Семин побеждает и «полуторным» составом. «Локомотив» выиграл в Грозном

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РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ НАШЛИ ДРУГ ДРУГА?

Они, наверное, не могли не встретиться в одной команде: Игорь Шалимов и Денис Глушаков. То, что бывший полузащитник и капитан «Спартака» делал прошлой осенью, – всячески способствовал увольнению с поста главного тренера красно-белых Массимо Карреры, бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России вытворял еще четверть века назад. Вы же не забыли легендарное «письмо 14», инициатором написания которого был именно Шалимов? Вот только «свергнуть» Павла Садырина из той сборной не удалось: видимо, современные технологии, интернет и «лайки» в соцсетях куда эффективнее в подковерной борьбе, чем стародедовские депеши, стоившие значительной части их авторов места в национальной команде.

Теперь судьба свела любителей интриг и героев скандальных ситуаций из разных футбольных эпох в одной команде. И это уже немалый повод для любопытства: как эти два персонажа поведут себя по отношению друг к другу? Признают «родственную душу» или ревностно попытаются отстоять каждый свое право быть лидером коллектива?

В дебютном матче Шалимова у руля «Ахмата» – в Уфе – новоиспеченный дуэт вроде сработал во благо команды: Глушаков вышел в стартовом составе, присутствовал при единственном мяче, а после замены Дениса на 71-й минуте гости удержали победный счет. Поэтому вполне логично, что нашел Шалимов место Глушакову в «основе» и в домашнем поединке с «Локомотивом».

А вот наставнику железнодорожников Юрию Семину тур за туром приходится решать кадровые головоломки. На сей раз уровень их сложности поднялся из-за паузы на матчи сборных. Мало того, что в лазарете красно-зеленых по-прежнему находятся Антон Миранчук, Мацей Рыбус, Рифат Жемалетдинов и недавно присоединившийся к ним Федор Смолов (про Джефферсона Фарфана до Нового года вообще можно не вспоминать), так еще и двоих важнейших игроков – Дмитрия Баринова и Владислава Игнатьева – выбили из строя дисквалификации: оба в предыдущем поединке с «Арсеналом» получили по четвертой желтой карточке в чемпионате.

И, наконец, еще один тяжелый удар по тактической схеме и командной игре «Локо» в целом нанесло отсутствие Гжегожа Крыховяка в заявке на игру. На минувшей неделе лидер железнодорожников добывал в поединках с Латвией (3:0 на выезде) и Северной Македонией (2:0 дома) досрочную путевку для польской сборной на Евро-2020, а теперь тоже стал пациентом клубных врачей, подхватив желудочную инфекцию.

ДЖОРДЖЕВИЧ ОРГАНИЗОВАЛ ГОЛ…

В итоге Семину пришлось выпускать в центре обороны Станислава Магкеева, для которого это был дебют в стартовом составе в РПЛ, сверхэкспериментальный тандем Мурило – Александр Коломейцев в опорной зоне и Луку Джорджевича в качестве напарника Эдера в линии атаки. Черногорский форвард тоже дебютировал в «основе» красно-зеленых, если брать только игры чемпионата страны.

Но вот оно, мастерство мэтра: под бдительным оком Юрия Палыча даже наполовину резервный состав «Локомотива» смотрелся против вполне боевого коллектива «Ахмата» хорошо отлаженной и знающей себе цену командой. Внешне хозяева до середины тайма чаще гостили на половине поля гостей, однако статистика владения мячом бесстрастно фиксировала значительное превосходство москвичей (примерно 60 на 40 процентов) в этом компоненте.

Примерно та же картина наблюдалась и в эффективности атакующих действий. Все, чем запомнился «Ахмат» у ворот Гилерме, – это несколько прорывов Бернарда Бериши слева в лицевую, завершившихся неточными ударами в лучшем случае в боковую сетку ворот с внешней стороны. Красно-зеленые же атаковали, может быть, реже, зато разнообразнее и более осмысленно.

К исходу четверти часа команды обменялись полуголевыми моментами: Аблае Мбенг головой пробил над ближней девяткой после розыгрыша углового, а Дмитрий Живоглядов опасно пробил из-за пределов штрафной впритирку с дальней штангой. С этого момента «Локомотив» стал более активно проявлять желание забрать мяч и игру под свой контроль. И вскоре открыл счет. У железнодорожников прошла атака левым флангом, откуда Джорджевич сделал удобную поперечную передачу на набегавшего Коломейцева. Стоит отметить и Эдера, который лишним касанием едва не испортил голевую комбинацию, но вовремя самоустранился из эпизода.

На фоне четких действий гостей грозненцы совсем не выглядели грозно. Воплощением их невнятных действий стал Глушаков, запомнившийся несколькими попытками поучаствовать в разрозненном прессинге и однажды вступивший в дискуссию с арбитром по поводу назначения углового у ворот «Ахмата».

…И «СЛОМАЛСЯ». ЗАТО ЗАБИЛ МАРИУ

По прошествии получаса игры команду Семина постигла еще одна кадровая неприятность: травму (и, судя по всему, тяжелую) получил Джорджевич, причем вовсе не после столкновения с соперником. Лука схватился за колено, неудачно поставив ногу в погоне за мячом. Так на поле у «Локо» появился еще один вчерашний юниор – 21-летний Даниил Куликов, до сего дня отыгравший лишь полный матч с дополнительным временем в Калининграде против «Балтики».

В перерыве Шалимов заменил абсолютно незаметного на правом фланге Одисе Роши на Конрада Михалака, видимо, надеясь, что поляк будет столь же эффективен, как его соотечественник Крыховяк в «Локомотиве» образца нынешнего сезона. Однако момент сразу после возобновления игры возник у ворот Евгения Городова. Эдер заработал опасный штрафной, а Алексей Миранчук, накануне справивший вместе с братом Антоном 24-й день рождения, обводящим ударом едва не удвоил преимущество гостей – голкиперу удалось перевести мяч на угловой.

На 57-й минуте Глушаков все-таки сделал попытку напомнить о чемпионском сезоне в составе «Спартака», решившись на удар из-за пределов штрафной. Однако мяч пролетел выше цели. У «Ахмата» к тому времени сменился и левый защитник, и с выходом Евгения Харина на этой бровке стало заметно некоторое оживление действий хозяев.

Впрочем, и «Локомотив» ответил острым выпадом как раз по своему правому флангу: Миранчук, войдя в штрафную и сместившись в центр, мог забивать, но попал точно в Городова. Никак голкипер «Ахмата» не хотел делать подарок вчерашнему имениннику!

Тем не менее, еще раз достать мяч из сетки ворот вратарю грозненцев все же пришлось. В самой концовке встречи свой дебютный гол за «Локо» забил Жоау Мариу, которому настолько удачно ассистировал Живоглядов, что португальцу оставалось лишь подставить ногу и переправить мяч в пустые ворота.

Добившись победы на выезде, «Локомотив» как минимум на сутки стал единоличным лидером чемпионата. Правда, уже в субботу его могут снова настичь «Зенит» или «Ростов», проводящие очный поединок в Петербурге, а в воскресенье – «Краснодар», играющий в столице с «Динамо».

РПЛ. 13-й тур

«Ахмат» (Грозный) – «Локомотив» (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: Коломейцев (Джорджевич), 23 – 0:1. Жоау Мариу (Живоглядов), 86 – 0:2

«Ахмат»: Городов – Уциев (к), Семенов, Нижич, Мусалов (Харин, 53) – Глушаков (Швец, 77), Исмаэл Силва – Роши (Михалак, 46), Иванов, Бериша – Мбенг

«Локомотив»: Гилерме – Живоглядов, Магкеев, Чорлука (к), Идову – Мурило, Коломейцев – Ал. Миранчук, Жоау Мариу (Тугарев, 88) – Джорджевич (Куликов, 32), Эдер

Предупреждения: Харин, 74. Уциев, 89 – Живоглядов, 40. Куликов, 80

Судья: Станислав Васильев (Ижевск)

18 октября. Грозный. «Ахмат Арена»