Джанаев отбил два пенальти, Григорян подал в отставку. Главные моменты 13-го тура РПЛ - Советский спорт
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20 октября 2019 22:58Футбол

Джанаев отбил два пенальти, Григорян подал в отставку. Главные моменты 13-го тура РПЛ

Что больше всего запомнилось в 13-м туре чемпионата России.

СУДЬЯ ТУРА

Сергей КАРАСЕВ

Наш самый авторитетный арбитр стал одной из самых заметных фигур на поле в матче «Зенит» - «Ростов». А это, как известно, не лучшая характеристика для судьи. И надо сказать, Карасев игру испортил, «придумав» в дебюте пенальти в ворота гостей. Возможно, без этого гола болельщики не увидели бы затем целую россыпь забитых мячей. Однако вряд ли РПЛ нужна зрелищность такой ценой.

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СПАСИТЕЛЬ ТУРА

Сослан ДЖАНАЕВ

После матча «Арсенал» - «Сочи» уже никто не будет удивляться, за что Станислав Черчесов вызывает в сборную вратаря южан. Согласитесь, редко бывает, чтобы судья назначил в ворота одной команды три пенальти. Еще реже голкипер два 11-метровых отражает. Но именно это удалось в воскресенье Джанаеву, который справился с ударами Евгения Луценко и Александра Ломовицкого и добыл «Сочи» выездную ничью.

ОТСТАВКА ТУРА

Александр ГРИГОРЯН

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53-летний специалист последовал примерам Рашида Рахимова (уволился из «Ахмата»), Олега Кононова (из «Спартака») и Дмитрия Хохлова (из «Динамо») и подал в отставку с поста главного тренера «Тамбова» после домашнего поражения от «Урала». Можно не сомневаться, без работы Григорян не останется. Раз он мог прийти в телевизионную студию поздним вечером перед игрой, то наверняка скоро снова окажется в кресле эксперта.

ПОДДЕРЖКА ТУРА

Эмануэль МАММАНА

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23-летний аргентинский защитник еще долго не сможет выступать за «Зенит» из-за очередного разрыва крестообразных связок. Одноклубники поддержали Мамману баннером на испанском языке перед матчем с «Ростовом». Эмануэлю наверняка понравилось - и, возможно, его флюиды помогли питерцам разгромить прямого конкурента. Теперь ждем такого же баннера от «Локо» - в адрес Луки Джорджевича, которому после травмы в матче с «Ахматом», видимо, тоже придется оперировать колено.

ПАМЯТЬ ТУРА

«СПАРТАК» - «ХАРЛЕМ»

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Дебют Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака» совпал с очередной годовщиной матча в «Лужниках», где в 1982 году из-за давки на матче против голландского «Харлема» погибли десятки болельщиков красно-белых. Тедеско мог увидеть памятную дату на табло «Открытие Арены» во время субботней игры с «Рубином». А в воскресенье немец посетил приуроченный к трагедии турнир в Сокольниках и познакомился там с фанатами своей новой команды.

ЦИФРЫ ТУРА

6 матчей теперь составляет безвыигрышная серия «Спартака» в РПЛ-2019/20, зато была прервана серия из пяти поражений и не повторен антирекорд 2004 года

2-й хет-трик оформил Артем Дзюба в чемпионатах России, до трех голов за «Зенит» в ворота «Ростова» он забивал столько же «Томи»… играя за «Ростов» в сезоне-2013/14

после прямой красной карточки заработал 37-летний защитник «Крыльев» Александр Анюков, до этого – в 2012 и 2015 годах – его удаляли за повторные предупреждения

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