Доменико Тедеско: Мы не заслужили победу

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– Мы недовольны результатом, хотели выиграть этот матч. Я всю неделю чувствовал, что ребята очень хотят этой победы. У них горели глаза. Но мы ее сегодня не заслужили. В первом тайме давали сопернику очень много работать с мячом. Это причина, по которой мы поменяли подход к прессингу во втором тайме, который получился хорошим. У нас было много подходов к воротам и голевых моментов. Если бы забили, то выиграли бы. Сделали все для победы. В конце матча у нас было на поле пять игроков атакующего плана – Мирзов, Понсе, Ларссон, Бакаев, Мельгарехо. Будем работать дальше, – рассказал Тедеско.

– Вы имеете представление о том, в какую команду пришли? Знаете, кто такие Бесков, Черенков, Родионов, Гаврилов?

– Да, я прекрасно знаю, где нахожусь. И горд быть здесь. И Старостина знаю, и Черчесова, который играл в дрезденском «Динамо». Но на данный момент я думаю о другом.

– По ходу матча с 4-4-2 перешли на 4-3-3. Это было запланировано?

– Немножко не так. Мы играли 4-4-2 с ромбом всю игру. Просто изменили подход к прессингу. В первом тайме прессинговали центральных защитников Мельгарехо и Шюррле с флангов, во втором тайме эту работу стали выполнять Бакаев и Умяров.

– После матча вся команда собралась в центре. Что вы говорили футболистам?

– Это было мое решение. Решение штаба. Собрал ребят, чтобы сказать им несколько фраз, поскольку в раздевалке такой возможности уже не было бы. Поблагодарил их за работу в течение всей недели. У команды есть дух и характер.

– Как оцените состояние Шюррле, который давно не играл? Когда принималось решение о его участии в матче?

– Разговаривали с ним в пятницу вечером. Он сказал, что его должно хватить, по крайней мере, на один тайм. После этой паузы можно выйти и продержаться еще 10-15 минут, что он и сделал. Решение было принято в связи с тем, как он тренировался последние дни.

– Многие невольно играют на чемпиона мира, и, когда Шюррле не готов, это влияет на игру негативно. Не согласны с тем, что острота пошла только после того, когда вышел Мирзов?

– Согласен с тем, что Мирзов обострил игру на фланге. Было много проходов, игры один в один. Андре больше действовал в центре, но это была установка. Резиуан хорошо выступил, это факт.

– С чем связано решение поменять скамейку запасных? Это сделали на фарт или из желания быть поближе к фанатам, которым вы сегодня аплодировали и которыми дирижировали?

– Две причины. Во-первых, хотел быть поближе к болельщикам, чтобы чувствовать их эмоции. Во-вторых, хотел бы находиться подальше от лайнсмена, который работает на этой бровке, чтобы в пылу не сказать ему ничего лишнего.



– Было ли осознанным решение играть вторым номером в первом тайме?

– Играть на контратаках, вторым номером, не было нашим планом. План был прессинговать соперников несколько выше. Нам это не удалось. Мы не закрывали их крайних защитников, у которых было много времени и пространства для маневра.

– Как вам игра Бакаева ближе к центру поля? Показалось, что ему там непривычно, он всегда играл на фланге.

– Это очень хороший футболист, который может играть везде. Может, он будет чувствовать себя комфортнее через одну – две недели на этой позиции. Прекрасно знаю, что Зелимхан может сыграть на обоих флангах, восьмеркой и десяткой. Технически одаренный игрок, который способен на многое.

– Вы уже на пятой минуте начали подсказывать Рассказову. О чем шла речь: играть поближе к форварду, чтобы не пропускать подачи за спину?

– Прямо противоположное. Когда ты слишком близко поднимаешься к оппоненту, ты оголяешь зону и открываешь центр. Постоянно всем подсказываю во время игры, это нормальное явление. Рассказов – молодой парень и, считаю, отлично сыграл сегодня.

– Выход из обороны в атаку осуществлялся только низом. Атакующие действия преимущественно тоже. Знали ли вы, что слабой стороной Дюпина является игра на выходах? И, если знали, почему не использовали навесы и прострелы? И хотите ли играть низом постоянно?

– Мы исходим из тех футболистов, которые есть в распоряжении. Мы поставили их в позиции, дали по несколько возможных вариантов развития событий. В конце концов, игроки сами решают на поле, что делают. И у Айртона, и у Мирзова были возможности подать, но они предпочли идти в обыгрыш. Нисколько их не осуждаю. Когда вы проигрываете пять матчей подряд, у вас обычно не бывает смелости играть низом и прессинговать. Но мы это делали, и я этим доволен. Уверен, что будем прибавлять.

«ПО ИГРЕ МЫ ЗАСЛУЖИЛИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОДНО ОЧКО»

– Одно очко – повод быть довольными, но по игре, думаю, мы заслуживали большего. У нас было преимущество по владению мячом, были моменты – но этого не хватало, – рассказал Докампо.

– Трудно ли было готовиться к «Спартаку», у которого поменялся тренер?

– Когда информации нет, надо готовиться ко всему. Это труднее, чем когда знаешь, как команда играет. Мы проанализировали, как играл «Шальке» при Тедеско. Для нас стало сюрпризом, что «Спартак» отдал нам мяч, но мы связываем это с тем, что при анализе соперник увидел наши проблемы при переходе от атаки к обороне.

– Как оцените Тедеско?

– Не мне его оценивать.

– Почему мало играет Егор Сорокин?

– Потому что есть другие защитники, которых мы предпочитаем.

– Это как-то связано с его вероятным переходом в «Краснодар»?

– Нет, конечно.

– Сорокин – кандидат в сборную России?

– У нас все кандидаты – Костя Плиев, Уремович.