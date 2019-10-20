Евсеев наказал Гончаренко за осторожность. ЦСКА упустил победу над «Уфой» (видео)

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Два форварда Евсеева

Вадим Евсеев и Виктор Гончаренко продолжают искать наиболее эффективные сочетания. В первую очередь в обороне. Главный тренер ЦСКА оставил на скамейке запасных Звонимира Шарлию и Седрика Гогуа, а с первых минут выпустил Вадима Карпова, отыгравшего в РПЛ всего 90 минут – зато сразу в игре с «Краснодаром» (3:2). Также с первых минут появился и испытывавший проблемы со здоровьем Хердур Магнуссон, а Георгий Щенников впервые после перелома лодыжки попал в заявку на матч.

У хозяев по сравнению с предыдущим туром, в котором уфимцы проиграли дома «Ахмату» (0:1), было сразу четыре замены. В обороне появились Александр Пуцко (центральным в тройке) и Денис Терентьев (справа). А в нападении Вячеслава Кротова заменили Ловро Бизяк и Андрес Вомбергар. Обращает внимание наличие в старте сразу двоих форвардов, но Бизяк чаще действовал на левом фланге, чем непосредственно на острие.

Скользкое преимущество на скользком поле

Наличие шести центральных защитников с учетом сомнительного вида газона (Карпов в перерыве даже пожаловался на скользкое поле) не позволил болельщикам рассчитывать на обилие голевых моментов. Так оно, в общем-то, и получилось. Команды не позволяли входить в свою штрафную, поэтому оставалось надеяться на удачный дальний удар. На старте встречи наиболее активен был Арнор Сигурдссон, но удар на исполнение пришелся в руки Александру Беленову, а попытку убежать один на один прервал Александр Сухов.

Уфимцы редко совершали вылазки к чужим воротам, но только попробовали отодвинуть игру от своих ворот, как были наказаны за дерзость. Армейцы провели быструю контратаку, в ходе которой Федор Чалов оттянулся в глубину и сыграл роль диспетчера, найдя на углу штрафной Николу Влашича. В отсутствие Чалова в штрафной защитники растерялись и не уследили за рывком вторым темпом Ильзата Ахметова, чей удар в касание оказался неотразим.

Хозяевам ничего не оставалось, кроме как активнее лезть вперед. Действовали они не столько остро, сколько напористо и заставили понервничать Игоря Акинфеева, пару раз прикрикнувшего на своих защитников. А Гончаренко даже отправил одного из своих ассистентов за ворота вратаря дать пару советов своим футболистам. До перерыва уфимцы имели шансы отыграться, но Сухов и Оливье Тиль промахнулись из выгодных позиций.

Кротов идеально вышел на замену

Может показаться странной критика футболиста, принявшего непосредственное участие в забитом мяче. Тем не менее, обращает на себя внимание, что в первом тайме армейцам, много владевшим мячом, очень не хватало диспетчерских качеств инертного Влашича. После перерыва хорват действовал намного активнее, чаще получал мяч и разгонял опасные контратаки.

«Уфа» во второй половине встречи усилила давление на оборонительные порядки гостей за счет длинных передач за спины защитникам и в полуфланги. Для поиска таких мячей Евсеев выпустил мобильного Вячеслава Кротова, а задачей Бизяка была попытка навязать борьбу защитникам красно-синих, но Магнуссон, Карпов и Игорь Дивеев в воздухе ему не уступали, поэтому продольные передачи в направлении форварда проходили крайне редко.

Видя, что игра сводится к обилию единоборств, ответил заменой Чалова на 190-сантиметрового Яку Бийола. ЦСКА остался без чистого нападающего, ближе всех к воротам Беленова остался Сигурдссон. После перестановок ЦСКА очень глубоко опустился к своей штрафной и стал позволять слишком часто создавать моменты у ворот Акинфеева. Дважды вратарь вытаскивал мячи после ударов классно вышедшего на замену Кротова, но все же с третьей попытки после розыгрыша стандарта нападающему удалось сравнять счет.

Пожалуй, Гончаренко просчитался, понадеявшись удержать минимальную победу за счет попыток не уступить верховую борьбу в своей штрафной. Как следствие, хозяевам удалось вырвать ничью у фаворита. Как следствие, армейцы потеряли два очка и удержаться за спиной «Зенита» и «Локомотива», а «Уфа» удержалась в первой половине турнирной таблицы.

«Уфа» – ЦСКА – 1:1 (0:1)

Голы: Ахметов, 26 – 0:1. Кротов, 83 – 1:1.

«Уфа»: Беленов, Терентьев (Круговой, 68), Пуцко, Неделчару, Табидзе, Сухов, Карп, Фомин, Тиль (Голубев, 74), Бизяк, Вомбергар (Кротов, 62).

ЦСКА: Акинфеев, В. Карпов, Дивеев, Магнуссон, Фернандес, Ахметов (Бистрович, 78), Обляков, Кучаев, А. Сигурдссон, Влашич, Чалов (Бийол, 62).

Предупреждения: Терентьев, 41. Фомин, 66.

Судья: Волошин (Смоленск).