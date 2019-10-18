Доменико Тедеско: Я увидел полное понимание со стороны игроков

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– Вы провели первые тренировки с командой. Какие впечатления и какие ожидания от предстоящей игры с «Рубином»? – вопрос Тедеско.

– Прошло слишком мало времени, чтобы понять полную картину о команде. Несмотря на это я увидел полное понимание со стороны игроков. Они открыты для общения и совместной работы. Они здорово тренировались. И это было самое важное для нас в первом отклике от команды.

Что касается предстоящего матча, то мы посмотрели матчи, постарались их проанализировать. Это быстрая команда, их атакующие игроки хороши в ситуациях один на один. Нам предстоит быть внимательными в таких моментах. Но мы также увидели, в чем наши шансы. И нам нужно их использовать, чтобы победить в этом матче.

– Сегодня одна из российских газет опубликовала на первой полосе ваше фото в образе Джокера. Как вы к этому отнеслись?

– Джокер – это главная карта в колоде, поэтому могу считать это комплиментом.

– Главный тренер «Рубина» Роман Шаронов известен тем, что является экспрессивным человеком, поклонником тяжелой музыки. Что предпочитаете вы и что будете слушать перед матчем с «Рубином»?

– Мне нравится разная музыка, итальянская, например. Нравится группа Coldplay. Но не думаю, что перед игрой у меня будет время послушать музыку.

– Вы уже определились, кто будет капитаном в завтрашней игре, ведь насколько мы понимаем, Джикия и Зобнин не сыграют?

– У нас есть несколько ребят, которые в субботу могут стать капитаном. Сегодня вечером или завтра утром мы поговорим об этом и примем решение.

– «Спартак» в этом сезоне пропускает практически в каждом матче. Был ли в тренировках упор на оборону или вы больше настраивались на атаку?

– Нельзя так разграничивать тренировочную работу. В футболе часто бывает, что команда пропускает мячи, которые начинаются в атаке. Это звучит безумно, но это так. Если команда хорошо атакует, если игроки, которые находятся в атаке располагаются в правильных зонах, то при потере мяча команда, как правило, пропускает меньше контратак и голов.

– Что вас удивило приятно и неприятно в первые дни работы в «Спартаке»?

– Меня приятно удивило то, как люди, работающие в клубе, любят свою работу. Знаю, что многие приезжают на работу в шесть утра и работают до шести вечера. Это приятный сюрприз.

– Какие сильные и слабые стороны есть у «Рубина»?

– У них хорошие фланговые футболисты. Игроки постоянно прорываются в штрафную, используют моменты, обыгрыши один в один, много подают в штрафную и при этом три-четыре человека всегда бегут, чтобы замкнуть передачу. Даже если снять мяч у них с головы, они очень хороши на подборе, агрессивно в него идут. Также могу отметить их хорошую игру в переходах из обороны в атаку и обратно.

– Как проходит ваша адаптация в Москве? Успели еще выучить русские слова?

– Вперед, «Спартак». Я могу сказать даже целое предложение (улыбается). Что касается адаптации, все здорово. Мне помогает много людей. Все проходит прекрасно в этом плане.

– В команде нет ни одного большого нападающего. Является ли это проблемой на данный момент?

– Для нас это не проблема. Мы адаптируемся под тех игроков, которые есть в обойме. Есть двести разных способов, как играть в футбол. Понятно, что у команд, где есть высокие нападающие, на пару опций больше. Тем не менее, за пять тренировок, которые мы провели, мы ищем оптимальные варианты к ближайшим играм, даже не имея высоких нападающих.

«Ташаев против «Спартака» не сыграет»

– Главный тренер попросил проводить весь тренировочный процесс в Тушино, – сказал Цорн. – Это связано с психоэмоциональными моментами: здесь светлые помещения, все централизованно. Мы здесь играем – это наш дом.

По просьбе тренера мы сделали ему офис с видом на поле. Это мотивирует и его тоже, и команду – каждый день видеть домашнюю арену. В Тушино есть все, что необходимо команде для тренировочного процесса. Проблем не вижу – мы с радостью это исполнили для тренера

– За «Рубин» играет Александр Ташаев, который принадлежит «Спартаку». Он сможет завтра сыграть?

– Нет, он не сможет сыграть.