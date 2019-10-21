Александр Егоров: У судьи Казарцева был неудачный день

О МАТЧЕ «ОРЕНБУРГ» - «КРЫЛЬЯ»

- Какую оценку я поставил бы арбитру Василию Казарцеву, которого сейчас критикуют представители «Оренбурга»? Извините, это закрытая информация. А «Оренбургу» я бы посоветовал воздержаться от таких комментариев. Это не дело клуба, за судейство отвечаю я. В концовке игры Казарцев удалил двух главных тренеров и показал красную карточку Александру Анюкову абсолютно обоснованно. Казарцев реагировал на действия участников эпизода. Анюков же сам потом признал, что его захватили эмоции…

Что касается свободного удара, в результате которого был забит победный мяч, то да - на взгляд, департамента судья ошибся, зафиксировав умышленный пас назад вратарю. Но сам голевой удар - это уже другой эпизод. Так что нельзя назвать ошибку Казарцева результативной.

И умышленной игры рукой в Никиты Чернова в концовке игры не было. Здесь нельзя говорить о пенальти. А вот за фол Анюкова назначать 11-метровый надо было. Это грубый промах судьи. Но это вовсе не повод вешать на Казарцева всех собак, идти разбираться с ним при помощи рук, как некоторые пытаются… Василий - добротный арбитр. Надеюсь, в будущем он исправиться. Ну а в эти выходные, считайте, у него случился неудачный день. Со всеми бывает.

О МАТЧЕ «ЗЕНИТ» - «РОСТОВ»

- Первый пенальти, с которого Артем Дзюба открыл счет, был назначен правильно. На игре работала система VAR. И прежде чем принять окончательное решение, судья Сергей Карасев проконсультировался с видеоассистентами по поводу возможного офсайда у Дзюбы. Там все на «картинке» было отчетливо видно. Не знаю, почему потом стали проводить какие-то другие линии. Это не вне игры.

О МАТЧЕ «АРСЕНАЛ» - «СОЧИ»

- Да, редко бывает, чтобы в ворота одной команды назначались три пенальти. Но в этом случае ни по одному 11-метровому вопросов к судье Виталию Мешкову у меня нет. Он разобрался во всех эпизодах. Особенно сложным был второй, когда могло показаться, что игрок «Арсенала» симулирует. Но на самом деле фол был. Это пенальти.

Правильно ли Мешков отменил гол Евгения Луценко? На наш взгляд, да. Нападающий играл опасно для здоровья соперника. При таких ударах через себя арбитр обязан быть крайне внимательным. Чтобы не допустить травм.

О МАТЧЕ «ДИНАМО» - «КРАСНОДАР»

- На 5-й минуте Михаил Вилков проглядел фол Шарля Каборе на Уроше Спайиче в штрафной «Динамо». Глупое нарушение, но все равно нарушение. Правда, я его увидел только на видеоповторе. Если бы контакт произошел после того, как Спайич начал падать вниз, можно было бы продолжить игру. Но в той ситуации Вилков должен был назначить пенальти. Это ошибка.