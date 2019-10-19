Андрей Головаш: Не понимаю, чем Тедеско приглянулся руководству «Спартака» - Советский спорт
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19 октября 2019 08:00ФутболАвгустин Александр

Андрей Головаш: Не понимаю, чем Тедеско приглянулся руководству «Спартака»

Известный украинский агент, работающий на немецком рынке (среди его клиентов, в частности, значились Андрей Воронин и Дмитрий Булыкин), поделился мнением о новом главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско.

«ПАРАЛЛЕЛИ С КЛОППОМ И ТУХЕЛЕМ НЕУМЕСТНЫ»

– Какое впечатление оставил Тедеско своей работой в «Шальке»?
– Если честно, никакого. Тедеско до этого неплохо зарекомендовал себя в «Эрцгебирге», сохранив этому клубу прописку во второй бундеслиге. Затем в «Шальке» ему предоставили полный карт-бланш. И он им не воспользовался.

– Но ведь было второе место в чемпионате-2017/18.
– И что? При ресурсах «Шальке» это не стало сенсацией. Он приходил не на пустое место, у команды был потенциал. Зато следующий чемпионат Тедеско завалил. Вот и непонятно, какой из сезонов показал истинный уровень этого тренера – первый или второй, в середине которого его уволили.

Возможно, проблемы Гельзенкирхена и не были связаны исключительно с тренером. Сейчас в руководство пришли другие люди, и они выправляют ситуацию. С другой стороны – и по первому сезону Тедеско, именно как тренер, чем-то особенным себя не проявил. «Шальке» не показывал выдающейся игры, там присутствовал большой процент везения. А узнаваемого рисунка у команды не было.

Понимаете, в Германии тренеры часто раскрываются в молодом возрасте. Возьмите Юргена Клоппа или Томаса Тухеля, начинавших в «Майнце». Пройдя через дортмундскую «Боруссию», первый возглавляет «Ливерпуль», второй – «ПСЖ». А бывший игрок того же «Майнца» Марко Розе, великолепно отработав в «Зальцбурге», успешно начал в Менхенгладбахе. Интересный молодой тренер сейчас у Бремена. Юлиан Нагельсман летом сменил «Хоффенхайм» на «Лейпциг». Все они сразу громко заявили о себе, показали, что могут создавать интересные команды со своим лицом. О «Шальке» Тедеско так точно не скажешь.

– Так чем же 34-летний специалист приглянулся «Спартаку»?
– Я даже себе этот вопрос не задаю. Давно не понимаю логику руководителей «Спартака» и многих других российских топ-клубов. Что ими движет, зачастую остается загадкой.

«В «ШАЛЬКЕ» НИКОГО НЕ ВОСПИТАЛ»

– Как немецкая пресса отреагировала на переезд Тедеско в Москву?
– Это событие особо не освещалось. Ведь Тедеско последние полгода не работал. О нем успели забыть. Тем более что, тренируя «Шальке», он не вызывал у журналистов пристального интереса. Никому до него нет дела… Дали новость – и все.

– Приведет ли Тедеско в «Спартак» игроков, знакомых ему по Германии? Вот, к примеру, тренера вратарей Макса Урванчки он из «Эрцгебирге» уже забрал.
– Я не в курсе планов Тедеско. Но если он уже начал окружать себя бывшими коллегами, значит, не готов работать с теми, кто был до него в «Спартаке».

Ну а игроки… Я сомневаюсь, что кто-то поедет за ним из Гельзенкирхена. Толком он никого в «Шальке» не воспитал, не раскрыл. Ему дали топ-клуб, с огромной армией болельщиков, влиятельным российским спонсором – и Тедеско не продержался даже два сезона… Посчитайте, сколько при нем было вложено в покупку новых игроков – и сравните с результатами. Тогда вам многое станет понятно.

3

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