Кирилл Панченко: Мы настраивались на быстрый гол

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- Какие эмоции были сегодня? Вы выходили на поле в футболках, посвященных юбилею Льва Яшина, - вопрос Панченко.

- Эмоции переполняли. Мы понимали ответственность этого матча. Осознаем, за какой клуб играем. Лев Иванович душой и сердцем играл за «Динам». У команды был хороший настрой. Многое получалось, хорошо перестраивались, работали. Правда, пропустили необязательный мяч.

- Можно сказать, что предматчевые торжественные церемонии сподвигли команду на быстрый гол на 3-й минуте?

- Мы настраивались на быстрый гол, много работали над этим, как играть, как перестраиваться, как убегать в позиционные атаки. Все наигрывали. Хорошо, что забили быстрый мяч, но потом на какое-то время отдали инициативу и пропустили со стандарта.

- Смена тренера повлияла на команду? Добавило эмоций?

- Они всегда добавляются, это ведь определенная встряска для команды. Но мы сейчас идем на пятнадцатом месте и очки нам сейчас очень важны.

«Символично, что Шунина признали лучшим игроком матча в такой день»

- Как вам игра? – вопрос Рыкову.

- Думаю, мы сегодня справились. Ошибки нам подскажут, и будем прибавлять. В целом се нормально.

- Что тренер сказал в перерыве, потому что команда на второй тайм вышла заряженным.

- Он сказал продолжать также играть, с самоотдачей, подержать мяч.

- А после матча что он сказал? Это ведь его дебютная игра в качестве тренера.

- Мы его поддерживали, как могли. Он нас поблагодарил. Сказал, что если будем играть с такой же самоотдачей, то все получится.

- Насколько на игру повлиял такой повод, как юбилей Льва Яшина?

- Когда стоял перед игрой, и показывали на табло ролики, мурашки бежали по коже. Хотелось играть с утроенной энергией, набрать очки и победить.

- Вы в команде обсуждали это событие?

- Конечно. Все это знают. Мы объяснили иностранцам, чтобы они понимали за кого они играют, кто играл в этой команде. Им чуть побольше говорили. Думаю, они поняли. Мы видели на поле, как они бились и старались.

- Этот результат позитивный для команды?

- Да. Краснодар» сейчас лидер. А для нас важно каждое очко. Конечно, мы стремились к победе. Но это очко пойдет нам в копилку.

- Сегодня Шунина признали лучшим игроком матча. Символично в такой день.

- Конечно. Антон хорошо сыграл, выручил в нескольких моментах. Серьезных ошибок не было. Он справился.

«Если бы забили во втором тайме, то точно выиграли бы»

- Как оцениваете встречу с «Динамо»? – вопрос Вильене.

- Вначале матча и в первом тайме игра была равная, а во втором у нас было преимущество, мы создали много голевых моментов, и забей хотя бы один, выиграли бы. Но нам было тяжело, и не один из моментов мы не реализовали. Тяжело было сегодня забить.

- Вы ожидали такого уровня сопротивления от последней команды чемпионата?

- Это был обычный матч, и мы не должны были обращать внимание на то, на каком месте находится соперник. Нужно было диктовать свои условия.

- К чему вас готовил главный тренер, учитывая, что у «Динамо» поменялся наставник?

- Мы знали, что будут определенные трудности этой игре, потому что соперник хорошо обороняется. Плюс у «Динамо» поменялся тренер, и команда должна была быть мотивирована. Но план на матч был играть в свой футбол, пытаться больше менять фланги во время атаки. Если бы забили во втором тайме хотя бы один мяч, то точно выиграли бы.

- Перед матчем чествовали Льва Яшина. Что о нем знаете?

- Я о нем не слушал, но слышал, как другие футболисты говорили о нем.

- Следующий матч «Краснодар» проведет в Лиге Европы. После двух поражений в группе, какие шансы у вашей команды пройти дальше?

- Каждая следующая игра для нас – особенная. Как финальный матч. Мы просто должны выходить и делать свою работу по максимуму, чтобы добиться двух очков.