На то и Карасев на поле, чтобы донскую щуку сожрать… «Зенит» разгромил «Ростов»

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ПЛЕВОК В ЛИЦО БОЛЕЛЬЩИКАМ

Центральный поединок тура, а, возможно, и всей поздне-осенней части чемпионата РПЛ можно было рассматривать как дуэль Артема Дзюбы и Валерия Карпина. Об непростых взаимоотношениях тренера и футболиста известно давно, но поскольку рассорил их «Спартак», то даже принадлежность сейчас обоих к совершенно другим командам ничуть не сбавляет градуса их противостояния.

До субботнего вечера в этом противостоянии была своеобразная ничья: по разу команды Карпина и Дзюбы выиграли друг у друга, и однажды была зафиксирована ничья. Причем результативная – 2:2, и оба мяча в ворота возглавляемого Валерием Георгиевичем «Ростова» забил тогдашний нападающий «Арсенала» Дзюба.

Теперь Артему хватило двадцати минут, чтобы оформить еще один дубль команде Карпина – только теперь впервые в качестве игрока питерской команды. По второму голу вопросов никаких нет: «Зенит» классно разыграл комбинацию, в завершающей стадии которой Вячеслав Караваев с лета переправил мяч в центр штрафной, где капитан российской сборной выиграл верховую дуэль и точно пробил в ближнюю девятку. Но первое взятие ворот…

В такие моменты становится трудно избавиться от ощущения, что в нашем футболе все решается не на футбольном поле, а за богато украшенными и сервированными столами и в VIP-ложах. Потому что ставить такие пенальти, какой дал Сергей Карасев на 13-й минуте матча, – все равно что плевать в лицо всем российским болельщикам.

Ладно, подозрения на офсайд у Дзюбы в момент передачи с левого фланга у телезрителей почти развеял видеоповтор эпизода, показавший, что ближе к воротам Егора Бабурина была лишь выставленная вперед рука Артема. Рукой, как известно, голы не дозволено забивать, а все остальные «правильные» части тела нападающего (за исключением, быть может, «угла головы») не пересекали запретную и невидимую линию офсайда.

Но само столкновение Дзюбы и Денниса Хаджикадунича могло тянуть на фол со стороны шведского защитника ростовчан только при очень богатом воображении и непреодолимом желании увидеть нарушение правил. Нападающий, находившийся впереди соперника, но до мяча явно не достававший, элементарно подставился, резко затормозив, а затем рухнув на газон, как подкошенный, почувствовав контакт сзади.

КАРПИН ПЕРЕБОРЩИЛ С АКЦЕНТОМ НА АТАКУ

Назначать такой пенальти кощунственно даже во встрече середняков, не решающих никаких турнирных задач. А в поединке лидеров чемпионата, да еще и в самом начале игры – это просто преступление. Наглый грабеж надежд болельщиков пострадавшей команды на честную борьбу и циничное убийство интриги в тот момент, когда события на поле даже не успели толком развернуться.

Можно накануне матча приглашать экспертов в телестудии с долгими рассуждениями о шансах, плюсах и минусах команд в предстоящем противостоянии, писать пространные статьи в газетах, находя козыри и аргументы для победы у каждой из сторон – но все это становится бессмысленным, когда арбитр вершит судьбы команд единственным абсурдным свистком и принятым решением.

Разумеется, следует упрекнуть и «Ростов», который слишком долго приходил в себя после этой несправедливости, позволив Дзюбе сотоварищи сотворить второй, уже полностью легитимный и даже красивый, гол. Следует высказать претензии в адрес голкипера Егора Бабурина, пропустившего на исходе первой половины встречи непозволительный для игры на таком уровне мяч от Сердара Азмуна почти с нулевого угла, фактически увернувшись от несильно летевшему ему в лицо мяча.

Но все это не отменяет главного: решение Карасева назначить этот «дурной» пенальти в дебюте встречи фактически предопределило ее исход. В этом, видимо, и заключается весь российский футбол, бессмысленный и беспощадный…

Ну а если отключить весь негатив, вылитый на эту игру корявым судейским решением, игру в первом тайме особо зрелищной не назовешь. «Зенит» фактически включался только в эпизодах с голами, все остальное время заботясь о том, как бы лишить соперника мяча и пространства для его фирменных контратак.

Ростовчане, в стартовом составе которых после долгого перерыва появился Роман Еременко, пожалуй, все же переборщили с акцентом на атакующую игру, не убоявшись могучего противника на его поле. Возможно, команде Карпина следовало дебют встречи провести более осторожно, как это было сделано пару недель назад в Москве против армейцев. Что ж, результат первого тайма станет хорошим уроком для наставника желто-синих, который пока, конечно же, далеко не тренер-волшебник, а только учится.

«ТРИ ПЛЮС ДВА» ДЗЮБЫ И ЦИРК В КОНЦОВКЕ

Слов нет, горько вчистую по счету проигрывать не только матч прямому конкуренту в борьбе за лидерство в чемпионате, но и своему «идейному» противнику. Ведь Дзюба в этот вечер отметился не только голевым дублем – оформил еще и ассистентский. После истечения часа игрового времени «Зенит» разыграл еще одну изящную многоходовку, финальным аккордом которой стал расчетливый пас Артема на дальний угол вратарской и удар Караваева под перекладину. Недавний новичок питерской команды, таким образом, забил свой первый мяч за сине-бело-голубых.

Сергей Семак, который, как и Карпин, тоже пока проходит многолетний курс поступательного превращения в мэтра тренерской профессии во второй половине встречи, после четвертого гола получил шикарную возможность заменами решить сразу два вопроса: освежить игру и поберечь силы тех игроков, которых он планирует активно задействовать в ближайший вторник в выездном матче третьего тура Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

То, что происходило в концовке встречи, можно коротко назвать одним словом: цирк. Сначала Карасев назначил еще один не самый очевидный 11-метровый в ворота гостей, который пришлось пробивать дважды, поскольку в первом случае отразивший удар Бабурин заранее покинул линию ворот. Со второй попытки Дзюба все-таки оформил хет-трик. А затем, согласно классической схеме провального (или предвзятого?) судейства, гостям был «отдан должок» – тоже в виде 11-метрового, правильность назначения которого также вызывает большие сомнения. Еременко с «точки» легко переиграл Михаила Кержакова – значит, гости тоже должны быть «довольны», что уехали с берегов Невы не с «баранкой».

«Зенит», впрочем, успел забить и шестой – и этот гол стал единственным, в котором не принял участия ненасытный Дзюба. Питер субботним вечером погрузился в атмосферу всеобщего ликования и эйфории. Но давайте подождем несколько дней и посмотрим, как будет выглядеть наш чемпион в противостоянии с самым серьезным соперником по группе Лиги чемпионов.

РПЛ. 13-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 6:1 (3:0)

Голы: Дзюба, 14 – с пенальти – 1:0. Дзюба (Караваев), 20 – 2:0. Азмун (Дзюба), 44 – 3:0. Караваев (Дзюба), 61 – 4:0. Дзюба, 80 – с пенальти – 5:0. Еременко, 83 – с пенальти – 5:1. Барриос (Азмун), 90+2 – 6:1

«Зенит»: Кержаков – Караваев, Иванович (к), Ракицкий, Дуглас Сантос – Барриос – Шатов (Кузяев, 71), Оздоев (Сутормин, 77), Дриусси (Ерохин, 85) – Дзюба, Азмун

«Ростов»: Бабурин – Ал.Козлов, Чистяков, Хаджикадунич, Е.Чернов – Норманн, Попов (к) (Зайнутдинов, 62) – Ионов (Саплинов, 64), Еременко, Байрамян – Шомуродов (Сигурдарсон, 77)

Предупреждения: Оздоев, 17. Барриос, 56. Иванович, 81 – Хаджикадунич, 12. Еременко, 19. Чистяков, 78. Е.Чернов, 79

Судья: Сергей Карасев (Москва)

19 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 58 639 зрителей