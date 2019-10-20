Клопп ни разу не выигрывал на «Олд Траффорд». В воскресенье – новая попытка

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«Ливерпуль» выиграл на старте сезона в АПЛ во всех восьми турах и оторвался от «Манчестер Сити» на целых восемь очков. Однако сохранить гандикап будет очень сложно – в ближайшее воскресенье подопечные Юргена Клоппа едут на «Олд Траффорд», где не могут одержать победу на протяжении шести последних матчей. В последний раз они выигрывали здесь в марте 2014 года, в том самом сезоне, когда поскользнувшийся в игре с «Челси» (0:2) Стивен Джеррард подарил чемпионский титул «горожанам».

Немногие из тех, кто продолжает выступать за «Юнайтед» и «Ливерпуль», играли в той встрече, завершившейся победой гостей со счетом 3:0. Матч получился необычным и очень жестоким по отношению к манкунианцам. Оба своих мяча Джеррард забил с пенальти (а мог оформить и хет-трик, но пробил с 11-метровой отметки в штангу), а Неманья Видич был изгнан с поля за два предупреждения, полученных в течение шести минут.

За прошедшие пять лет команды радикально изменились. Вместо Дэвида Мойеса и Брендана Роджерса игроков выведут на поле Уле-Гуннар Сульшер и Клопп, а из футболистов в той встрече участвовали лишь Давид Де Хеа, Фил Джонс, Хуан Мата (все – «МЮ») и Джордан Хендерсон.

К слову, испанский вратарь из-за травмы в ближайшие выходные на поле не выйдет, как и лидер средней линии Поль Погба. Так что хозяевам будет сложно продолжить серию без поражений, состоящую из трех побед и аналогичного количества ничьих. Коротко вспомним те игры.

Сезон-2014/15

14 декабря. 16-й тур АПЛ

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 3:0

Голы: Руни, 12 – 1:0. Мата, 40 – 2:0. Ван Перси, 71 – 3:0

Спустя полгода после того поражения «Юнайтед», уже под руководством Луи ван Гала, сумел взять реванш. Это последняя крупная победа «МЮ» над своим заклятым врагом.

Та игра изобиловала жесткой борьбой (Мартин Аткинсон раздал за 90 минут семь желтых карточек), а ее результат оказался довольно несправедлив к «Ливерпулю». Гости действовали агрессивнее соперника и нанесли больше ударов (10-7), в том числе в створ (7-5), но поплатились за свою беспечность у чужих и своих ворот. Один только Рахим Стерлинг должен был оформлять хет-трик.

Он и создал первый момент в матче, но с угла вратарской не смог пробить Де Хеа, а в ответной атаке Уэйн Руни получил точную передачу от Валенсии и открыл счет. Получив преимущество, «красные дьяволы» закрылись на своей половине поля (зря, что ли ван Гал выставил в старте пятерых защитников?) и стали наблюдать за тем, как Де Хеа тащит удар за ударом, а под занавес первого тайма реализовали еще одну редкую вылазку к чужой штрафной – Мата на дальней штанге из очевиднейшего офсайда перевел мяч в сетку после неточного удара головой Робина ван Перси.

В перерыве Роджерс бросил в бой Марио Балотелли, но ожидаемого успеха это не принесло – Де Хеа в тот вечер был непробиваем. Напротив, Деян Ловрен нелепо ошибся, прерывая прострел Руни, и ван Перси без труда поразил пустые ворота.

Это поражение стало для «Ливерпуля» седьмым в 16 турах и отбросило команду во вторую десятку. После него мерсисайдцы выдали 13-матчевую серию без поражений, пока не встретились… все с тем же «Юнайтед». Концовка сезона получилась ужасной – две победы в девяти последних матчах и поражение со счетом 1:6 от «Стока» в заключительном туре оставили «красных» без еврокубков и привели к отставке главного тренера. Тогда в Ливерпуль и приехал Клопп.

Сезон-2015/16

12 сентября. 5-й тур АПЛ

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 3:1

Голы: Блинд, 49 – 1:0. Эррера, 70 – с пенальти – 2:0. Бентеке, 84 – 2:1. Марсьяль, 86 – 3:1

На сей раз ван Гал сместил оборонительный кулак в опорную зону, где с первых минут выгрызали мячи Бастиан Швайнштайгер и Майкл Кэррик, и в целом оказался прав – «Юнайтед» больше владел мячом (56% на 44%) и не позволял сопернику слишком многого. Клопп на тот момент совсем недавно получил команду и не успел приучить ее к своему излюбленному стилю разящих скоростных атак.

Первый тайм получился невзрачным, а после перерыва хозяева трижды поразили ворота Симона Миньоле. Причем третий мяч на счету Антони Марсьяля, для которого эта игра стала дебютной на «Олд Траффорд». Французский нападающий вышел на замену в середине второго тайма и за четыре минуты до окончания основного времени в одиночку расправился с обороной гостей – оставив за спиной Натаниэля Клайна, обыграл Мартина Шкртела, продвинулся к воротам и аккуратно уложил мяч в дальний угол. Чем и убил интригу, возродившуюся парой минут ранее после роскошного удара Кристиана Бентеке в падении через себя.

Клопп в тот сезон только «настраивал рояль» и к ужасу болельщиков финишировал еще ниже – на восьмой строчке. Причем, опять в результате проваленной концовки – одна победа в пяти последних турах, и вновь поражение от «Стока», но теперь уже «всего» 1:3. Так «Ливерпуль» второй сезон подряд остался без еврокубков. А «МЮ», набрав с «Сити» по 66 очков, уступил соседям по дополнительным показателям и с пятого места пробился лишь в Лигу Европы.

Сезон-2015/16

17 марта. 1/8 финала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 1:1

Голы: Марсьяль, 32 – с пенальти – 1:0. Коутинью, 45 – 1:1

Спустя полгода команды вновь встретились на «Олд Траффорд» в рамках ответного матча Лиги Европы. В первой игре «Ливерпуль» благодаря голам Даниэля Старриджа и Роберто Фирмино выиграл со счетом 2:0 и вполне удовлетворился ничьей в ответной встрече.

Футболисты «МЮ» много владели мячом (60%) и опасно атаковали (12 ударов), но были крайне неудачливы в завершающей стадии, не забивая из убойных позиций. Как следствие, не сумели удержать даже минимального преимущества и пропустили «Ливерпуль» в следующий раунд. Мерсисайдцы в итоге дошли до финала, где неожиданно уступили «Севилье» (1:3).

Сезон-2016/17

15 января. 21-й тур АПЛ

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 1:1

Голы: Милнер, 27 – с пенальти – 0:1. Ибрагимович, 84 – 1:1

В следующий раз Клопп сошелся на «Олд Траффорд» с Жозе Моуринью и добился первой ничьей в АПЛ. Он планомерно шел к своей цели, рисунок команды стал более узнаваем. Из сегодняшнего состава в старте помимо уже игравших год назад Джеймса Милнера, Дивока Ориги и Фирмино появились Трент Александр-Арнольд и Жоржиньо Вейналдум.

«Ливерпуль» вновь меньше владел мячом, но чаще бил (13-9) и попадал (4-3) по воротам. Впрочем, «Юнайтед» был даже агрессивнее соперника и вполне заслуженно спасся в концовке благодаря золотой голове Златана Ибрагимовича.

Сезон-2017/18

10 марта. 30-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 2:1

Голы: Рэшфорд, 14 – 1:0. Рэшфорд, 24 – 2:0. Байи, 66 – в свои ворота – 2:1

Год спустя команды подошли к личной встрече на «Олд Траффорд» в роли прямых конкурентов за вторую строчку и звание главного преследователя «Ман Сити». Впрочем, без реальных шансов догнать лидера – имевший на два очка больше «МЮ» за семь туров до финиша отставал от «горожан» на 16 очков.

Хозяевам удалось выиграть благодаря дублю Маркуса Рэшфорда в первом тайме, но победу они не столько заслужили, сколько вымучили, отсиживаясь большую часть матча в обороне. «Ливерпуль» владел мячом 63% времени и нанес 14 ударов против 5 у соперника, но смог отыграть лишь один мяч, да и тот в результате срезки в свои ворота Эрика Байи.

В итоговой таблице «Юнайтед» финишировал вслед за «Сити» (правда, с 19-очковым отставанием), а «Ливерпуль» проиграл борьбу за третью строчку «Тоттенхэму».

Сезон-2018/19

24 февраля. 27-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 0:0

Последняя на сегодняшний день встреча на «Олд Траффорд» получилась самой печальной за последние годы. «Ливерпуль» шел ноздря в ноздрю с «Ман Сити», опережая соперника на одно очко, и очень боялся неудачи.

Матч получился тяжелым для обеих команд. Сульшер еще в первом тайме вынужден был использовать все замены – из-за травм поле по очереди покинули Андер Эррера, Мата и Джесси Лингард (последний сам вышел на замену). А Клопп еще до перерыва лишился Фирмино. «Ливерпуль» имел огромный игровой перевес, но за 90 минут нанес всего шесть ударов, из которых только два пришлись в створ. Сульшер сделал ставку на контратаки и был даже ближе к победе.

А закончилось все для Клоппа потерей двух очков, которые стоили «Ливерпулю» чемпионского титула.