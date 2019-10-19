Джокера для победы не хватило. Дебют Тедеско в «Спартаке» закончился нулевой ничьей с «Рубином»

СКАМЕЙКА ЯКИНА И РОМБ В ЦЕНТРЕ ПОЛЯ

Доменико Тедеско еще до начала непосредственного исполнения своих обязанностей по ходу поединка с «Рубином» вольно или невольно стал инициатором некоторых активностей вокруг команды. Для начала он косвенно повлиял на применение санкций к представителям одного из центральных спортивных изданий страны, которое накануне вышло с обложкой, представляющей Тедеско в роли карточного джокера или главного героя фильма «Джокер». Издание затем опубликовало специальное объяснение, в котором подчеркивало, что не имело намерений оскорбить спартаковского наставника. Тот сам признался, что считает сравнение с «Джокером» комплиментом, однако в клубе рассудили иначе и, скажем так, ограничили свободу перемещений журналистов издания во время матча.

Еще одна перемена, связанная с новым наставником «Спартака», коснулась выбора скамейки, на которой во время игры располагаются тренеры и запасные игроки. Все последние годы красно-белые базировались правее от центральной линии поля, теперь же Тедеско выбрал ту, что левее. И объяснил это тем, что, во-первых, хочет быть ближе к фанатскому сектору красно-белых, а во-вторых, на этой скамейке резервный арбитр якобы в меньшей степени закрывает тренеру обзор происходящего на поле.

Между делом можно припомнить, что на левой скамейке на «Открытие Арене» располагался штаб Мурата Якина, и чем все это закончилось, мы прекрасно знаем…

Впрочем, Бог с ними, с «джокерами» и скамейками – куда интереснее было понаблюдать, что нового в тактическом плане предложит Тедеско «Спартаку» и его болельщикам. А увиденное, надо сказать, немало удивило. Нет, от игры в четыре защитника новый наставник красно-белых не отказался – возможно, в том числе и потому, что в строй успел вернуться Самюэль Жиго, который в отсутствие дисквалифицированного Георгия Джикии еще и получил капитанскую повязку.

А вот средняя линия и нападение изменились до неузнаваемости. Тедеско изначально выбрал расстановку полузащитников в форме ромба, нижней вершиной которого стал Алекс Крал, по бокам расположились Зелимхан Бакаев (правее) и Наиль Умяров (левее), а в роли верхнего «угла» выступил Гус Тил. Но при этом голландец был наделен расширенными функциями, которые время от времени превращали его в центрфорварда, прессингующего соперника не меньше двух других нападающих – Лоренсо Мельгарехо, располагавшегося ближе к правой бровке, и Андре Шюррле, привязанного к левому флангу. А схема «Спартака» при таких перемещениях Тила превращалась в 4-3-3.

АБСУРДНАЯ РОЛЬ ТИЛА

Впрочем, пока москвичи разбирались, кто и за что отвечает на поле, трибуны «Открытие Арены» уже на пятой минуте матча выдали первый заряд свиста. Уже тогда стало ясно, что в защите у красно-белых порядка и надежности больше не стало. Едва ли не первый удар гостей – в исполнении Александра Зуева – едва не стал голевым благодаря рикошету от головы Жиго. Мяч попал в штангу, что и вызвало пока еще не самую бурную, но уже отрицательную реакцию публики.

Но дальше недовольство болельщиков только росло. К исходу четверти часа «Рубин» создал еще пару острых моментов – оба с участием Видара Кьяртанссона. Сначала исландский нападающий чуть-чуть не дотянулся до короткого паса с правого фланга, чтобы в падении переправить мяч в ворота, а затем пробил головой в верхний угол, заставив Александра Максименко проявлять все свои вратарские таланты.

Тедеско за всем этим наблюдал, стоя на границе технической зоны либо в том ее углу, который ближе всего к центральной линии. Иногда аплодировал своим игрокам, что-то кричал им, порой возвращался к скамейке и что-то эмоционально бросал в сторону помощников или запасных.

Тем временем, те его подопечные, которые находились на поле, откровенно не впечатляли. Крал не выглядел фигурой, которая способна в одиночку справиться с ролью чистого опорника: и в разрушении чех не преуспевал, и из развития собственных атак был практически выключен. Бакаеву, как показалось, было тесновато в полупозиции хавбека, не играющего ни на фланге, ни в центре. Хотя в старании Зелимхану не откажешь, да и несколько рывков с мячом и обостряющих передач партнерам он сделал еще в первом тайме.

Но главным абсурдом выглядела роль Тила. Его описанные выше функции подразумевали не просто отменную, а какую-то запредельную физическую готовность. Потому что столько бегать и при этом еще пытаться что-то создать в роли плеймейкера мог только человек с двумя сердцами. У Тила, правда, и случился единственный голевой момент «Спартака» до перерыва, когда его вывели на ударную позицию прямо по центру, но удар Гуса примерно с линии штрафной вышел на самым сильным, и Юрий Дюпин сначала отбил мяч, в затем повторным броском успел его накрыть.

А ЕСЛИ БЫ УРЕМОВИЧ ЗАБИЛ…

Но когда Тил на 56-й минуте покинул поле, это ничуть не удивило: при таком объеме работ сил у голландца как раз и должно было хватить примерно на час. Другое дело, что со стороны подобное использование Гуса выглядело попыткой вспахать огород на истребителе.

С выходом Эсекьеля Понсе вместо Тила Бакаев получил больше свободы в центре и стал фактически играть ту роль, которая обозначена его игровым номером – «десяткой». Теперь уже у красно-белых в центре нарисовался треугольник – с Кралом и Умяровым ближе к своим воротам и Зелимханом на вершине. А трио форвардов с появлением аргентинца стало более ярко выраженным, но отнюдь не более эффективным.

Вскоре еще одну жертву усталости – Шюррле – Тедеско заменил на Резиуана Мирзова. Левый фланг красно-белых вроде бы снова немножко ожил. Однажды Мирзов, в своем стиле дойдя с дриблингом до штрафной и сместившись в центр, резким ударом заставил Дюпина отбить мяч перед собой, но на добивание никто из спартаковцев не успел. А в другом эпизоде прострел Резиуана вдоль линии вратарской тоже успел прервать голкипер казанцев.

«Рубин», впрочем, тоже понимал, что с таким «сырым» соперником можно не ограничиваться мыслями о ничьей и минимум дважды по ходу второго тайма создал остроту у ворот Максименко. В одном из этих эпизодов шанс забить своему бывшему клубу снова упустил Зуев.

Благодаря активности Мирзова «Спартак» более или менее регулярно стал проникать в штрафную гостей именно слева, однако дальнейшие действия москвичей результата не давали. Хотя надо отдать должное Резиуану – свой тактический арсенал он попытался разнообразить. Пару раз после таких рейдов мяч оказывался в центральной зоне перед штрафной «Рубина», однако удары Умярова оттуда получились неточными.

Умярова в концовке новый наставник красно-белых заменил на Джордана Ларссона, в очередной раз перелопатив схему. Швед отправился на правый фланг, Мельгарехо отошел чуть глубже и в центр, составив дуэт с Бакаевым, а Крал остался вообще единственным центральным хавбеком. То есть расстановку можно было арифметически изобразить как 4-1-2-3.

Тедеско курсировал вдоль границы технической зоны, жестами подгонял своих футболистов, в компенсированное время даже сам подавал игрокам мяч, чтобы быстрее вбросить аут, всячески демонстрируя, что нулевая ничья в дебютном матче в России его никак не устраивает. Однако реальность российской премьер-лиги оказалась суровее ожиданий итало-немецкого специалиста. Прямо скажем, по такой игре «Спартак» отделался еще не самым худшим исходом. Тем паче что в самой концовке Филип Уремович едва не добыл для «Рубина» победу…

РПЛ. 13-й тур

«Спартак» (Москва) – «Рубин» (Казань) – 0:0

«Спартак»: Максименко – Рассказов, Жиго (к), Кутепов, Айртон – Крал – З.Бакаев, Умяров (Ларссон, 84) – Тил (Э.Понсе, 56) – Мельгарехо, Шюррле (Мирзов, 64)

«Рубин»: Дюпин – Данченко (Сорокин, 18), Уремович, К.Плиев, В.Денисов – Иг.Коновалов – Давиташвили (Микелтадзе, 68), Подберезкин (к) (Кипиани, 75), Могилевец, Зуев – Кьяртанссон

Предупреждения: Шюррле, 48 – В.Денисов, 54. Могилевец, 60. К.Плиев, 90+1

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

19 октября. Москва. Стадион «Открытие Арена». 26 844 зрителя