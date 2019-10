Аткинсон заVARил кашу. «МЮ» прервал победную серию «Ливерпуля» (видео)

«Ливерпуль» не может выиграть на «Олд Траффорд» с марта 2014 года. С тех пор команды отыграли в Манчестере шесть матчей – три раза выиграл «МЮ», еще в трех встречах была зафиксирована ничья. Таким образом, Юрген Клопп, возглавивший мерсисайдцев в 2015 году, в ни разу не обыграл «красных дьяволов» на их поле. Не удалось прервать неудачную серию и на сей раз.

Главный сюрприз в составе гостей – отсутствие из-за травмы Мохамеда Салаха. Египтянина не оказалось даже на скамейке запасных. Его позицию на правом фланге атаки занял Садио Мане, а на левом – Дивок Ориги.

Уле-Гуннар Сульшер, в свою очередь, озадачил противника очень осторожной схемой в пять защитников. Кроме того, стартовый состав стал едва ли не самым молодым для «МЮ» в истории противостояния матчах с принципиальным соперником. Рекорда не случилось лишь потому, что заявленный изначально в основе 21-летний Аксель Туанзебе получил повреждение получил повреждение на разминке и уступил место на поле Маркосу Рохо. В противном случае средний возраст хозяев составил бы 25 лет 38 дней.

Отметим также, что Давид де Хеа, не доигравший из-за растяжения матч за сборную Испании, все же появился в рамке.

Начало матча осталось за «Юнайтед». Пятерых защитников хозяев с лихвой хватало для того, чтобы разбить традиционный прессинг «Ливерпуля», а пара центральных хавбеков Фред – Скотт Мактомини успешно справлялась с доставкой мяча вперед на кого-то из троицы Даниэль Джеймс – Андреас Перейра – Маркус Рэшфорд. Все трио форвардов легкое и техничное. За счет их скорости «красные дьяволы» и пытались убежать в контатаку.

«Красные» как будто не ожидали такой осторожности от соперника и быстро увязли в его дисциплинированных оборонительных редутах. Роберто Фирмино, Мане и Ориги с трудом находили свободное пространство и, как следствие, возможности для удара. Столь закрытую игру мог вскрыть только гол. Зрители увидели его незадолго до свистка на перерыв.

Сначала отличиться могли гости. На 34-й минуте у них впервые прошла классическая контратака получилась, но Фирмино слишком слабо пробил после классного прорыва Мане по правому флангу. А спустя пару минут уже «Юнайтед» поймал соперника в середине поля, и Джеймс мастерской передачей нашел на линии вратарской Рэшфорда. Смущает лишь, что атака началась с отбора с нарушением правил. Виктор Линделеф ударил Ориги по ногам, после чего бросил Джеймса в прорыв. Главный судья Мартин Аткинсон послушал мнение ассистентов и все же почему-то гол засчитал.

Unbelievable movement from Rashford and perfect cross from James to put it on a plate. What a goal 👏🔴 #MUFC #MUNLIV pic.twitter.com/JgXTUw78CI