Остановит ли Дзюба Карпина и другие интриги 13-го тура - Советский спорт
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18 октября 2019 13:00ФутболБезъязычный Алексей

Остановит ли Дзюба Карпина и другие интриги 13-го тура

«Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ.

«Зенит» и «Ростов» подошли к очной встрече в Санкт-Петербурге, деля друг с другом, а также с «Локомотивом» и «Краснодаром» лидерство в премьер-лиге. Но даже если бы команды находились на разных полюсах таблицы, нерв игре был бы обеспечен. Все из-за личного противостояния форварда питерцев Артема Дзюбы и главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

Их конфликт начался в те времена, когда первый играл под руководством второго за «Спартак». Вернее, пытался играть, а в итоге, помотавшись по арендам, был вынужден покинуть родную Москву. Дзюба при любом удобном случае напоминает о том, как «много плохого» натерпелся тогда от Карпина.

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Не исключено, их диалог продолжится и после субботнего матча в Питере. Благо оба за словом в карман не лезут. Кстати, это будет всего-навсего четвертая дуэль Дзюбы и Карпина. Пока наблюдается полный баланс: каждый одержал по победе при одной боевой ничьей (2:2) – в позапрошлом сезоне, когда Артем забил два гола «Ростову», выступая за «Арсенал».

А вот в составе «Зенита» Дзюба ворота команды Карпина еще не поражал. Чем не интрига?

ПОВТОРИТ ЛИ ТЕДЕСКО АНТИРЕКОРД?

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Получив в паузе на матчи сборных нового главного тренера, «Спартак» очередной раз начинает новую жизнь. И времени на раскачку у 34-летнего Доменико Тедеско нет. Москвичи откатились на двенадцатую строчку, не знают побед в РПЛ с сентября – и, если не остановят свое падение, могут глубоко увязнуть в борьбе за выживание, которая вряд ли знакома их легионерам.

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С соперником по дебюту Тедеско повезло. «Спартак» не проигрывал «Рубину» в премьер-лиге с 2014 года. И пассивный стиль казанцев удобен красно-белым. Кстати, Массимо Каррера и Олег Кононов тоже дебютировали в «Спартаке» домашним матчем с середняком («Крыльями Советов»). В обоих случаях хозяева побеждали (1:0 и 3:1)… Теперь очередь за Тедеско. Если же немец вдруг проиграет, то будет повторен клубный антирекорд 2004 года, когда спартаковцы потерпели в чемпионате шесть поражений кряду.

ВСТРЯХНЕТ ЛИ НОВИКОВ «ДИНАМО»?

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В 13-м туре дебютирует не только Тедеско, но и Кирилл Новиков, которому пока на временной основе доверено возглавлять «Динамо». У бело-голубых ситуация еще сложнее, чем у красно-белых, – одна победа в восьми последних матчах и предпоследняя строчка в таблице. В молодежке у Новикова получалось неплохо, но как быстро 38-летний специалист завоюет авторитет у маститых динамовских лидеров – большой вопрос.

В воскресенье команду Новикова ждет архисложный экзамен – домашний поединок против «Краснодара». За всю историю динамовцы побеждали «быков» на своем поле лишь однажды, в далеком 2011 году. А у гостей на поле наверняка выйдет гроза московских клубов Маркус Берг. Швед, не забивавший до 10-го тура, успел с тех пор огорчить ЦСКА (два гола) и «Спартак» (один). Как бы и «Динамо» от Берга не досталось…

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Tournament table

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