Евгений Ловчев: Честь и хвала Басте – он возрождает великую команду

У «Локомотива» очень хорошая оборона, в которой собраны опытные игроки – Чорлука, Хеведес. Вратарь – основной голкипер сборной России. Очень велика вероятность, что свои ворота «Локомотив» сохранит в неприкосновенности, а один мяч точно забьет. Поэтому, думаю, «Локомотив» выиграет.
Очень трудно делать прогнозы на матчи «Спартака». Хотя сейчас ситуация более понятная. Смена тренера всегда положительно влияет на футболистов. Это один из аргументов в пользу «Спартака». И второй – «Рубин» в нынешнем сезоне выглядит очень неважно. От предыдущей, бердыевской философии команда отошла, он ни к чему не пришла. Да и по подбору игроков «Спартак» явно превосходит казанскую команду. Красно-белые должны выиграть.
Это центральный матч тура. Кто бы еще недавно мог подумать, что так будет. Возможно, в 60-е годы, когда в СКА играл Виктор Понедельник и другие классные футболисты. Кстати, хочу пару слов сказать о Басте: молодец, честь ему и хвала, что хочет возродить великую команду.
После паузы на игры сборных футболисты возвращаются в расположение клуба со свежими эмоциями. Это положительно сказывается на игре зенитовцев. Думаю, «Зенит» победит, но «Ростов», скорее всего, забьет.
Нынешняя «Уфа» возродилась именно с матча с ЦСКА. В прошлом году, когда в Москве «Уфа» проигрывала 0:2, казалось, армейцы легко доведут игру до победы, но уфимцы отыграли один гол, и самой концовке забили второй. К чему я вспомнил именно этот матч? Это была одна из первых или даже первая игра Вадима Евсеева на посту главного тренера уфимцев. Евсеев спас «Уфу» от вылета из премьер-лиги. Его твердая рука чувствуется и сейчас. Мне кажется, наиболее вероятный исход матча – ничья.
Мне позвонили из «Динамо» и пригласили на этот матч. Игра посвящена 90-летию Льва Яшина. Пригласили не только меня, но и Никиту Павловича Симоняна. Выбирали тех, кто играл с Яшиным, хорошо его знал. Я пересекся с Львом Ивановичем на чемпионате мира в Мексике в 1970 году.
А 22 октября пройдет матч ветеранов «Динамо» и сборной СССР. Тоже посвященный 90-летию Яшина. Мы с Михаилом Гершковичем будем тренерами сборной СССР.
Я все это к тому, что над динамовским стадионом будет особая аура, все будут вспоминать великого Яшина. Настрой у российских игроков будет соответствующим. Иностранцам, думаю, трудно объяснить кто такой Яшин. Но «Динамо» переживает не самый лучший период, и за короткое время ситуацию исправить непросто.
«Краснодар», при всех своих последних неудачах, забивающая и играющая команда. Думаю, гости выиграют.