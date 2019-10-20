Аткинсон заVARил кашу. «МЮ» прервал победную серию «Ливерпуля» (видео) - Советский спорт
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20 октября 2019 20:38ФутболЗибрак Артем

Аткинсон заVARил кашу. «МЮ» прервал победную серию «Ливерпуля» (видео)

«Манчестер Юнайтед» связал «Ливерпуль» по рукам и ногам и довел домашнюю серию без поражений против «красных» до семи матчей. Только вот свой мяч хозяева забили с нарушением правил.

Ставка Сульшера на молодежь

«Ливерпуль» не может выиграть на «Олд Траффорд» с марта 2014 года. С тех пор команды отыграли в Манчестере шесть матчей – три раза выиграл «МЮ», еще в трех встречах была зафиксирована ничья. Таким образом, Юрген Клопп, возглавивший мерсисайдцев в 2015 году, в ни разу не обыграл «красных дьяволов» на их поле. Не удалось прервать неудачную серию и на сей раз.

Главный сюрприз в составе гостей – отсутствие из-за травмы Мохамеда Салаха. Египтянина не оказалось даже на скамейке запасных. Его позицию на правом фланге атаки занял Садио Мане, а на левом – Дивок Ориги.

Уле-Гуннар Сульшер, в свою очередь, озадачил противника очень осторожной схемой в пять защитников. Кроме того, стартовый состав стал едва ли не самым молодым для «МЮ» в истории противостояния матчах с принципиальным соперником. Рекорда не случилось лишь потому, что заявленный изначально в основе 21-летний Аксель Туанзебе получил повреждение получил повреждение на разминке и уступил место на поле Маркосу Рохо. В противном случае средний возраст хозяев составил бы 25 лет 38 дней.

Отметим также, что Давид де Хеа, не доигравший из-за растяжения матч за сборную Испании, все же появился в рамке.

ЗашкVAR Аткинсона

Начало матча осталось за «Юнайтед». Пятерых защитников хозяев с лихвой хватало для того, чтобы разбить традиционный прессинг «Ливерпуля», а пара центральных хавбеков Фред – Скотт Мактомини успешно справлялась с доставкой мяча вперед на кого-то из троицы Даниэль Джеймс – Андреас Перейра – Маркус Рэшфорд. Все трио форвардов легкое и техничное. За счет их скорости «красные дьяволы» и пытались убежать в контатаку.

«Красные» как будто не ожидали такой осторожности от соперника и быстро увязли в его дисциплинированных оборонительных редутах. Роберто Фирмино, Мане и Ориги с трудом находили свободное пространство и, как следствие, возможности для удара. Столь закрытую игру мог вскрыть только гол. Зрители увидели его незадолго до свистка на перерыв.

Сначала отличиться могли гости. На 34-й минуте у них впервые прошла классическая контратака получилась, но Фирмино слишком слабо пробил после классного прорыва Мане по правому флангу. А спустя пару минут уже «Юнайтед» поймал соперника в середине поля, и Джеймс мастерской передачей нашел на линии вратарской Рэшфорда. Смущает лишь, что атака началась с отбора с нарушением правил. Виктор Линделеф ударил Ориги по ногам, после чего бросил Джеймса в прорыв. Главный судья Мартин Аткинсон послушал мнение ассистентов и все же почему-то гол засчитал.

«Ливерпуль» взбесился и прямо перед свистком на перерыв поразил ворота де Хеа, однако Мане, обрабатывая мяч в борьбе с Линделефом, подыграл себе рукой. Нарушение вновь укрылось от внимания Аткинсона, но на сей раз он доверился видеопомощнику и гол не засчитал.

Бесхитростное давление «Ливерпуля»

Из раздевалки гости вышли в предельно кровожадном настроении. Сначала Вирджил ван Дейк, а затем Фабиньо очень жестко встретили Джеймса, едва не отправив его в нокаут. Манкунианцы сбили их настрой с помощью пауз в игре (Джеймсу в обоих случаях потребовалась помощь медиков) и непродолжительного отрезка с владением без особых попыток обострить игру. Минут через 10 хозяева вернулись к попыткам максимально быстро довести атаку до удара.

Но основные проблемы подопечные Клоппа испытывали в середине поля, где Мактомини и Фред не сдавали ни сантиметра поля без боя. «Ливерпулю», несмотря на значительное владение мячом, никак не удавалось закрепиться за чужой половине поля, поэтому рассчитывать приходилось только на длинные передачи в штрафную.

Немецкий специалист не сумел придумать, как взломать план Сульшера. Выходы на замену Акслейда-Чемберлена и Адама Лалланы выглядели паническим решением и рисунок игры никак не изменили. Если «Ливерпулю» и удавалось доставить мяч в штрафную, то только с помощью забросов. Магуайру сотоварищи почти до финального свистка удавалось пользоваться большинством и не проигрывать единоборств. Тем не менее, именно выход Лалланы стал результативным.

И все же не мытьем, так катанием, «Ливерпулю» удалось отыграться в концовке. Лучший ассистент прошлого сезона в АПЛ Эндрю Робертсон совершил очередной прострел на забытого на дальней штанге Лаллану, и Адам с нескольких метров сравнял счет. Тем не менее, победная серия «Ливерпуля», насчитывавшая 17 матчей, все же прервалась на «Олд Траффорд». «Красные» потеряли два очка и позволили «Ман Сити» сократить отставание до шести очков.


«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 1:1 (1:0)
Гол: Рэшфорд, 36 – 1:0. Лаллана, 85 – 1:1.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Рохо, Магуайр, Линделеф, Мактомини, Фред, Перейра (Уильямс, 90+4), Джеймс, Рэшфорд (Марсьяль, 84).
«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Лаллана, 71), Вейналдум (Кейта, 82), Мане, Фирмино, Ориги (Окслейд-Чемберлен, 60).
Предупреждения: Фабиньо, 70.
Судья: Аткинсон (Лидс).

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