он «Динамо» сейчас, надо встречаться с игроком и разговаривать с ним. Да, ему нужна практика, но ведь задача намного сложнее – надо команду спасать. Готов он к этому?..

К тому же Кокорин год не тренировался. Представляете что это такое для спортсмена? Помню, когда поехал играть в Бельгию, там тренировки были раз в день. И у меня заболело сердце. Обратился к врачам. Они проверили и говорят: «Сердце у тебя хорошо работает, просто резкое изменение физических нагрузок привело к стрессу».

Кокорин, конечно, будет форсировать подготовку. Но мышцы-то отвыкли от работы. На фоне интенсивности неизвестно, какая будет реакция на эти нагрузки.

- А уголовный бекграунд роли не играет?

- Нет. Для Мамаева и Кокорина это был урок. Они сами его заработали и сами получили серьезное наказание. Думаю, ребята прекрасно понимают, как люди могут к ним отнестись, поэтому ничего, кроме как рвать жилы, им не остается.

- Многие с вами не согласятся - и не захотели бы видеть в «Динамо» бывшего заключенного…

- Да не в этом проблема. Скорее болельщиков может смутить то, как Кокорин переходил в «Анжи», в «Зенит»… Мне как-то задали вопрос о кандидатуре Олега Кононова применительно к «Динамо». Я ответил: «С уважением отношусь к этому тренеру». И фанаты сразу подхватили – Силкин сватает Кононова к нам…

Соперничество со «Спартаком» для людей - не пустой звук. Поэтому сложно представить, чтобы тренер «Спартака» сразу перешел в «Динамо». Так же и с возвращением Кокорина из «Зенита».

«ЗА 20 МИЛЛИОНОВ И МЫ НОГУ ПОДСТАВИЛИ БЫ, КАК ФИЛИПП»

- Массимо Каррера в «Динамо» тоже нежелательный персонаж?

- В чемпионский год он отработал в «Спартаке» нормально. В команде был порядок. Было видно, что ребята за этим чемпионским титулом несутся. Что произошло потом? Мне кажется, не тренер виноват в провале. Скорее футболисты решили, что они уже всего достигли. Той запредельной мотивации уже не наблюдалось, а малой кровью выиграть не получалось. Они стали терять очки. И виноватым выставили Карреру.

- А Кононов виноват в увольнении из «Спартака»? Или так сложились обстоятельства?

- Такова судьба любого тренера, когда нет результата.

- Вам его по-человечески жалко?

- Я видел, как играл его «Краснодар». Просто так такую игру не построить, очевидно, что Кононов вкладывал в работу душу. Мы с ним не знакомы, но футбол, который при нем показывал «Краснодар», вызывает уважение.

Мне странно, что у него не получилось в «Спартаке». Ему и Андре Шюррле купили. Очень качественный игрок, но после яркого отрезка куда-то пропал.

- Примерно как Филипп в «Динамо»?

- Филипп даже не повиртуозил. Два гола? Так за двадцать миллионов и мы с вами подставили бы где-то ногу.

«У «СПАРТАКА» ПРЕИМУЩЕСТВО - ОНИ ДВЕНАДЦАТЫЕ, А НЕ ПЯТНАДЦАТЫЕ»

- Что думаете о назначении главным тренером «Спартака» 34-летнего Доменико Тедеско?

- Видимо, руководство «Спартака» последовало моде на молодых немецких специалистов. Один работает в «ПСЖ», второй - в «Лейпциге», третий вот в Москву приехал. Теперь Тедеско должен добиться немецкой дисциплины в команде.

- Может, и «Динамо» такой тренер нужен? Из Германии.

- Мы можем обсуждать все, что угодно. Но у «Спартака» другой ресурс по игрокам. У красно-белых преимущество. Они на двенадцатой строчке, а мы на пятнадцатой. (Улыбается.)

- Допускаете, что «Динамо» может вылететь в ФНЛ?

- Можно этого не допускать, но думать об этом нужно уже сейчас. «Динамо» ведь в последних турах проигрывало дома прямым конкурентам. А во втором круге еще ехать к ним гости. Мы знаем, какие комбинации раскладываются в конце сезона. Разыграть могут, как нечего делать.

Поэтому нужно постараться во что бы то ни стало сейчас выбраться из зоны вылета. На весну откладывать нельзя, как бы команда ни обновилась зимой.

- Что дало «Динамо» открытие нового стадиона?

- Не стадиона, а арены. Стадион, на котором тренировались все команды по всем видам спорта, уничтожен. Арену построили симпатичную, и у хоккеистов, наконец, появилась своя площадка, но спортом на «Динамо» уже не пахнет. Так что подчеркну: «Динамо» потеряло стадион, получив хорошую арену.

- То есть нельзя говорить о наличии у «Динамо» хорошей инфраструктуры?

- Нет, конечно. В советские времена «Динамо» было единственным в стране хозрасчетным спортивным обществом, которое располагало даже фабриками по производству спортивного инвентаря и формы. А сейчас куда делись эти фабрики? Почему все это выброшено на улицу? Если же ограничиться только футболом, сразу встает вопрос об академии, которая работает сейчас в менее комфортных условиях, чем до уничтожения старого стадиона.

«ЖОАОЗИНЬО - НЕ ПОДНОСЧИК СНАРЯДОВ»

- В лидерах РПЛ сразу пять клубов. О чем говорит плотность вверху таблицы?

- О том, что есть группа команд, которые укомплектованы проверенными, добротными игроками. Ну а о перспективах нашей премьер-лиги говорят еврокубки.

- Но они по-разному складываются: в Лиге чемпионов хорошо выступаем, в Лиге Европы - провал.

- В Лиге чемпионов мы два матча сыграли. Один удачный, другой – нет. Но уже когда «Краснодар» получил в квалификации от «Олимпиакоса», стало понятно, что наш футбол топчется на месте. И в Лиге Европы мы получили подтверждение. Не так должны играть лидеры РПЛ с «Базелем», «Лудогорцем» и так далее.

- Пока другие лидеры тратят силы в еврокубках, может ли из засады выскочить «Ростов»? Способна ли команда Валерия Карпина всерьез побороться за золото?

- Первую часть чемпионата ростовчане проводят здорово. Сейчас они перестали проигрывать матчи, которые проигрывали в прошлом году. Поэтому «Ростов» и держится наверху… Вообще любая команда прогрессирует, когда есть результат. Настроение хорошее, хочется тренироваться, идут премиальные. А когда негатив, негатив, негатив, все валится из рук. Есть даже статистика: три матча команда выигрывает, и потом прет – везти начинает. Это как раз про «Ростов».

- Карпин еще и потенциал Элдора Шомуродова ярко раскрыл.

- Он мне в том году еще понравился. Главное для «Ростова» - чтобы Шомуродов не уехал в Европу зимой.

- А почему бы «Динамо» не купить Шомуродова?

- Потому что проблема «Динамо» не в нападающем, повторюсь еще раз, а в подносчиках снарядов.

- Жоаозиньо на роль подносчика снарядов не подходит?

- Он быстрый, резкий. А в середине важна не скорость… У нас был такой игрок – Звездан Мисимович. Во время упражнений, в которых есть плотность и везде борьба, он отдавал такие передачи, что нельзя было не забить. Вот таких футболистов «Динамо» не хватает.

«СБОРНАЯ ОКРЫЛЯЕТ ИГРОКОВ»

- Как отнеслись к досрочному выходу сборной России на Евро-2020? Стоит ли петь команде Станислава Черчесова дифирамбы?

- Давайте отмотаем время назад. Мы же очень давно не проходили отборочную кампанию ровно. Обычно ведь как бывало. Вроде все дается, а сборная в такую задницу себя загонит, что остается надеяться на других. Помните, матч Англия - Хорватия?..

А здесь мы все проблемы решили сами. Видно, что команда выходит играть с позиции силы. Ребята прибавляют в уверенности.

- Мы сейчас в какой весовой категории находимся?

- На том уровне, на который сами залезли на чемпионате мира.

- Что это за уровень? Как у Хорватии?

- Когда с ней сыграем, тогда и посмотрим. Уже после ноябрьского матча с бельгийцами многое прояснится. Если обыграем такого соперника, совсем будет здорово. И клубам эти победы тоже выгодны. Сборная окрыляет игроков.

- Черчесов сказал, что наша задача - выиграть Евро. У а вас какая планка ожиданий?

- Черчесов правильно ставит задачу. Если мы на подъеме, но лучше завышать планку, чем занижать. Видно, что команда управляемая, ребята играют друг на друга, никто не тащит одеяло на себя. А к чему мы придем, покажет сам чемпионат Европы. Все от нас самих зависит.