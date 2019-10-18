Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 13-го тура РПЛ

В тринадцатом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет одну игру:

20 октября

11.30 (здесь и далее – время мск). «Оренбург» – «Крылья Советов» (комментаторы – Аксенов, Неценко)

Остальные семь матчей будет транслировать платный канал «Матч Премьер»:

18 октября

19.30. «Ахмат» – «Локомотив» (комментаторы – Нагучев, Жичкин)

19 октября

14.00. «Тамбов» – «Урал» (комментаторы – Шмельков, Качанов)

16.30. «Спартак» – «Рубин» (комментаторы – Шмурнов, Журавель)

19.00. «Зенит» – «Ростов» (комментаторы – Генич, Моссаковский)

20 октября

14.00. «Уфа» – ЦСКА (комментаторы – Кривохарченко, Кочешев)

16.30. «Арсенал» – «Сочи» (комментаторы – Шнякин, Зигаев)

19.00. «Динамо» – «Краснодар» (комментаторы – Трушечкин, Поленов)