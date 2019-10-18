Евгений Ловчев: Честь и хвала Басте – он возрождает великую команду - Советский спорт
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18 октября 2019 10:00Футбол

Евгений Ловчев: Честь и хвала Басте – он возрождает великую команду

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев дал прогноз на ключевые матчи 13-го тура РПЛ.

«Локо» вряд ли пропустит, но один точно забьет»

У «Локомотива» очень хорошая оборона, в которой собраны опытные игроки – Чорлука, Хеведес. Вратарь – основной голкипер сборной России. Очень велика вероятность, что свои ворота «Локомотив» сохранит в неприкосновенности, а один мяч точно забьет. Поэтому, думаю, «Локомотив» выиграет.

1

«Спартак» выиграет у «Рубина», его игроки выше классом»

Очень трудно делать прогнозы на матчи «Спартака». Хотя сейчас ситуация более понятная. Смена тренера всегда положительно влияет на футболистов. Это один из аргументов в пользу «Спартака». И второй – «Рубин» в нынешнем сезоне выглядит очень неважно. От предыдущей, бердыевской философии команда отошла, он ни к чему не пришла. Да и по подбору игроков «Спартак» явно превосходит казанскую команду. Красно-белые должны выиграть.

3

«Зенит» победит, «Ростов» забьет»

Это центральный матч тура. Кто бы еще недавно мог подумать, что так будет. Возможно, в 60-е годы, когда в СКА играл Виктор Понедельник и другие классные футболисты. Кстати, хочу пару слов сказать о Басте: молодец, честь ему и хвала, что хочет возродить великую команду.

После паузы на игры сборных футболисты возвращаются в расположение клуба со свежими эмоциями. Это положительно сказывается на игре зенитовцев. Думаю, «Зенит» победит, но «Ростов», скорее всего, забьет.

4

«В Уфе будет ничья»

Нынешняя «Уфа» возродилась именно с матча с ЦСКА. В прошлом году, когда в Москве «Уфа» проигрывала 0:2, казалось, армейцы легко доведут игру до победы, но уфимцы отыграли один гол, и самой концовке забили второй. К чему я вспомнил именно этот матч? Это была одна из первых или даже первая игра Вадима Евсеева на посту главного тренера уфимцев. Евсеев спас «Уфу» от вылета из премьер-лиги. Его твердая рука чувствуется и сейчас. Мне кажется, наиболее вероятный исход матча – ничья.

6

«Настрой у «Динамо» будет особый, но «Краснодар» выиграет»

Мне позвонили из «Динамо» и пригласили на этот матч. Игра посвящена 90-летию Льва Яшина. Пригласили не только меня, но и Никиту Павловича Симоняна. Выбирали тех, кто играл с Яшиным, хорошо его знал. Я пересекся с Львом Ивановичем на чемпионате мира в Мексике в 1970 году.

А 22 октября пройдет матч ветеранов «Динамо» и сборной СССР. Тоже посвященный 90-летию Яшина. Мы с Михаилом Гершковичем будем тренерами сборной СССР.

Я все это к тому, что над динамовским стадионом будет особая аура, все будут вспоминать великого Яшина. Настрой у российских игроков будет соответствующим. Иностранцам, думаю, трудно объяснить кто такой Яшин. Но «Динамо» переживает не самый лучший период, и за короткое время ситуацию исправить непросто.

«Краснодар», при всех своих последних неудачах, забивающая и играющая команда. Думаю, гости выиграют.

8

Tournament table

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