Почему «Зенит» и «Спартак» разошлись, как в море корабли

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После разгрома «Зенитом» «Ростова» судачили о чем угодно. О спорных пенальти. О разобранном состоянии команды Валерия Карпина. Только не об обретенном сине-бело-голубыми функциональном потенциале. Точнее даже сказать – постепенно, последовательно обретаемом. И именно этот потенциал позволяет «Зениту» разыгрывать в атаке нечто такое, что прежде не было ему свойственно.

Ну да, я акцентирую внимание на голах Азмуна и Караваева. Не успел после матча досконально пересмотреть матчасть полутора свежих, с Сергеем Семаком, сезонов Питера, но навскидку решусь сделать вывод: столь бешеная динамика, позволяющая на широком и стремительном шаге разрывать оборону по всем направлениям, прежде в «Зените», как говорится, и не ночевала.

По прошлому сезону мы-то помним другой «Зенит». Туго втягивающийся в игру. И только по необходимости берущийся за дело с нужным пылом - только когда ситуация к стенке прижмет.

Нынешний «Зенит» готов рвать и метать, едва войдя в игру. К ключевому отрезку осеннего календаря Семак исподволь приготовил радикальные новшества. Карпин вот постфактум посетовал на то, что из сборных его игроки вернулись разоруженными. Но, к примеру, Дзюба и Оздоев тоже отвлекались на национальную команду. И мы видели, какую прыть они привезли в сборную из «Зенита», а затем, ничуть ее не утратив, предъявили и против «Ростова».

Поэтому речь нужно вести о базовой командной подготовленности «Зенита». В клочья разорвавшего самую динамичную, между прочим, доселе команду премьер-лиги.

После «нулевки» «Спартака» с «Рубином» Доменике Тедеско спрашивали тоже о чем угодно. Об уровне имеющихся в команде игроков. О тактических новациях. Только не о давно и на сей момент безвозвратно утраченном «Спартаком» функционале. Настолько утраченном, что после сделанного рывка не остается уже не сил, ни координации на то, чтобы найти верное острое решение и применить его. Фамилию конкретного игрока можно подставить практически любую. Ибо вся команда напрочь выбита из рабочего состояния, обязательного даже для средней команды РПЛ.

Тедеско в своей весьма пока короткой тренерской практике, возможно, даже еще и не сталкивался с подобным нонсенсом – когда профессиональная команда испытывает элементарную двигательную немощь. И потому не очень понимает, что с этим делать в контексте сезона, идущего полным ходом.

А значит, все тактические идеи, роящиеся в его беспокойном уме, могут в этом контексте остаться не более чем раздражающим команду фактором.

«Зенит» и «Спартак». Две команды, по моим ощущениям вполне сравнимые по имеющемуся чисто футбольному потенциалу. Но красно-белая сегодня жестоко расплачивается за махровый волюнтаризм в подходе к тренерскому вопросу и за необоснованные эксперименты в тренировочном процессе. А другая, сине-бело-голубая, собирает сочные плоды со сделанного выбора, стратегически подготовленного (вспомним, сколь долго Семак практиковался, набираясь опыта, в штабах «Зенита») и рассчитанного на долговременную перспективу.

Всего-то один вопрос, тренерский. Но какой контраст.