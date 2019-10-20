Евсеев наказал Гончаренко за осторожность. ЦСКА упустил победу над «Уфой» (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 октября 2019 16:08ФутболЗибрак Артем

Евсеев наказал Гончаренко за осторожность. ЦСКА упустил победу над «Уфой» (видео)

Евсеев угадал с заменами, а Гончаренко – нет. Выход Вячеслава Кротова позволил «Уфе» вырвать ничью у фаворита.

Два форварда Евсеева

Вадим Евсеев и Виктор Гончаренко продолжают искать наиболее эффективные сочетания. В первую очередь в обороне. Главный тренер ЦСКА оставил на скамейке запасных Звонимира Шарлию и Седрика Гогуа, а с первых минут выпустил Вадима Карпова, отыгравшего в РПЛ всего 90 минут – зато сразу в игре с «Краснодаром» (3:2). Также с первых минут появился и испытывавший проблемы со здоровьем Хердур Магнуссон, а Георгий Щенников впервые после перелома лодыжки попал в заявку на матч.

У хозяев по сравнению с предыдущим туром, в котором уфимцы проиграли дома «Ахмату» (0:1), было сразу четыре замены. В обороне появились Александр Пуцко (центральным в тройке) и Денис Терентьев (справа). А в нападении Вячеслава Кротова заменили Ловро Бизяк и Андрес Вомбергар. Обращает внимание наличие в старте сразу двоих форвардов, но Бизяк чаще действовал на левом фланге, чем непосредственно на острие.

Скользкое преимущество на скользком поле

Наличие шести центральных защитников с учетом сомнительного вида газона (Карпов в перерыве даже пожаловался на скользкое поле) не позволил болельщикам рассчитывать на обилие голевых моментов. Так оно, в общем-то, и получилось. Команды не позволяли входить в свою штрафную, поэтому оставалось надеяться на удачный дальний удар. На старте встречи наиболее активен был Арнор Сигурдссон, но удар на исполнение пришелся в руки Александру Беленову, а попытку убежать один на один прервал Александр Сухов.

Уфимцы редко совершали вылазки к чужим воротам, но только попробовали отодвинуть игру от своих ворот, как были наказаны за дерзость. Армейцы провели быструю контратаку, в ходе которой Федор Чалов оттянулся в глубину и сыграл роль диспетчера, найдя на углу штрафной Николу Влашича. В отсутствие Чалова в штрафной защитники растерялись и не уследили за рывком вторым темпом Ильзата Ахметова, чей удар в касание оказался неотразим.

Хозяевам ничего не оставалось, кроме как активнее лезть вперед. Действовали они не столько остро, сколько напористо и заставили понервничать Игоря Акинфеева, пару раз прикрикнувшего на своих защитников. А Гончаренко даже отправил одного из своих ассистентов за ворота вратаря дать пару советов своим футболистам. До перерыва уфимцы имели шансы отыграться, но Сухов и Оливье Тиль промахнулись из выгодных позиций.

Кротов идеально вышел на замену

Может показаться странной критика футболиста, принявшего непосредственное участие в забитом мяче. Тем не менее, обращает на себя внимание, что в первом тайме армейцам, много владевшим мячом, очень не хватало диспетчерских качеств инертного Влашича. После перерыва хорват действовал намного активнее, чаще получал мяч и разгонял опасные контратаки.

«Уфа» во второй половине встречи усилила давление на оборонительные порядки гостей за счет длинных передач за спины защитникам и в полуфланги. Для поиска таких мячей Евсеев выпустил мобильного Вячеслава Кротова, а задачей Бизяка была попытка навязать борьбу защитникам красно-синих, но Магнуссон, Карпов и Игорь Дивеев в воздухе ему не уступали, поэтому продольные передачи в направлении форварда проходили крайне редко.

Видя, что игра сводится к обилию единоборств, ответил заменой Чалова на 190-сантиметрового Яку Бийола. ЦСКА остался без чистого нападающего, ближе всех к воротам Беленова остался Сигурдссон. После перестановок ЦСКА очень глубоко опустился к своей штрафной и стал позволять слишком часто создавать моменты у ворот Акинфеева. Дважды вратарь вытаскивал мячи после ударов классно вышедшего на замену Кротова, но все же с третьей попытки после розыгрыша стандарта нападающему удалось сравнять счет.

Пожалуй, Гончаренко просчитался, понадеявшись удержать минимальную победу за счет попыток не уступить верховую борьбу в своей штрафной. Как следствие, хозяевам удалось вырвать ничью у фаворита. Как следствие, армейцы потеряли два очка и удержаться за спиной «Зенита» и «Локомотива», а «Уфа» удержалась в первой половине турнирной таблицы.

«Уфа» – ЦСКА – 1:1 (0:1)
Голы: Ахметов, 26 – 0:1. Кротов, 83 – 1:1.
«Уфа»: Беленов, Терентьев (Круговой, 68), Пуцко, Неделчару, Табидзе, Сухов, Карп, Фомин, Тиль (Голубев, 74), Бизяк, Вомбергар (Кротов, 62).
ЦСКА: Акинфеев, В. Карпов, Дивеев, Магнуссон, Фернандес, Ахметов (Бистрович, 78), Обляков, Кучаев, А. Сигурдссон, Влашич, Чалов (Бийол, 62).
Предупреждения: Терентьев, 41. Фомин, 66.
Судья: Волошин (Смоленск).

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Васильева лишена очков в Кубке мира Женская сборная России лишилась максимальной квоты на Кубке мира Сергей Чепиков: На первые этапы Кубка мира акцентировано едет сборная России
Панарин против Овечкина: один забил, другой победил «Советский спорт» рассказывает о матчах дня. 19.10.2019 09:51 Хоккей Костяев Иван
Абдулманап Нурмагомедов: Соперник Хабиба? Если Нью-Йорк – Фергюсон, если Москва – Конор Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал про победу своего сына над Дастином Порье и назвал кандидатов на следующий бой. 17.10.2019 21:30 ММА Ключникова Анастасия, Ващенко Сергей
Туктамышева и Щербакова будут кататься ночью в казино. Анонс турниров уик-энда Сегодня в 11 часов вечера по московскому времени стартует серия Гран-при. Место для первого этапа выбрано оригинальней некуда – это Лас-Вегас! 18.10.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Артур Дмитриев: Щербакова технически сильнее своих оппонентов, в том числе в прыжковых элементах Алексей Мишин: Туктамышева будет бороться за выход в финал в финал Гран-при Анна Щербакова: Старалась просто не зацикливаться на вчерашнем прокате
«Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Войти в историю. К чему готовятся Бетербиев и Гвоздик Чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,3 кг) из России Артур Бетербиев и обладатель титула IBF украинец Александр Гвоздик в ночь с пятницы на субботу проведут объединительный бой. 18.10.2019 17:00 Бокс Усачев Владислав
Исмаил Силлах: Жалко Гвоздика, Бетербиев – молодец Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO (79.3 кг) Исмаил Силлах подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 17:56 Бокс Усачев Владислав
Сергей Шахрай: Блестящее выступление Щербаковой позволило ей сорвать джекпот в Лас-Вегасе Россиянка Анна Щербакова блестяще дебютировала во взрослом фигурном катании, победив на этапе Гран-при в Лас-Вегасе. 20.10.2019 12:16 Фигурное катание Волохов Юрий
Евсеев наказал Гончаренко за осторожность. ЦСКА упустил победу над «Уфой» (видео) Евсеев угадал с заменами, а Гончаренко – нет. Выход Вячеслава Кротова позволил «Уфе» вырвать ничью у фаворита. 20.10.2019 16:08 Футбол Зибрак Артем
Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Новости
16:04 Футбол «Арсенал» – «Сочи». Составы команд
15:52 Футбол ЦСКА в концовке встречи упустил победу над «Уфой»
15:33 Футбол Дубль Лукаку помог «Интеру» обыграть в гостях «Сассуоло»
15:32 Футбол Александр Анюков: Хотел бы принести извинения, перехлестнули эмоции
15:25 Футбол Павел Худяков: Шипшев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Тамбова»
15:04 Футбол Василий Столыпин – о матче с «Крыльями»: К арбитру есть вопросы, момента три были довольно спорными
14:53 Футбол Миодраг Божович: В матче с «Оренбургом» удача была на нашей стороне
14:37 Футбол Дмитрий Аленичев: Кононов действительно может ставить тот футбол, который нужен «Спартаку»
14:18 Футбол Грубая ошибка Лодыгина стоила его команде пропущенного мяча (видео)
14:00 Футбол «Уфа» - ЦСКА - 1:1. Как это было
13:59 ММА Гонзага нокаутировал Силву на турнире BKFC 8
13:47 Бокс Артур Бетербиев: Гвоздик вел на записках судей? Я не удивлен, но мне нет до них дела
13:35 Футбол «Уфа» - ЦСКА. Стартовые составы команд
13:29 Футбол «Крылья Советов» переиграли в гостях «Оренбург», одержав третью победу подряд
13:06 Футбол Встречу «Ювентуса» и «Локомотива» в Лиге чемпионов рассудит бригада из Греции
12:54 Бокс Боб Арум: Мы смотрим на победителя боя Ковалев – Альварес и знаем о желании провести бой Бивола
12:53 Футбол Защитник «Рубина» Фомин отключен от аппарата искусственной вентиляции легких
12:36 Футбол Артем Дзюба: Этот вечер с «Ростовом» я никогда не забуду
12:21 Футбол Наследный принц Саудовской Аравии вновь попытается купить «Манчестер Юнайтед»
12:08 Фигурное катание Артур Дмитриев: Щербакова технически сильнее своих оппонентов, в том числе в прыжковых элементах
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика